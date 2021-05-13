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Новини За кордоном
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Канада (1503) розвідка (3620) шпигунство, шпіонаж (813)

Розвідка Канади виявила "небачену з часів холодної війни" шпигунську активність у всіх ключових сферах, - директор СБ Віньйо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Розвідка Канади виявила

Іноземна шпигунська активність та інше стороннє втручання в справи Канади минулого року досягли масштабів, які не спостерігалися з часів холодної війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив директор Канадської служби безпеки і розвідки Девід Віньйо.

"У 2020 році Канадська служба безпеки й розвідки виявляла іноземну розвідувальну діяльність та втручання в масштабах, небачених з часів "холодної війни", - зазначив Віньйо.

За його словами, канадські розвідники зафіксували зростання іноземної активності у всіх ключових сферах.

"Виклики національній безпеці, що постають перед Канадою - зокрема, екстремізм, іноземне втручання, шпигунство та шкідлива кібернетична діяльність - посилилися, розвинулися та у багатьох формах стали значно небезпечнішими для канадців", - вказав очільник спецслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Італія висилає двох російських дипломатів, причетних до шпигунства

Як повідомлялося, Девід Віньйо заявив, що суверенітету Канади найбільше загрожують дії Росії та Китаю.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Больше толерантности к рашистам - так ещё и не такое будет.
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13.05.2021 07:36
+10
Когда лет 12 назад руководитель (комиссар) RCMP (Королевская Канадская Конная Полиция, аналог ФБР в США) заявил что в Канаде развелась куча агентов влияния Китая и паРаши, его левацкая пресса (а тут другой не осталось) чуть ни съела. Левакам-глобалистам не нужет прочный Западный мир, им нужна новая версия социализма, где они смогут рулить как коммуняки рулили в Совке. И то сказать, сегодня Запад разваливают те же спонсоры, которые ещё Лейбу Бронштейна финансировали...
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13.05.2021 07:41
+10
Нарешті прокинулись.
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13.05.2021 07:46
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Больше толерантности к рашистам - так ещё и не такое будет.
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13.05.2021 07:36 Відповісти
... і буде "АЛЯСКАНАШ" Разведка Канады выявила "невиданную со времен холодной войны" шпионскую активность во всех ключевых сферах, - директор СБ Виньо - Цензор.НЕТ 2736
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13.05.2021 07:46 Відповісти
Угадаю с первого раза :с какой помойки дерьмо льется!
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13.05.2021 08:01 Відповісти
Когда лет 12 назад руководитель (комиссар) RCMP (Королевская Канадская Конная Полиция, аналог ФБР в США) заявил что в Канаде развелась куча агентов влияния Китая и паРаши, его левацкая пресса (а тут другой не осталось) чуть ни съела. Левакам-глобалистам не нужет прочный Западный мир, им нужна новая версия социализма, где они смогут рулить как коммуняки рулили в Совке. И то сказать, сегодня Запад разваливают те же спонсоры, которые ещё Лейбу Бронштейна финансировали...
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13.05.2021 07:41 Відповісти
Імперські амбіції нікуди не поділись. Війна, в певний час її називають конкуренція, продовжується і буде продовжуватись вічно. Наукові відкриття, технології будуть завжди цікавити конкурентів.
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13.05.2021 07:41 Відповісти
Для чого лаптям технології? Їм би нагадити де тільки можна. Технології для війни, то так їм потрібні. Для життя ні.
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13.05.2021 07:47 Відповісти
Нарешті прокинулись.
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13.05.2021 07:46 Відповісти
Не соромтеся називати х@йлостан парашей.
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13.05.2021 07:48 Відповісти
Сhercher le russe
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13.05.2021 08:05 Відповісти
Китайців, більше китайців у Канаду! Це ж ТАКА емігрантська політика люба прем'єру Трюдо? І побільше муслімів, особливо сомалійців, і ще більше кацапів, і все буде "хамас". Дивно, коли державні діячі жаліються на проблеми, які створили ВЛАСНИМИ РУКАМИ.
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13.05.2021 08:06 Відповісти
Чомусь впевнений -нашої розвідки там нема....
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13.05.2021 08:13 Відповісти
Висилайте істот виду "кацапус звичайний" зі своїх країн, і проблем буде менше в рази.
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13.05.2021 08:09 Відповісти
Я навiть можу назвати хто з іноземних шпигунів проявляє активність найбільше)
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13.05.2021 08:24 Відповісти
Так за прикладом Чехії висилали би "дипломатів" деяких держав!
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13.05.2021 08:34 Відповісти
Висилали.
У 2018.
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13.05.2021 08:45 Відповісти
Маловато було.
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13.05.2021 09:01 Відповісти
Заглавное фото прикольное Розвідка Канади виявила "небачену з часів холодної війни" шпигунську активність у всіх ключових сферах, - директор СБ Віньйо - Цензор.НЕТ 1280
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13.05.2021 08:43 Відповісти
Это были неизвестные иностранцы с тупыми удмуртским рожами 😁😁😁
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13.05.2021 08:50 Відповісти
А Канада открила вьезд китайцам и кацапам, скоро будет народная республика и желтие жакети)))) вот как говорил что они дебили, что- то в єтом есть хоть частично но це правда
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13.05.2021 09:24 Відповісти
 
 