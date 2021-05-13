У Непалі застрягли щонайменше 107 українських туристів, карантин там продовжили до 31 травня

Через спалах коронавірусу Непал продовжив припинення регулярного авіасполучення з іншими державами до 31 травня. Щонайменше 107 українців вимушено залишаються в країні.

Український турист 11 травня розповів hromadske, що поки від дипломатів звучать лише заяви про "відстеження ситуації", передає Цензор.НЕТ.

"Ми відправили про себе всі дані на електронну адресу, яку надав посол, але у відповідь чуємо тільки: "Станом на сьогодні інформація про евакуаційні рейси інших країн відсутня". Водночас на сайті міжнародного аеропорту імені Трібхувана видно, що інші уряди намагаються домовитися з великими перевізниками, як-от Qatar Airways, про евакуацію своїх громадян", - сказав нам українець.

Він додав, що ситуацію ускладнює також те, що у Катманду наразі високі показники захворюваності, тому в лікарнях можуть бути проблеми з вільними місцями.

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У МЗС виданню відповіли, що 45 людей зараз розміщені в готелях Катманду та забезпечені усім необхідним. Решта досі перебувають у горах. У чотирьох українців виявили коронавірус - їхній стан задовільний. Хворим надають всю необхідну допомогу.

У МЗС запевняють, що посольство України в Індії підтримує зв’язок з українцями або напряму, або через представників туристичних компаній. Крім того, у Катманду працює почесний консул України, у соцмережі для українців створили спільну групу, а для їхніх родичів працює гаряча лінія МЗС: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Дипломати наразі намагаються якнайшвидше повернути українців додому та опрацьовують можливість вильоту наших громадян евакуаційними рейсами інших країн.

Зокрема, за інформацією МЗС, запит на отримання дозволу на виконання чартерних рейсів подала авіакомпанія Turkish Airlines: "Тримаємо цю справу на контролі".

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"Довкола ситуації із нашими громадянами в Непалі шириться багато неправдивої інформації. Хочу усіх заспокоїти - своїх напризволяще не залишимо", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що з Непалу не можуть вилетіти 80 українців.