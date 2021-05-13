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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 20 386 осіб, загалом - 901 107, - Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 20 386 осіб, загалом - 901 107, - Степанов

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 3828 осіб.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"20 386 людей щеплено проти COVID-19 за добу 12 травня 2021 року в Україні. 901 107 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 901 105 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 3828 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 268 мобільними бригадами з імунізації та 829 пунктами вакцинації.

"Станом на 12 травня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 543 099 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Києві (1610), Дніпропетровській (1550) і Запорізькій (1351) областях, найменше - у Херсонській (75), Сумській (400) та Луганській (448) областях.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 20 386 осіб, загалом - 901 107, - Степанов 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 20 386 осіб, загалом - 901 107, - Степанов 02

Автор: Наталя Джума
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Поспішайте щоб Вавочка не виявився брехуном. Він обіцяв до дня Незалежності вакцинувати 70% населення.
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13.05.2021 08:29 Відповісти
Йому не вперше виступати в такій ролі.
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13.05.2021 08:51 Відповісти
28 років не було авралів до визначних дат і ось ... . Обрали, "молодого" совка.
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13.05.2021 10:15 Відповісти
Ну и как Вам нравится? Орда начинает выпускать "плохую и опасную" вакцину АстраЗенека! Воистину неизведанны пределы глупости ватников! Сначала поливали эту вакцину грязью,а потом,когда увидели что не могут нагреть руки своими дерьмо-вакцинами,то решили хоть как-то заработать на АстраЗенеке! Даже не -Дебилы бл.,а Идиоты,бл.!За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов - Цензор.НЕТ 8341 За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов - Цензор.НЕТ 8341 За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 20 386 человек, всего - 901 107, - Степанов - Цензор.НЕТ 8341
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13.05.2021 08:37 Відповісти
901 тыс.человек, это всего-навсего 2% населения страны.....Интересно, сколько зебилов *какая разница* выживет до конца пандемии...
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13.05.2021 08:37 Відповісти
Заразу зараза не бере.
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13.05.2021 08:53 Відповісти
Дякуйте найвелічайшему !!! Здобули !!!

Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
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13.05.2021 10:05 Відповісти
Та ти за півроку два відсотки вакцинував, на 100 відсотків знадобиться п'ятдесят років. А якщо повторно вакцинувати то взагалі ніколи...
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13.05.2021 22:00 Відповісти
 
 