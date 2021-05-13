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В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали

6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"6813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 289 дітей та 160 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 02госпіталізовано – 2 569 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 02летальних випадків – 346;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 02одужало – 19 507 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 02здійснено тестувань за добу – 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

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За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 07захворіло – 2 135 886 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 07одужало – 1 816 643 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 07летальних випадків – 47 333;

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 9 756 402.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 346 осіб, зафіксовано 6813 нових випадків зараження, 19 507 осіб одужали 14

Автор: Наталя Джума
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 346 человек, зафиксированы 6 813 новых случаев заражения, 19 507 человек выздоровели - Цензор.НЕТ 3581
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13.05.2021 08:15 Відповісти
Це ще "привіту" з Індії немає, а можливо і є, хто ж признається.
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13.05.2021 08:47 Відповісти
Люди мруть як мухи, морги переповнені. Стебанов маніпулює статистикою та бреше людям в очі. Навіщо школи відкрили? Щоб діти ковід по селах влітку рознесли? Вчителів вакцинували, щоб ризикувати життям людей ?
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13.05.2021 08:18 Відповісти
Від інфккціоністів приховують кількічть тестувань. А отже всі ці дані липові. З контакними особами взагалі ніхто не працює. Хворих багато. Померлих багато. Оце і є геноцид, який зебіли накаркали.
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13.05.2021 09:04 Відповісти
Это какая уже степановская волна? Четвертая?
Если в мае прошлого года за сутки от ковида умирало около 15 человек, то спустя год этот показатель вырос до 350 человек.

Судя по динамике смертности от марта 2020-го, коронавирусная волна в Украине лишь нарастает как цунами. И Степанов в пальтишко вместе с зекомандой несутся на этой волне на досках для сёрфинга, заверяя ежедневно всех, что мы на плато и волна вот вот спадет.
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13.05.2021 10:55 Відповісти
Госпитализация почти 50% от количества заболевших. Так где реальная статистика ?
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13.05.2021 13:57 Відповісти
В Індії за добу померло 4120 людей і про це гуде весь світ.
В Україні 346 людей.
В Індії в 31 раз живе біьше людей ніж у нас в Україні.
Якби в Індії був президентом Нелох, то там би померло 346 * 31 = 10726 чоловік.
Які курви вибрали нам президента?????
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13.05.2021 23:00 Відповісти
 
 