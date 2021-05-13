З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко
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15-16 травня розпочнеться вакцинація проти коронавірусу тільки тих українців, які стали в чергу через додаток "Дія", і належать до пріоритетних груп населення.
Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
За словами чиновника, в Україні немає 500 тис. доз вакцини для щеплення людей, які записалися в чергу на вакцинацію через додаток "Дія".
"Зараз пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в "Дії" у нас таких є 23 900 осіб і ми спробуємо вакцинувати їх у ці вихідні", - пояснив Ляшко.
Так він уточнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що записані на вакцинацію проти коронавірусу через "Дію" зможуть отримати щеплення вже у ці вихідні.
Топ коментарі
+10 Romk@
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+6 Антип61
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+5 Alex Alex 801ff945
показати весь коментар12.05.2021 23:24
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Будь ласка, зачекайте...
Нашої Держави-Україна....
Неужелинельзя оставить имя нарицательное "Дії" ?
То же типа "Укрзализныци"
Українська та Англійська(інформативна..на жаль)...
😁
😁
Москва. Зима. Время дефицита. Приезжает иностранная делегация, и нужно показать, что в СССР всё хорошо. На Верху решают, что нужно устроить распродажу черной икры. Выбирают магазин поближе к центру, и объявляют акцию, обвешивают магазин плакатами:
Чёрная икра по 40 копеек!
В день распродажи, с 5 утра начинает собираться толпа, несмотря на мороз. Ещё бы - икра по 40 копеек. К открытию магазина очередь становиться уже довольно большой.
9.00 - Открываются двери магазина, выходит директор и громко говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек!", и уходит. Все обрадовались и засуетились. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
11.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру евреям не продавать!". Евреи повозмущались, но толпа начала кричать: "Правильно! Убирайтесь, жиды!" Евреи начали расходиться. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
16.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам войны!". Все уже изрядно замерзли, махнули рукой и пошли. Остались только ветераны войны. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
19.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает то, что осталось от толпы и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам гражданской войны!". Все ушли - остался один человек. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз.
21.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, видит, что стоит один старик - ни живой, ни мертвый. Подбегает к нему, берёт за плечи и ведёт в магазин. Наливает стакан водки. Старик выпивает, и понемногу отходит. Директор начинает: - Понимаешь мужик, страна в упадке, нет ничего, а тем более икры, мы эту акцию для иностранцев сделали. - Да, понимаю я всё, - говорит замерзшим голосом старик, - понимаю, всё, кроме одного: Почему вы евреев первыми отпустили?
Не збираюся...
Нехай молодші колються..
Поступаюся чергою..
🤗
Це у Вас??
Та просто відмовився, життя прожив офігенно-люди скільки не живуть..
А таки сумно, шо у вас така фігня як і у Нас...))
Що не зрозуміло? 😁
Мову з перекладачем, нульовочко...
Leck mich am Arsch!
🤑
Кожному-Своє!!
😂
Антилюдська діяльність українського МОЗ