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Новини Політика України
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дороги (1505) будівництво (762) Арістов Юрій (39)

Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з

Депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов'язаним з фірмою "Автомагістраль-Південь" - найбільшим одержувачем бюджетних грошей на відновлення доріг в межах державної програми "Велике будівництво".

Разом Арістова і Бойка вдалося зняти журналістам програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

Вони побували увечері 8 квітня в ресторані "Адріатика". На кадрах журналістів видно, як депутат і бізнесмен разом спускаються з третього поверху ресторану з різницею в декілька секунд і залишають заклад, доступ до якого закритий для пересічних відвідувачів на час карантину.

Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з ковідного фонду, зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ 01

У коментарі журналістам бізнесмен Бойко заявив, що "Арістова не знає". Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов заявив у коментарі, що "не уявляє, хто такий пан Бойко".

Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з ковідного фонду, зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ 02

Олександр Бойко - одеський бізнесмен, засновник компанії "Дорожник-97", яка є найбільшим постачальником будівельних матеріалів та будівельної техніки для "Автомагістраль-Південь".

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"Автомагістраль-Південь" від початку 2020 року виграла тендерів на будівництво доріг по всій Україні сумарно на близько 37 млрд гривень, ще вісім мільярдів гривень - на експлуатаційне утримання доріг. Ця компанія - лідер серед всіх приватних підрядників державної програми "Велике будівництво", отримує близько третини всього фінансування. Компанія оформлена на Валерія Короткова та Олега Наливанного, але фактично її контролює Олександр Бойко.

Раніше Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою і представниками великого бізнесу стануть виключно публічними.
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Топ коментарі
+36
Великое "крадівництво".
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12.05.2021 22:43
+26
А хтось думав, шо тендери в нас іншим шляхом виграють?
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12.05.2021 22:44
+24
Большое строительство большого человека.
"Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом.

Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ - Цензор.НЕТ 4117

При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата Корявченко (он же Юзик) в поселке Процев Бориспольского района, идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" ...

Жена Юзика Татьяна (она же помощник депутата Корявченко))) в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.
Так что деньги у семьи нардепа появились немалые.
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12.05.2021 22:52
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Великое "крадівництво".
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12.05.2021 22:43 Відповісти
А хтось думав, шо тендери в нас іншим шляхом виграють?
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12.05.2021 22:44 Відповісти
Хто більше заніс в ОПу, той і виграє.
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12.05.2021 22:48 Відповісти
Такі масштабні - до ОП, решта - на місцях.
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12.05.2021 22:55 Відповісти
А теперь Зеленский "задает вопрос- почему мол, Украине вакцин не досталось?"
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12.05.2021 22:48 Відповісти
ВЕЛИКЕ КРАДИВНИЦТВО КЛОУНАРИЯ БАРЫГИ НА ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ
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12.05.2021 22:48 Відповісти
пока чиновникам за подобные "делишки" не станут рубить руки ноги головы - до тех пор ничего не изменится ы Украине, будет только хуже, хуже и хуже.. ублюдок!
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12.05.2021 22:49 Відповісти
Тварини грабують країну, навіть не криючись!...
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12.05.2021 22:49 Відповісти
Тому, що країною реально керує МАФІЯ, яка себе для благозвучності називає олігархатом. Мафія перетворила одну з найпотужніших країн бувшого Союзу в жебрака. Завдяки мафії практично знищена промисловість, освіта, охорона здоров'я, культура, та майже половина населення країни. Бо бідним, напівграмотним та малокультурним народом легше керувати постійно вішаючи йому лапшу на вуха. Під управлінням олігархату мафії знаходяться практично всі державні структури до самого-самого верху в т.ч. преса, телебачення, ВР, МО, АП, суди і навіть вибори. Якщо ми не ліквідуємо мафіозний державній устрій, то від колись потужної квітучої країни залишиться лише одна випалена земля. Але мафія нізащо не здасться і сама себе не ліквідує. Нам потрібно не ділитися (як цього хоче влада) по релігійним, національним, культурним, чи другим ознакам , а об'єднуватися для боротьби з цим ганебним і вбивчим для країни явищем.
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13.05.2021 06:19 Відповісти
Большое строительство большого человека.
"Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом.

Отправивший на строительство дорог деньги из "ковидного фонда" Аристов встречался с представителем компании-строителя, которая выиграла больше всего тендеров, - СМИ - Цензор.НЕТ 4117

При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата Корявченко (он же Юзик) в поселке Процев Бориспольского района, идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" ...

Жена Юзика Татьяна (она же помощник депутата Корявченко))) в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.
Так что деньги у семьи нардепа появились немалые.
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12.05.2021 22:52 Відповісти
Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. Обращаются в инстанции, в суды, к главе ОДА - все бестолку. Потому что друзьям Зеленского нужно зарабатывать, а затем строить себе новые дома (что собственно и делает теперь Юзик). Это жуткая история, которая наглядно показывает лицо этой власти и лицо Президента Украины. Который своим друзьям разрешил все: грабить, деребанить и даже травить людей. Детальнее: https://youtu.be/cmKJAu3yqXIАрістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, яка виграла найбільше тендерів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4258

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12.05.2021 23:30 Відповісти
Брехня! Там дача рідного брата моєї жінки. Ми гостювали у нього тим літом. Купалися в тій водоймі, де повно риби і чиста вода. Так, там з'явилася фірмочка із Києва, але не на всьому кар'єрі, працює з однієї сторони, було чути якісь шуми. На цьому кар'єрі мій тесть пропрацював все життя. Навіть коли кар'єр працював на повну, при СРСР, ніякої катастрофи для природи не було.
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13.05.2021 09:40 Відповісти
"Повіримо" вам на слово.
https://greenpost.ua/ru/news/nichym-dyhaty-pyl-zabyvaye-legeni-zhyteli-gorishnih-plavniv-voyuyut-iz-granitnym-kar-yerom-shho-den-i30575

Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3810
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13.05.2021 10:36 Відповісти
Схемки по наследству ??
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12.05.2021 23:05 Відповісти
Ось собачаться Лохи та неЛохи....
А що змінилося???
Олігархат на місці....
Смотрящиє памєняліся only...
🤑
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12.05.2021 23:09 Відповісти
зе барыжит на крови
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12.05.2021 23:10 Відповісти
Гади,довели країну до того,що керують державою аферисти,хабарники і потенційні зрадники. Якщо народ до наступних виборів не прокинеться,то я навіть боюся уявити що чекає Україну
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12.05.2021 23:21 Відповісти
хорошо попилили
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12.05.2021 23:44 Відповісти
зелю уже ждет откат на номерном счете одного из швейцарских банков
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12.05.2021 23:57 Відповісти
эти журналисты-расследователи лезут из кожи. Толк от этого. Кто это читает в новостях, кроме меня и еще с десяток читателей? Прям сенсацию обнародовали..создается впечатление, что это был единичный случай, выходящий за рамки повседневной жизни.
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13.05.2021 00:56 Відповісти
а кто это сделал?
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13.05.2021 04:50 Відповісти
ходило падло від кАзла зеленського за відкатом!
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13.05.2021 05:56 Відповісти
Вопрос НЕ правильный задаёте! Почему в Украине один километр НОВОЙ дороги стоит 1 миллион долларов или дороже ,а в ЕС 300 тыс,Австралии 200 тыс. при в 2-3 раза низших зарплатах?А качество ГАВНО,а проекты ГАВНО( без копеечных,по сравнению со стоимостью дороги,взвешивальных комплексах для грузовых машин,например,камерах,освещении,наземных переходах....)Кто ЭТА мразота так ЗАВЫШАЮЩАЯ стоимость и ПОЧЕМУ у ЭТОЙ мразоты компетентные органы НЕ спрашивают ОТКУДА их ЛИЧНЫЕ. ДОХОДЫ и РАСХОДЫ? А раз НЕТ спроса то почему бы и не украсть,НЕТ же НАКАЗАНИЯ?Правда?
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13.05.2021 06:25 Відповісти
Ну що зебуїни, як вам торгівля на крові?
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13.05.2021 07:06 Відповісти
а потом удивляются почему километр украинской дороги стоит как 40 км дорог в Германии
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13.05.2021 07:28 Відповісти
Сколько сегодня от ковид умерло
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13.05.2021 07:32 Відповісти
опять слуги народа, все для народа..... суки....
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13.05.2021 07:48 Відповісти
Аристов... это не сынок Арестова из партии Мороза, старого прокуренного маразматика, который уровень жизни определял по цене самых дешевых сигарет Прима?
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13.05.2021 08:19 Відповісти
К сожалению, все это Прозорро и госзакупки в целом , превратились в идеальную кормушку для коррупционеров. Необходимо только соблюдать формальные правила, "понятия" и загребай себе бюджетные денежки...
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13.05.2021 08:33 Відповісти
Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9078 Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9120 Кто бы сомневался!
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13.05.2021 09:19 Відповісти
 
 