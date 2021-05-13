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Несхвалювані Росією релігійні групи стикаються з обмеженнями в ОРДЛО, - звіт Держдепартаменту США

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Несхвалювані Росією релігійні групи стикаються з обмеженнями в ОРДЛО, - звіт Держдепартаменту США

На контрольованій Кремлем території Донбасу не схвалені Росією релігійні організації стикаються з обмеженнями.

Про це йдеться в доповіді Державного департаменту США про свободу релігії у світі за 2020 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Згідно з повідомленнями преси, релігійні групи, не схвалені Росією, продовжували стикатися з обмеженнями, особливо релігійні групи, які були законними в Україні, але нелегальними в Росії, такі як "Свідки Єгови" та незалежна мусульманська громада "Хізб ут-Тахрір", членам якої продовжував загрожувати арешт, затримання та переслідування", – мовиться в доповіді.

За інформацією Держдепартаменту, подібним чином, ПЦУ, яка змагалася за вірян з УПЦ (МП), продовжувала заявляти про несправедливе ставлення та переслідування у 2020 році.

Також читайте: У храмі УПЦ МП проголосили "анафему" предстоятелю ПЦУ митрополиту Епіфанію і почесному патріарху ПЦУ Філарету

"Джерела повідомляють, що підтримувані Росією органи влади "ДНР" і "ЛНР" продовжували затримувати і ув’язнювати "Свідків Єгови", а також лідерів інших релігійних груп. За словами "Свідків Єгови", "ЛНР" продовжувала забороняти групу як "екстремістську" організацію, тоді як "Верховний суд" "ДНР" підтримав подібну заборону", – йдеться в документі.

За повідомленнями протестантських груп та "Свідків Єгови", багато їхніх членів втекли із цих районів, щоб уникнути обмежень та домогтися більшої свободи віросповідання, розповіли в Держдепартаменті США.

"За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини більшість релігійних груп, визнаних, згідно з українським законодавством, продовжували не мати можливості перереєструватися через суворі законодавчі вимоги російського законодавства, що перешкоджають або стримують перереєстрацію. Багато релігійних груп продовжували відмовлятися від перереєстрації, оскільки вони не визнавали встановлену Росією владу в "ДНР" та "ЛНР", – повідомили в Держдепартаменті.

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Автор: Наталя Джума
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ну тут сложно что-то сказать верующим ... по версии "святых писаний" им надо смиряться и терпеть вроде
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13.05.2021 01:17 Відповісти
И одновременно с этим затянуть в свою конфессию побольше новых адептов, что сулит прилив денежных знаков.
В этом "единоборстве" все средства хороши.
В одной из таких схваток православный батюшка в одиночку победил нескольких своих оппонентов - свидетелей иеговы. Что вполне закономерно, от кадила брошюрками трудно отбиваться. ))
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13.05.2021 01:39 Відповісти
Это не ко мне, ошибся адресом.
Можешь посылать туда адептов яхве, и прочих идолопоклонников всех "мастей".
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13.05.2021 02:26 Відповісти
Помнится как эти сектанты в переключились на мужчин в разгаре АТО и втирали про братоубийственную войну с гарантией, что если человек пойдет в их шарашку то получит индульгенцию от их конторы, так как брать оружие и защищать свою землю у них не по феншую.
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13.05.2021 07:49 Відповісти
а скока их, недообренных кацаподидами под "Воркутой" в болотах превратились в торф с дыркой в затылке и баржами затопленных? - от де поле для кацапоармейцам кости дидов поискать.....
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13.05.2021 03:30 Відповісти
Расеи нужно определиться с названием войны, которую она ведёт в Украине, потому что название Гражданская война как то не вписывается в оккупацию Украины
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13.05.2021 05:40 Відповісти
я так понял по комментариям - поддержка действий "властей" ордло ?
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13.05.2021 10:01 Відповісти
 
 