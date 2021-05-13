Несхвалювані Росією релігійні групи стикаються з обмеженнями в ОРДЛО, - звіт Держдепартаменту США

На контрольованій Кремлем території Донбасу не схвалені Росією релігійні організації стикаються з обмеженнями.

Про це йдеться в доповіді Державного департаменту США про свободу релігії у світі за 2020 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Згідно з повідомленнями преси, релігійні групи, не схвалені Росією, продовжували стикатися з обмеженнями, особливо релігійні групи, які були законними в Україні, але нелегальними в Росії, такі як "Свідки Єгови" та незалежна мусульманська громада "Хізб ут-Тахрір", членам якої продовжував загрожувати арешт, затримання та переслідування", – мовиться в доповіді.

За інформацією Держдепартаменту, подібним чином, ПЦУ, яка змагалася за вірян з УПЦ (МП), продовжувала заявляти про несправедливе ставлення та переслідування у 2020 році.

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"Джерела повідомляють, що підтримувані Росією органи влади "ДНР" і "ЛНР" продовжували затримувати і ув’язнювати "Свідків Єгови", а також лідерів інших релігійних груп. За словами "Свідків Єгови", "ЛНР" продовжувала забороняти групу як "екстремістську" організацію, тоді як "Верховний суд" "ДНР" підтримав подібну заборону", – йдеться в документі.

За повідомленнями протестантських груп та "Свідків Єгови", багато їхніх членів втекли із цих районів, щоб уникнути обмежень та домогтися більшої свободи віросповідання, розповіли в Держдепартаменті США.

"За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини більшість релігійних груп, визнаних, згідно з українським законодавством, продовжували не мати можливості перереєструватися через суворі законодавчі вимоги російського законодавства, що перешкоджають або стримують перереєстрацію. Багато релігійних груп продовжували відмовлятися від перереєстрації, оскільки вони не визнавали встановлену Росією владу в "ДНР" та "ЛНР", – повідомили в Держдепартаменті.

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