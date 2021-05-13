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З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

З черги в

15-16 травня розпочнеться вакцинація проти коронавірусу тільки тих українців, які стали в чергу через додаток "Дія", і належать до пріоритетних груп населення.

Про це повідомив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

За словами чиновника, в Україні немає 500 тис. доз вакцини для щеплення людей, які записалися в чергу на вакцинацію через додаток "Дія".

"Зараз пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в "Дії" у нас таких є 23 900 осіб і ми спробуємо вакцинувати їх у ці вихідні", - пояснив Ляшко.

Так він уточнив заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що записані на вакцинацію проти коронавірусу через "Дію" зможуть отримати щеплення вже у ці вихідні.
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Топ коментарі
+10
Как обычно разводняк шмарклей. Сколько же людей старше 65 лет пользуются Дієй? Нахрена было вообще этот функционал добавлять, как обычно ради пиара?
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12.05.2021 23:21
+6
Напоминает старый длиннючий анекдот.
Москва. Зима. Время дефицита. Приезжает иностранная делегация, и нужно показать, что в СССР всё хорошо. На Верху решают, что нужно устроить распродажу черной икры. Выбирают магазин поближе к центру, и объявляют акцию, обвешивают магазин плакатами:
Чёрная икра по 40 копеек!
В день распродажи, с 5 утра начинает собираться толпа, несмотря на мороз. Ещё бы - икра по 40 копеек. К открытию магазина очередь становиться уже довольно большой.
9.00 - Открываются двери магазина, выходит директор и громко говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек!", и уходит. Все обрадовались и засуетились. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
11.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру евреям не продавать!". Евреи повозмущались, но толпа начала кричать: "Правильно! Убирайтесь, жиды!" Евреи начали расходиться. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
16.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам войны!". Все уже изрядно замерзли, махнули рукой и пошли. Остались только ветераны войны. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
19.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает то, что осталось от толпы и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам гражданской войны!". Все ушли - остался один человек. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз.
21.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, видит, что стоит один старик - ни живой, ни мертвый. Подбегает к нему, берёт за плечи и ведёт в магазин. Наливает стакан водки. Старик выпивает, и понемногу отходит. Директор начинает: - Понимаешь мужик, страна в упадке, нет ничего, а тем более икры, мы эту акцию для иностранцев сделали. - Да, понимаю я всё, - говорит замерзшим голосом старик, - понимаю, всё, кроме одного: Почему вы евреев первыми отпустили?
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12.05.2021 23:42
+5
Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Это полный звиздец, товарищи!!! Да вы записывайтесь, записывайтесь! Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009
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12.05.2021 23:24
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И во сколько это обойдется?
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12.05.2021 23:13 Відповісти
Добряча шпигунська программа....
Нашої Держави-Україна....
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12.05.2021 23:19 Відповісти
Как обычно разводняк шмарклей. Сколько же людей старше 65 лет пользуются Дієй? Нахрена было вообще этот функционал добавлять, как обычно ради пиара?
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12.05.2021 23:21 Відповісти
" у нас таких есть 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их в эти выходные ", - пояснил Ляшко. Источник: https://censor.net/ru/n3264913
З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3988 З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6937 З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2791
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13.05.2021 00:15 Відповісти
молодші родичі підсобили. але дія реєструє лише на вакцинацію у цілому, а не на вакцинацію якоюсь конкретною вакциною. цим людям зараз 2 дні будуть дзвонити і складати із низ списки, а пфайзера для них немає, чи захочуть вони іншу, побачимо за результатами у понеділок.
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13.05.2021 00:23 Відповісти
Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Это полный звиздец, товарищи!!! Да вы записывайтесь, записывайтесь! Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009 Из очереди в "Дие" начнут вакцинировать только людей из приоритетных групп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2009
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12.05.2021 23:24 Відповісти
Лол. А до этого как очередь была?
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12.05.2021 23:29 Відповісти
просто яку люди першу інфу отримали, туди і записали. вони видно думали, що у дії від 65 не буде, бо дію зовсім ще не трогали, кололи за списками паперовими списками. а зараз народ каже, як так колоти 500 тищ із дії, коли від 65 із дії не уколоті.
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13.05.2021 00:27 Відповісти
Я понимаю, что русскоязычная версия, но зачем такие извращения склонений, как в "Дие" ?
Неужелинельзя оставить имя нарицательное "Дії" ?
То же типа "Укрзализныци"
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12.05.2021 23:31 Відповісти
Єнто рузькочелюстная гілка сайта.... Зверху в правому кутку є
Українська та Англійська(інформативна..на жаль)...
😁
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12.05.2021 23:39 Відповісти
По словам чиновника, в Украине нет 500 тыс. доз вакцины для прививки людей, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия" З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей із пріоритетних груп, - Ляшко - Цензор.НЕТ 646 И эту клоуны еще рассказывают что они до конца года половину населения вакцинируют... Да пока вы вакцинируете, вирус сам умрет.
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12.05.2021 23:39 Відповісти
А че не зрозуміло- ЗЕМЕЛЬКУ треба ослобонити!!
😁
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12.05.2021 23:42 Відповісти
До речі, тому хто перехворів потрібно вакцинуватись лише 1 раз.
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12.05.2021 23:43 Відповісти
Ну да... Успеют, если в украине будет 4 млн... А не 40... Судя по скорости их работы
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12.05.2021 23:44 Відповісти
бо вони на сей раз вирішили, що поставки ділитимуть на дві частини, тобто друга доза зарезервована для тих, хто отримав першу. їм нарешті дійшло, що важливіше, щоб вакцинація була закінчена у тих, хто отримав першу дозу.
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13.05.2021 00:29 Відповісти
До дня Незележності встигнете? Адже кловун обіцяв до цієї дати вакцинувати 70% населення.
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12.05.2021 23:40 Відповісти
який там день незалежності: 23 квітня прийшла вакцина Астразенека із Ю.Кореї, що має дату використати до 31.05.21.
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13.05.2021 00:31 Відповісти
ШО, ОПЯТЬ? ОНИ Ж ИХ ВОТ 4 МЕСЯЦА ВАКЦИНИРОВАЛИ ВМЕСТЕ С МЕДИКАМИ... ЧО ЗА ХЕРНЯ? КОГДА МОЯ ОЧЕРЕДЬ ПРИДЕТ НАКОНЕЦ ТО? ИЛИ СТАРШЕ 30, ПРИОБРЕТУТ ИМУНИТЕТ БЕЗ ВАКЦИН?
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12.05.2021 23:42 Відповісти
Напоминает старый длиннючий анекдот.
Москва. Зима. Время дефицита. Приезжает иностранная делегация, и нужно показать, что в СССР всё хорошо. На Верху решают, что нужно устроить распродажу черной икры. Выбирают магазин поближе к центру, и объявляют акцию, обвешивают магазин плакатами:
Чёрная икра по 40 копеек!
В день распродажи, с 5 утра начинает собираться толпа, несмотря на мороз. Ещё бы - икра по 40 копеек. К открытию магазина очередь становиться уже довольно большой.
9.00 - Открываются двери магазина, выходит директор и громко говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек!", и уходит. Все обрадовались и засуетились. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
11.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру евреям не продавать!". Евреи повозмущались, но толпа начала кричать: "Правильно! Убирайтесь, жиды!" Евреи начали расходиться. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
16.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает взглядом толпу и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам войны!". Все уже изрядно замерзли, махнули рукой и пошли. Остались только ветераны войны. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз. Мимо проходят иностранцы и удивляются щедрости.
19.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, оглядывает то, что осталось от толпы и говорит: "Товарищи! Скоро начнется распродажа черной икры по 40 копеек, но на всех не хватит! С Верху пришло решение - икру продавать только ветеранам гражданской войны!". Все ушли - остался один человек. Директор закрыл дверь и ушел. Мороз.
21.00 - Открываются двери магазина, выходит директор, видит, что стоит один старик - ни живой, ни мертвый. Подбегает к нему, берёт за плечи и ведёт в магазин. Наливает стакан водки. Старик выпивает, и понемногу отходит. Директор начинает: - Понимаешь мужик, страна в упадке, нет ничего, а тем более икры, мы эту акцию для иностранцев сделали. - Да, понимаю я всё, - говорит замерзшим голосом старик, - понимаю, всё, кроме одного: Почему вы евреев первыми отпустили?
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12.05.2021 23:42 Відповісти
правильно, пусть медики, учителя, работоспособные и плательщики налогов мрут как мухи. Будем колоть пфайзер только 95 летним бабкам, дай им Бог здоровья!
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12.05.2021 23:54 Відповісти
ви про шо? пфайзера 117 000, поділити на 2 це 58 500, бо друга доза резервується за уколотим першою. на сьогодні виколото 53 000 на першу дозу. у них немає пфайзера для цих 23 000 на першу дозу.
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13.05.2021 00:35 Відповісти
Мені більше 65...
Не збираюся...
Нехай молодші колються..
Поступаюся чергою..
🤗
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12.05.2021 23:59 Відповісти
фіг там, молодшим обіцяють дать по шиї чи тим, хто їх допустить поза царською директивою "зараз колемо від 65".
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13.05.2021 00:37 Відповісти
Вибачаюсь, германський стяг, розумію, що в бані.
Це у Вас??
Та просто відмовився, життя прожив офігенно-люди скільки не живуть..
А таки сумно, шо у вас така фігня як і у Нас...))
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13.05.2021 00:48 Відповісти
мова за Україну. стаття ж про Україну. чи тобі аби молоть?
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13.05.2021 01:00 Відповісти
Моя Країна -УКРАЇНА!
Що не зрозуміло? 😁
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13.05.2021 01:14 Відповісти
і моя країна - Україна. шо то тобі гебнявому не понятно?
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13.05.2021 02:18 Відповісти
не вибачаю. нік у тебе продажний, так що не тягнеш ти на те, про що заявляєш.
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13.05.2021 02:21 Відповісти
Таки "понятно" пацакчику!
Мову з перекладачем, нульовочко...
Leck mich am Arsch!
🤑
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13.05.2021 02:29 Відповісти
хаха, кіс май ез, ти, штазі шалава.
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13.05.2021 10:42 Відповісти
Хто тобі так переклав?
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13.05.2021 06:37 Відповісти
Феерически!!!!А ещё лучше тех кому за 80,они вообще смартфонами не пользуются и не зарегистрированы в Дие, а бабло можно будет стырить😁😁😁
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12.05.2021 23:59 Відповісти
Блин, тут в 50 років у знайомих -кнопочні!!
Кожному-Своє!!
😂
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13.05.2021 00:08 Відповісти
Ни дня без развода зеленого лохтората З черги в "Дії" почнуть вакцинувати лише людей старших за 65 років, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9355
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13.05.2021 00:09 Відповісти
вакцинация провалена. Бубочка привился а остальным Степанов.
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13.05.2021 00:11 Відповісти
Короче - вакцинация народа ОТМЕНЯЕТСЯ. Можно прикрывать Дию как бесполезный и лживый инструмент.
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13.05.2021 04:45 Відповісти
Це тому , що люди старші 65 років , "Дією" практично не користуються . Більшість з них навіть досі користуються кнопочними телефонами-дзвонілками . В кого з них є смартфон , той не обов'язково зареєстрований в Дії . Хто зареєстрований в Дії , той не обовязково схоче вакцинуватись . Це все , що треба знати про стан вакцинації при теперішній "владі" . Молодих не вакцинуємо , бо вони не старі , а старих не вакцинуємо , бо в них кнопочні телефони , або вони не зареєстровані (чи не стали в чергу на вакцинацію) в Дія .
Антилюдська діяльність українського МОЗ
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13.05.2021 06:26 Відповісти
А в чем гениальная идея вакцинировать по выходным. Дебилы
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13.05.2021 07:57 Відповісти
Если учесть, что у большинства людей старше 65 лет кнопочный телефон... ну вы поняли.
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13.05.2021 09:28 Відповісти
не морочте мозг людям своими зелеными диями, делайте прививки по предворительной записи по телефону
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13.05.2021 11:55 Відповісти
 
 