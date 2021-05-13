В Україні приблизно 407 тис. учасників бойових дій, які воювали на Донбасі, - заступник голови Мінветеранів Порхун

В Україні нині налічується приблизно 407 тисяч УБД, які брали участь в операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це розповів перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун під час форуму "Україна 30. Безпека країни", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

"Сьогодні у нашій країні налічується 787 тис. учасників бойових дій. З них приблизно 407 тис. – це учасники бойових дій на Донбасі. З них відсотків 80 і далі проходять військову службу у різних силових структурах нашої держави. Тобто залишається приблизно 200-250 тис. учасників бойових дій, які на цей час є ветеранами", - зазначив Олександр Порхун.

Також він повідомив, що в Україні працюють над створенням електронного реєстру учасників бойових дій. У нього буде імплементовано 16 електронних реєстрів інших органів центральної виконавчої влади.

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"Ми будемо точково зв’язуватися із кожним військовослужбовцем і запитувати в нього, ким він себе бачить у цивільному житті", - наголосив перший заступник очільника Мінветеранів.