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У Непалі застрягли щонайменше 107 українських туристів, карантин там продовжили до 31 травня

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

У Непалі застрягли щонайменше 107 українських туристів, карантин там продовжили до 31 травня

Через спалах коронавірусу Непал продовжив припинення регулярного авіасполучення з іншими державами до 31 травня. Щонайменше 107 українців вимушено залишаються в країні.

Український турист 11 травня розповів hromadske, що поки від дипломатів звучать лише заяви про "відстеження ситуації", передає Цензор.НЕТ.

"Ми відправили про себе всі дані на електронну адресу, яку надав посол, але у відповідь чуємо тільки: "Станом на сьогодні інформація про евакуаційні рейси інших країн відсутня". Водночас на сайті міжнародного аеропорту імені Трібхувана видно, що інші уряди намагаються домовитися з великими перевізниками, як-от Qatar Airways, про евакуацію своїх громадян", - сказав нам українець.

Він додав, що ситуацію ускладнює також те, що у Катманду наразі високі показники захворюваності, тому в лікарнях можуть бути проблеми з вільними місцями.

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У МЗС виданню відповіли, що 45 людей зараз розміщені в готелях Катманду та забезпечені усім необхідним. Решта досі перебувають у горах. У чотирьох українців виявили коронавірус - їхній стан задовільний. Хворим надають всю необхідну допомогу.

У МЗС запевняють, що посольство України в Індії підтримує зв’язок з українцями або напряму, або через представників туристичних компаній. Крім того, у Катманду працює почесний консул України, у соцмережі для українців створили спільну групу, а для їхніх родичів працює гаряча лінія МЗС: 044 238-16-57, 044 238-15-88.

Дипломати наразі намагаються якнайшвидше повернути українців додому та опрацьовують можливість вильоту наших громадян евакуаційними рейсами інших країн.

Зокрема, за інформацією МЗС, запит на отримання дозволу на виконання чартерних рейсів подала авіакомпанія Turkish Airlines: "Тримаємо цю справу на контролі".

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"Довкола ситуації із нашими громадянами в Непалі шириться багато неправдивої інформації. Хочу усіх заспокоїти - своїх напризволяще не залишимо", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що з Непалу не можуть вилетіти 80 українців.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Идиотизму нет предела. Пусть там и сидят. Мозги были когда туда летели? Не хватало Украине ещё и индийского штамма, который в Непале сейчас косит население.
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13.05.2021 02:33
+8
в Непале привейтесь, откарантинте, можна в буддизм, если мозгов нет - а их точно нет.
потом как самолеты присядут ...
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13.05.2021 03:47
+6
Пусть посидят пару недель на голодном пайке, для ума. А учитывая ситуацию, еще пару недель посидят на карантине по прилету.
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13.05.2021 06:46
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В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 2112
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13.05.2021 02:22 Відповісти
Пусть сидят на карантине !!!! Нафик они здесь всрались В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 6499
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13.05.2021 05:08 Відповісти
Этим ковидным туристам нет смысла возвращаться в Украину в умирающем виде. .. Чтобы не привозить к нам заразу, пусть они прилетают в урнах. В виде праха.
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13.05.2021 09:36 Відповісти
Идиотизму нет предела. Пусть там и сидят. Мозги были когда туда летели? Не хватало Украине ещё и индийского штамма, который в Непале сейчас косит население.
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13.05.2021 02:33 Відповісти
Надеюсь что когда с тобой за границей что то случится, тебе никто не поможет и скажет сиди теперь там. Во всем Мире люди не привязаны к месту рождения и могут всю жизнь прожить за пределами своей страны оставаясь ее гражданами. И никто им не заявит - сиди там а всегда придут на помощь. Ездить по Миру это вполне адекватное желание любого нормального человека. Ненормально сидеть в говне и кричать другим сидите теперь там.
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13.05.2021 09:22 Відповісти
Дошастались??
В Непале не був...
🤑
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13.05.2021 02:35 Відповісти
Думаю нас ждет очередное "шоу про героическое спасение"...
P.s. Надеюсь "Зорян со Шкиряком", уже вылетели? У них ведь есть уже опыт "работы" в Непале.
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13.05.2021 02:46 Відповісти
Медведчук не арестован: лидер "ОПЗЖ" с улыбкой покинул Офис генпрокурора Сопредседатель "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, не был арестован. После разговора со следователями он свободно покинул Офис генпрокурора.

Лидер пророссийских сил Украины, сопредседатель партии "ОПЗЖ" и депутат Верховной Рады Виктор Медведчук около двух с половиной часов общался со следователями прокуратуры. После этого он с улыбкой на лице свободно покинул здание вместе с адвокатом и своими сторонниками. У Офиса генпрокурора Медведчук дал комментарий украинским СМИ, передает Диалог.UA.
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13.05.2021 02:47 Відповісти
Свободу Валере!"

В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 5442
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13.05.2021 02:51 Відповісти
Я сначала прочитал не "застряли", а "застрелили", аж сердце дернулось
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13.05.2021 03:25 Відповісти
в Непале привейтесь, откарантинте, можна в буддизм, если мозгов нет - а их точно нет.
потом как самолеты присядут ...
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13.05.2021 03:47 Відповісти
Морськими човнами краще. В них більше влізе.
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13.05.2021 06:15 Відповісти
ну от и как вас, идиотов прогулочных, теперь вывозить?
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13.05.2021 03:50 Відповісти
Ну учитывая что побродить по горам в Непале стоит не один десяток тысяч в доларах то эти туристы в состоянии сами заказать или вообще скинуться и купить себе самолёт .да и насколько помню по предыдущим туристам граждан Украины там будет чл.5-6 а остальные с граждане от Израиля до Австралии
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13.05.2021 08:17 Відповісти
если нет минимума мозга - о чем разговор?
в Оман надо ехать, причем немедленно....
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13.05.2021 05:41 Відповісти
Пусть посидят пару недель на голодном пайке, для ума. А учитывая ситуацию, еще пару недель посидят на карантине по прилету.
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13.05.2021 06:46 Відповісти
нафига вообще в Непал летать? что там есть интересного? одни уже слетали в Иран...
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13.05.2021 06:50 Відповісти
как говорится-Нехай щастить! В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 3621
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13.05.2021 07:59 Відповісти
Буржуї. Хай там і остаються.
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13.05.2021 07:22 Відповісти
Если этих дураков лишить гражданства и оставить там на ПМЖ - у вислюка станет меньше избирателей.
Надо снаряжать за ними Мрию.
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13.05.2021 07:52 Відповісти
помню как зорян со шкиряком уже летали в Непал непальцев и непалок проведовать, а тут опять высокогорные идиоты из нашей страны туда поперлись... вот кто мне скажет какого яух??? ну сидите теперь там дятлы ! можете даже на джамалунгму забраться и оттуда на Украину смотреть....шо опять за вами самолет посылать???? вы развлекаетесь а налогоплательщикам платить за вас??? дятлы....
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13.05.2021 07:57 Відповісти
Шо апять??? срочно высылайте Зоряна и Шкиряка! В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая - Цензор.НЕТ 1772
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13.05.2021 07:58 Відповісти
надо было с собой тёлок взять которых в Дубаях арестовывали, вместе бы с джамолунгмы голые ж.пы всем показовали....
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13.05.2021 08:00 Відповісти
Пусть дальше в горах отдыхают добо..бы не хватает ещё завезти горный короновирус
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13.05.2021 08:10 Відповісти
Трудно представить, что движет людьми на такие поездки,при такой нестабильной ситуации. Неужели невмоготу пересидеть дома, и не подвергать себя риску, а по возвращении и других людей.
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13.05.2021 08:25 Відповісти
А на других людей им грубо говоря насрать...они о таких мелочах даже не задумываются...
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13.05.2021 09:11 Відповісти
Похоже о себе и близких тоже не задумываются...
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13.05.2021 09:24 Відповісти
Кабелек с ****** среди них есть? Нет? Ну тогда и не парьтесь сильно...
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13.05.2021 09:01 Відповісти
Альпіністи мужні люди, можуть двадцять днів і почекати.
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13.05.2021 09:05 Відповісти
Главное, чтобы Зеленский НЕ брал эвакуацию под свой контроль....тогда все будет хорошо...
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13.05.2021 09:12 Відповісти
В Непал поехать денег нужно больше раза в два чем на Бали или на Сейшели, альпинизм очень дорогое удовольствие!!!! Снаряга импортная и не дешевая, ехали в период корони не боялись теперь сидите там в горах и не нойте, а то сейчас самольоти вам отправлять бл... Ох..ели вообще муділи
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13.05.2021 09:13 Відповісти
Как Израиль нужно вообще запретить вьезд без какрантина из Индии Бангладеш Пакистана и Непала и Бутана и негатив. Тестов а то понавозят бл. Еще индийской зарази дол..***
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13.05.2021 09:16 Відповісти
У Непалі застрягли щонайменше 107 українських туристів, карантин там продовжили до 31 травня - Цензор.НЕТ 4965
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13.05.2021 09:32 Відповісти
Нєхай ШШастить...
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13.05.2021 09:34 Відповісти
Нас-ати У Непалі застрягли щонайменше 107 українських туристів, карантин там продовжили до 31 травня - Цензор.НЕТ 4916 Нехай Торчать _лупи...
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13.05.2021 17:44 Відповісти
 
 