Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву
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Реакція українського суспільства на поїздку Анастасії Топольської в Москву - це не спланована акція проти дружини Сергія Лещенка, а закономірна реакція суспільства на поїздку дружини публічної особи в столицю держави агресора.
Про це заявив адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.
"Я не політик, тому не вважав, що зобов‘язаний про це писати. Але після вчорашнього поста про Порошенка і Медведчука люди справедливо питають про мою позицію щодо Сергія Лещенка і поїздку його дружини до Москви. Я знаю Сергія достатньо давно. Ми добре знайомі і вважаю, що свого часу він зробив свій вклад в розвиток України. Але також вважаю, що це абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку Анастасії Топольскої до Москви. Це моя позиція. Вважаю, що маю право так писати, бо сам воював і звинувачую РФ в тому, що вони забрали в нас час на щасливе життя та розвиток. Ні, я ніколи не був порохоботом і це не спланована акція проти його дружини. Це закономірна реакція суспільства на поїздку дружини публічної особи до столиці держави-агресора. І чим скоріше Сергій визнає, що це помилка - тим легше йому буде жити в державі, яка похоронила багато дуже крутих людей через напад Росії на Україну", - заявив Найєм.
Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.
Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.
Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.
"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.
Чоловік Топольської, член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко заявив: Дружина поїхала в Москву захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки.
Будь ласка, зачекайте...
Бо она - всего лишь маскировка, а он - заднеприводный...
Да него только раз взглянуть и сразу понятно,
что это за вкладчик.
рф - это не страна, так что может и ложить...
и даже наложить может, как на том своем детском фото
12 серпня 2015 - мобілізований на військову службу у лавах Збройних силах України в складі 122 батальйону 81 бригади, позивний "Ґанз". Посада - командир 2 взводу у складі 2 роти, ротний - Богдан Таранін.
З грудня 2015 по березень 2016 - був приконтролений до ІПСО для роботи з Міністерством інформаційної політики. Там оформлював установки радіоелектронної боротьби, які передавали з США.
З березня 2016 по 16 червня 2016 - служба на бойовій позиції в Новгородському під Горлівкою, стара назва "Нью Йорк".
З 17 червня по 22 жовтня 2016 - служба на позиціях в промзоні Авдіївки.30 жовтня 2016 - демобілізований.
Для патриотов это равносильно измене.
Хоча Лариса Сарган написала правду про те, що Венедиктова ховається від медведчука.
Не можна критикувати поважну Ірину Венедиктову!
Сімейка Наємів в своєму репертуарі.