"Укрпошта" і далі доставлятиме пенсії в населені пункти, де немає відділень банків, - Шмигаль

"Укрпошта", як і раніше, буде доставляти пенсії у ті населені пункти, де з об'єктивних причин не можна перевести на отримання виплат через банківські картки.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Економічну правду.

"Це важливе питання. Ми дійсно вже не одну зустріч і не одну нараду провели. По-перше, Укрпошта закупила і завершує цього року організацію так званих мобільних відділень - більше 500 авто, які підвозять документи, поштові відправлення і, зокрема, і кошти.

Друге - це продовження цієї стратегії, яка була розпочата в державі - "пенсія на картки". Тобто ми забираєм готівку там, де це зручно. Етапність така: великі міста, далі міста з населенням 100 тисяч і більше. У тих населених пунтках, де густота не дозволяє, наприклад, мати банківське відділення або мати щонайменше банкомат, звичайно, там пенсія буде привозитись через пошту, як і було", - пояснив прем'єр.

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"Ми пенсіонерам даєм право мати картку там, де це зручно і де можливо отримати цю послугу з карткою. Там, де це на сьогодні з об'єктивних причин неможливо, звичайно, Укрпошта буде привозити, як і привозила до цього часу. Тобто тут ніяких загроз чи якоїсь кризи, сенсації немає", - додав він.

Нагадаємо, глава "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що Мінсоцполітики вирішило примусово перевести на банківські картки всіх пенсіонерів. З 1 вересня 2021 року планувалося перевести на банківські картки всіх пенсіонерів, крім інвалідів 1 групи і тих, кому більше 80 років. У підсумку, Кабінет Міністрів схвалив постанову про проведення конкурсу на доставку пенсій та соціальних виплат в Україні. Після конкурсу, з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів. Зокрема, планується провести конкурсний відбір щодо виплати і доставки пенсій та грошової допомоги для операторів поштового зв'язку. Після конкурсу, з 1 вересня всіх пенсіонерів переведуть в уповноважений банк.

Пізніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має проходити поступово і реалізовуватися як право, а не зобов'язання людей.