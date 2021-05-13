З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко

15-16 травня розпочнеться вакцинація проти коронавірусу тільки тих українців, які стали в чергу через додаток "Дія", і належать до пріоритетних груп населення.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами чиновника, в Україні немає 500 тис. доз вакцини для щеплення людей, які записалися в чергу на вакцинацію через додаток "Дія".

"Зараз пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в "Дії" у нас таких є 23 900 осіб і ми спробуємо вакцинувати їх у ці вихідні", - пояснив Ляшко.

Так він уточнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що записані на вакцинацію проти коронавірусу через "Дію" зможуть отримати щеплення вже у ці вихідні.