Блінкен у розмові з Лавровим: США захищатимуть себе і своїх союзників від агресивних дій Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен 12 травня провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Держдепартаменту США.

"Держсекретар Блінкен і міністр Лавров обговорили майбутню міністерську зустріч Арктичної ради, де вони зустрінуться наступного тижня, а також можливості співпраці під час подальшого головування Росії в Арктичній раді. Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США та твердо захищати інтереси США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам. Він закликав Росію звільнити Пола Вілана і Тревора Ріда, щоб вони могли повернутися додому до своїх родин. Секретар представив міністру огляд політики США щодо КНДР, і обидва заявили про намір продовжити обговорення питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

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