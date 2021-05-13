Україна розповіла в ОБСЄ про грубі порушення перемир'я з боку збройних формувань РФ на Донбасі. КАРТИ
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Місія України в ОБСЄ поінформувала делегації країн-учасниць про випадки грубих порушень перемир'я з боку збройних формувань РФ на сході нашої країни протягом останніх двох тижнів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", це сталося під час засідання Форуму співпраці у сфері безпеки ОБСЄ в середу, 12 травня.
У ході виступу українська місія продемонструвала слайди з картами-схемами, на яких були зафіксовані випадки застосування окупантами забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння, а також обстріли цивільної інфраструктури та житлових будинків.
Так, 25-27 квітня під артилерійські обстріли російських окупаційних військ потрапив житловий сектор у районі селища Водяне Волноваського району Донецької області. Один з 122-мм артилерійських снарядів влучив у житловий будинок.
4 травня зі 120-мм мінометів та 122-мм артилерійських систем було обстріляно лікарню у селищі Красногорівка Донецької області. На щастя, ніхто з пацієнтів та працівників лікарні не постраждав.
5 травня окупанти завдали ударів по позиціях Збройних Сил України поблизу Попасної на Луганщині. За попередньою оцінкою, у ході обстрілів використовувалися станковий гранатомет СПГ-9, 82-мм міномети та протитанкові ракетні комплекси.
Крім того, 5 травня збройні формування РФ обстріляли зі 122-мм артилерійської системи та 120-мм мінометів позиції ЗСУ поблизу Південного.
8 травня російські окупаційні війська обстріляли житловий масив у Мар’їнці із застосуванням 100-мм протитанкової гармати Т-12 "Рапіра". У результаті було пошкоджено лінії електропередач, фасади будинків, гаражі та огорожі.
Поруч із цим російські окупаційні сили вели провокаційний вогонь по спостережній групі СЦКК. Так, 3-го та 5 травня під час обстрілів окупантів було пошкоджено автомобіль ЗІЛ-131 спостережної групи "Маріуполь" поблизу населеного пункту Водяне. Обстріли велися із 120-мм мінометів, 122- мм та 152-мм артилерійських систем. У результаті 4 українські військовослужбовці зазнали поранень.
Ще одна збройна провокація з боку збройних формувань РФ сталася вранці 5 травня, коли позиції ЗСУ біля Водяного було обстріляно із застосуванням 152-мм та 122-мм артилерійських систем, а також 120-мм мінометів. У результаті цієї атаки поранень зазнали 4 українські військовослужбовці.
Як повідомлялося, раніше керівник української сторони СЦКК Сергій Салкуцан заявляв, що російські окупаційні сили збільшили обстріли із забороненого озброєння, зокрема – з 152-мм та 155-мм гармат. Генерал також назвав основні напрямки напруженості: Маріупольський, Світлодарський, а також напрямки на Горлівку і Донецьк, що прилягають до Авдіївки.
Будь ласка, зачекайте...
"Мы, народ Израиля, в долгу перед вами. Вы добились успеха там, где потерпели поражение. Потому что никогда прежде в истории современного Государства Израиль еврейский народ не был так сплочен, как один человек с единым сердцем. Все в Израиле, левые и правые, светские и религиозные, едины в понимании того, что врага, поклявшегося в геноциде нашего народа, невозможно примирить.
И теперь, когда вы продолжаете без разбора запускать смертоносные ракеты, направленные на то, чтобы искалечить и убить как можно больше мирных жителей, в то время как вы трусливо прячетесь за своими собственными гражданами, вы продолжаете вдохновлять нас твердо держаться нашего единства.
Какие бы споры у нас, евреев, ни возникали друг с другом, теперь мы знаем, что у нас одна общая цель: мы победим вас.
Но сейчас мы даем вам последний шанс. В течение 24 часов все ракетные обстрелы - я имею в виду все ракетные обстрелы - прекратятся. Полностью. Навсегда.
Официально уведомляю, что наши танки сосредоточены у границы с Газой, наготове артиллерийская и авиационная поддержка. Мы уже сбросили листовки над северными частями сектора Газа, предупреждая мирных жителей о нашем приближающемся прибытии и о том, что они должны немедленно эвакуироваться на юг.
Если вам не удастся выполнить наш ультиматум, мы придем и, с Божьей помощью, на этот раз не уйдем.
Каждый сантиметр завоеванной нами земли будет присоединен к Израилю, так что оттуда никогда не будет больше нападений на наших мирных жителей.
Даже в этом случае мы продолжим держать дверь открытой, чтобы позволить вам изящно сдаться. В тот момент, когда вы объявите, что складываете оружие, мы остановим наше продвижение и наметим новые границы.
Если вы продолжите атаковать наших граждан, мы продолжим катиться на юг, изгоняя вас с территории, которую вы никогда больше не заразите своим злым присутствием.
Мне очень больно, что ваши мирные жители останутся без крова. Но мы не выбрали эту войну; вы это сделали.
И если наш выбор - между тем, чтобы позволить нашим гражданам быть безжалостными жертвами вашей жестокости геноцида, или превратить ваших гражданских лиц в беженцев, я сожалею, что мы должны выбрать последнее.
Если бы вы любили свой народ так же сильно, как ненавидите наш, этой войны никогда бы не произошло.
Остальному миру: Израиль устал от ваших непрекращающихся упреков, что мы должны «проявлять сдержанность».
Когда все ваше население находится под постоянным ракетным обстрелом непримиримого врага, заявленная цель которого - убийство каждого мужчины, женщины и ребенка на вашей земле, тогда вы можете прийти и поговорить с нами о "сдерживании".
А до тех пор мы с уважением предлагаем вам держать свои двойные стандарты при себе. На этот раз ХАМАС зашел слишком далеко, и мы сделаем все возможное, чтобы защитить наше население".