Арістов, який відправив на будівництво доріг гроші з "ковідного фонду", зустрічався з представником компанії-будівельника, що виграла найбільше тендерів, - ЗМІ
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Депутат "Слуги народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Юрій Арістов відвідував київський ресторан одночасно з бізнесменом Олександром Бойком, пов'язаним з фірмою "Автомагістраль-Південь" - найбільшим одержувачем бюджетних грошей на відновлення доріг в межах державної програми "Велике будівництво".
Разом Арістова і Бойка вдалося зняти журналістам програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.
Вони побували увечері 8 квітня в ресторані "Адріатика". На кадрах журналістів видно, як депутат і бізнесмен разом спускаються з третього поверху ресторану з різницею в декілька секунд і залишають заклад, доступ до якого закритий для пересічних відвідувачів на час карантину.
У коментарі журналістам бізнесмен Бойко заявив, що "Арістова не знає". Голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов заявив у коментарі, що "не уявляє, хто такий пан Бойко".
Олександр Бойко - одеський бізнесмен, засновник компанії "Дорожник-97", яка є найбільшим постачальником будівельних матеріалів та будівельної техніки для "Автомагістраль-Південь".
"Автомагістраль-Південь" від початку 2020 року виграла тендерів на будівництво доріг по всій Україні сумарно на близько 37 млрд гривень, ще вісім мільярдів гривень - на експлуатаційне утримання доріг. Ця компанія - лідер серед всіх приватних підрядників державної програми "Велике будівництво", отримує близько третини всього фінансування. Компанія оформлена на Валерія Короткова та Олега Наливанного, але фактично її контролює Олександр Бойко.
Раніше Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою і представниками великого бізнесу стануть виключно публічними.
Будь ласка, зачекайте...
олігархатумафії знаходяться практично всі державні структури до самого-самого верху в т.ч. преса, телебачення, ВР, МО, АП, суди і навіть вибори. Якщо ми не ліквідуємо мафіозний державній устрій, то від колись потужної квітучої країни залишиться лише одна випалена земля. Але мафія нізащо не здасться і сама себе не ліквідує. Нам потрібно не ділитися (як цього хоче влада) по релігійним, національним, культурним, чи другим ознакам , а об'єднуватися для боротьби з цим ганебним і вбивчим для країни явищем.
"Слуга народа" Юзик возводит особняк под Киевом.
При съезде с трассы, что ведет в аэропорт, к имению депутата Корявченко (он же Юзик) в поселке Процев Бориспольского района, идет идеально гладкая дорога с покрашенными бордюрами и свежей разметкой. Видно, что потрудились над ней совсем недавно. Подтверждение тому - табличка с надписью "Большое строительство" ...
Жена Юзика Татьяна (она же помощник депутата Корявченко))) в прошлом году задекларировала доход на сумму более трех миллионов гривен. Также в 2020-м она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен.
Так что деньги у семьи нардепа появились немалые.
https://greenpost.ua/ru/news/nichym-dyhaty-pyl-zabyvaye-legeni-zhyteli-gorishnih-plavniv-voyuyut-iz-granitnym-kar-yerom-shho-den-i30575
А що змінилося???
Олігархат на місці....
Смотрящиє памєняліся only...
🤑