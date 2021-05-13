Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ

Депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов'язаним з фірмою "Автомагістраль-Південь" - найбільшим одержувачем бюджетних грошей на відновлення доріг в межах державної програми "Велике будівництво".

Разом Арістова і Бойка вдалося зняти журналістам програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Вони побували увечері 8 квітня в ресторані "Адріатика". На кадрах журналістів видно, як депутат і бізнесмен разом спускаються з третього поверху ресторану з різницею в декілька секунд і залишають заклад, доступ до якого закритий для пересічних відвідувачів на час карантину.

У коментарі журналістам бізнесмен Бойко заявив, що "Арістова не знає". Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов заявив у коментарі, що "не уявляє, хто такий пан Бойко".

Олександр Бойко - одеський бізнесмен, засновник компанії "Дорожник-97", яка є найбільшим постачальником будівельних матеріалів та будівельної техніки для "Автомагістраль-Південь".

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"Автомагістраль-Південь" від початку 2020 року виграла тендерів на будівництво доріг по всій Україні сумарно на близько 37 млрд гривень, ще вісім мільярдів гривень - на експлуатаційне утримання доріг. Ця компанія - лідер серед всіх приватних підрядників державної програми "Велике будівництво", отримує близько третини всього фінансування. Компанія оформлена на Валерія Короткова та Олега Наливанного, але фактично її контролює Олександр Бойко.

Раніше Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою і представниками великого бізнесу стануть виключно публічними.