ЄС заявляє, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України, і готується допомагати Києву, - Bloomberg
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У документі, представленому Брюсселем державам-членам Європейського союзу сказано, що Росія намагається поступово поглинути частини східної України.
Про це повідомило агентство Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У цьому документі, за даними агентства, "ЄС заявляє, що такі кроки Кремля, як організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям, "спрямовані на інтеграцію де-факто непідконтрольних уряду територій України в Росію".
Як випливає з повідомлення, Європейська зовнішньополітична служба підготує доповідь з цього питання.
У документі ЄС представлено варіанти, які Євросоюз може зробити "для підвищення стійкості України до російської агресії", зокрема "посилення підтримки в боротьбі з гібридними погрозами, включно з протидією кіберзагрозам і дезінформації".
Йдеться також про допомогу українській програмі вакцинації від коронавірусу, "особливо вразливих груп, щоб уникнути подальшого ослаблення країни через тривалу медико-санітарну та соціально-економічну кризу".
Пропонується сприяння у підвищенні енергетичної безпеки для зниження залежності від Росії; посилення заходів щодо відмови у визнанні російських паспортів, виданих жителям Криму і низки районів Донбасу; розгляд питання про дозвіл Україні брати участь у деяких проєктах ЄС в області безпеки.
Згідно з документом, подальші санкції ЄС проти Росії залежатимуть від "подальшого серйозного погіршення ситуації щодо суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України".
Bloomberg посилається на ще одну внутрішню записку ЄС. Вона пов'язана з української проханням до Брюсселю підтримати Київ у його прагненні вступити в НАТО. Як стверджує агентство, постпреди країн ЄС у комітеті з економічної політики і безпеки під час обговорення цього документа у вівторок висловили різні думки. Одні загалом виступили на підтримку, інші вказали на недостатність зусиль України щодо реалізації реформ, як, наприклад, боротьби з корупцією, і на те, що пропонована співпраця з Києвом в області програм безпеки ЄС вимагає глибшого обговорення.
Будь ласка, зачекайте...
"Bloomberg ссылается на еще одну внутреннюю записку ЕС. Она связана с украинской просьбой к Брюсселю поддержать Киев в его стремлении вступить в НАТО. Как утверждает агентство, постпреды стран ЕС в комитете по политике и безопасности при обсуждении этого документа во вторник высказали разные мнения. Одни в целом выступили в поддержку, другие указали на недостаточность усилий Украины по реализации реформ, как, например, борьбы с коррупцией, и на то, что предлагаемое сотрудничество с Киевом в области программ безопасности ЕС требует более глубокого обсуждения."
Що не зрозуміло??
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Чергою з кулемета, приходь і купи!!
😁
Падлюки продають все ...
Могили дідів та батьків розпахають-Земля не їхня...
Вже 30(!!!) років, мля...
Конституцією сраку підтерли...
30 років це готували ..і нарешті неЛох..
Мародер розумніший був-неЛоха вибрав і підставив....
Це Моє Панське ІМХО....
😁
А які проблеми ?
😁
Комплекс неповноцінності?
Перша рідна мова та школа Українська і в Україні...
Бувайте та всього найкращого!!
😁
Я то при чому???
Бувайте і всього найкращого!
😁
https://censor.net/ru/news/285208/evropeyiskiyi_paket_zakonov_byl_prinyat_bez_golosa_poroshenko_tarasyuk
це вже не ЄС, а - Абиненас !
гебіст пуйло мріяв купити та розісрати всіх - то він вже досяг своєї мети ?
Таки Ми вже в ЕС-мільони українців покинули терени Неньки...
Багато Моїх друзів та знайомих вже мають громалянство країн ЕС , СШа та Ізралію з 90-х і зараз..
Світ НАШ!!!
🤑
Запустил все свои заначки, подергал все ниточки !!
Пусть знают как обзываться 🤔
Все хакеры хакают, ракеты пуляют, шойги маршируют - вот какой он крутой - как варонии яйца 😀
Сам себе салют на день пабеды устроил.
Чтобы все боядись и знали, у урки в кармане ножик 🙄
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Мабуть Північний Потік-3 будувати почнуть? Чи вже і четвертий заодно?
Оккупация ужасными москалями - ордынцами ( замаскированных в 18 веке под якобы россиян) завоевателями суверенных территорий всех её соседних стран.
1.Остров Ноктундо принадлежал Кореи с XV века. Но в 1860 году, Ноктундо захвачен российской лапотной ордой.
2.Курильские острова были захваченные коммуно - фашистами ссср в 1946 году. Япония находится с лапотной паРашей в состоянии полу -войны.
3. В 2005 году российско-китайская граница изменилась 340 квадратных километров: территории , в месте слияния рек Амур и Уссури, перешли под юрисдикцию КНР. В 2012 году, Китай выдвинув претензию на «исконно китайские» территории Алтая. А неофициально Китай претендует почти на весь дальний Восток и Сибирь.
4. Казахи тоже имеют к фашистской паРаше большие территориальные претензии на Омскую и Оренбургскую области, и на часть Алтая. Также рассматривается Волгоградская и Астраханская области… Да и вся территория современной России это земли Золотой Орды и они должны принадлежать Татарстану, Китаю, Монголии, Казахстану.....
5. Карелия её территории были захвачены коммуно - фашистами кровавого ссср у Финляндии в ходе Второй мировой войны, а карело-финское население оккупантами уничтожено или насильно изгнано в Финляндию, теперь это колония - составе кровавой паРаши.
6.Пыталовский район Латвии в 1944 году, был аннексированный кремлёвскими коммуно фашистами и стал частью лапотной паРаши (РСФСР) в Псковской области.
7.После оккупации в 1940 году Эстонии кремлёвскими коммуно - фашистами территории Кингисеппского и Сланцевского районов Ленинградской области, а также Печорский край в Псковской области, и территория Иван города с окрестностями были аннексированы вражеской паРашей (РСФСР).
8.Литовский край Караляучус, так называемая кремлёвскими оккупантами Калининградская область. Караляучус должен получить независимость!
9.Беларуские: Смоленская, Брянская области были аннексированы бандитской паРашей, москали оккупанты заявили что славянский беларуский город кривичей Смоленск в средние века был навсегда захвачен татаро - угро - финской Московией этим Улусом - Ордой у ВКЛ. несмотря на то что на протяжение всей истории жители Смоленщины и Брянщины являются более 80 % славянами -беларусами.
10. Молдавия её суверенна часть Приднестровье, оккупированная российскими фашистами которые хотят аннексировать его.
11 .Украина, её АРК. была оккупированная проклятыми российскими фашистами захватчиками в 2014г. Сейчас украинский народ мужественно борется за освобождение свой родной но временно оккупированной кремлёвскими фашистами украинской земли Крыма и Донбасса. И украинские земли, которые в 1919 году были в составе Украины (УНР ). Кубань, Ставрополье, Чорноморщина, Восточная Слобожанщина, Стародубщина (сейчас они тоже аннексированные и в составе проклятой фашистской России)
12. Грузия её суверенные части Абхазия и Осетия оккупированные кремлёвскими фашистами которые хотят аннексировать их.
13. Азербайджан хочет вернуть свой Южный Дагестан, который был незаконно отторгнутой от него территорией. Также Баку требует от России присоединения тех земель, который были отобраны у них, и, которыми сейчас владеет оккупированная фашистским кремлём его колония Армения.
И теперь проклятые казламордые кацапы -москаляки эти оккупанты ещё смеют жутко по звериному выть заявляя что они почему то со всех сторон окружены врагами. Странами врагами у которых они кровавые захватчики преступно отобрали их суверенные территории.-
так отключите строительство северного потока 2 , уроды лицемерные. Только кудахтать могут