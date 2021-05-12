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Колишній заступник голови правління банку "Аркада" підозрюється в розтраті 22 млн грн вкладників, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

Колишній заступник голови правління банку

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру експершому заступнику Голови Правління банку "Аркада" в розтраті мільйонів гривень вкладників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що фігурант діяв спільно з ексголовою Правління банку, якому вже повідомлено про підозру. Вони розробили схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва. Зловмисники витрачали гроші з резервного фонду, незаконно переводячи їх на рахунки двох пов'язаних із банком компаній.

Раніше співробітники СБУ задокументували, що дії зловмисників завдали вкладникам банку збитків більш ніж 22 млн грн.

12 травня колишньому першому заступнику керівника банку "Аркада" письмово повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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чи не не деньги
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12.05.2021 23:46 Відповісти
Банкопад був при Лерке Лондонской конкрєтна...
Шо НЄ??
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12.05.2021 23:48 Відповісти
Угу, Лерке следовало наблюдать, как банкиры разворовывают бабло вкладчиков и компенсировать им за счёт моих.
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13.05.2021 07:42 Відповісти
Не банкопад а массовое пижженье бенями всеx мастей денег вкладчиков из своиx банков. А потом они почему то обиделись на нее Колишній заступник голови правління банку "Аркада" підозрюється в розтраті 22 млн грн вкладників, - СБУ - Цензор.НЕТ 3707
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13.05.2021 12:42 Відповісти
Так шо вы там говорили? в какие банки нести деньги?
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13.05.2021 00:04 Відповісти
И при чем тут Кличко?
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13.05.2021 07:40 Відповісти
 
 