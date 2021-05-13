Розвідка Канади виявила "небачену з часів холодної війни" шпигунську активність у всіх ключових сферах, - директор СБ Віньйо

Іноземна шпигунська активність та інше стороннє втручання в справи Канади минулого року досягли масштабів, які не спостерігалися з часів холодної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Канадської служби безпеки і розвідки Девід Віньйо.

"У 2020 році Канадська служба безпеки й розвідки виявляла іноземну розвідувальну діяльність та втручання в масштабах, небачених з часів "холодної війни", - зазначив Віньйо.

За його словами, канадські розвідники зафіксували зростання іноземної активності у всіх ключових сферах.

"Виклики національній безпеці, що постають перед Канадою - зокрема, екстремізм, іноземне втручання, шпигунство та шкідлива кібернетична діяльність - посилилися, розвинулися та у багатьох формах стали значно небезпечнішими для канадців", - вказав очільник спецслужби.

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Як повідомлялося, Девід Віньйо заявив, що суверенітету Канади найбільше загрожують дії Росії та Китаю.