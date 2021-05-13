Загострення на Близькому Сході: Держдеп США відправив у район конфлікту високопоставленого дипломата

Влада США направила на Близький Схід високопоставленого дипломата з метою закликати ізраїльтян і палестинців припинити найбільш загострений за останні роки конфлікт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

У своєму зверненні держсекретар Ентоні Блінкен підтримав право Ізраїлю на самозахист і засудив ракетні атаки, здійснені ХАМАС, ісламістським угрупованням, що контролює Сектор Гази. Він також заявив, що Ізраїль маєпо можливості уникати жертв серед цивільного населення в Газі.

Блінкен, який поговорив по телефону з Нетаньяху, повідомив, що на Близький Схід відправився Хейді Амр, заступник помічника держсекретаря, який має зустрітися з керівництвом обох сторін.

"Він (Амр) від мого імені і від імені президента Байдена закличе (сторони) до деескалації насильства", - заявив Блінкен.

Байден ще не призначив посла США в Ізраїлі. Інші високопоставлені співробітники Держдепартаменту, що займаються цим регіоном, все ще не схвалені офіційно в Сенаті.

Відкидаючи припущення про те, що давній конфлікт на Близькому Сході не входив до числа пріоритетів адміністрації Байдена, Блінкен заявляв, що влада США "повністю занурена" в ситуацію.

"Ми глибоко взаємодіємо в усіх напрямках. Державний департамент, Білий дім, високопоставлені офіційні особи спільно з ізраїльтянами, палестинцями, іншими країнами і партнерами в регіоні роблять все... для деескалації ситуації", - сказав Блінкен, передає Голос Америки.

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У своєму виступі Блінкен провів розмежування між "терористичною організацією ХАМАС, яка безладно обстрілює ракетами... мирних жителів, і відповіддю Ізраїлю, що діє на свій захист".

Однак він додав, що на Ізраїлі також лежить відповідальність за те, щоб "зробити все можливе, щоб уникнути жертв серед цивільного населення, навіть якщо мова йде про справедливий захист (ізраїльтян)".

В офісі Нетаньяху заявили, що прем'єр-міністр "подякував Блінкену за підтримку права Ізраїлю на самооборону".

Нагадаємо, ракетні удари між Ізраїлем і Сектором Гази тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що палестинські угруповання ХАМАС та "Ісламський джихад" заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава політбюро ХАМАС Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль. Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Газа. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Газа. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

Арабська меншина становить приблизно 21% ізраїльських громадян - в основному це люди, які жили в країні ще до створення держави Ізраїль в 1948 році і залишилися в своїх містах.