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Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву

Реакція українського суспільства на поїздку Анастасії Топольської в Москву - це не спланована акція проти дружини Сергія Лещенка, а закономірна реакція суспільства на поїздку дружини публічної особи в столицю держави агресора.

Про це заявив адвокат Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Я не політик, тому не вважав, що зобов‘язаний про це писати. Але після вчорашнього поста про Порошенка і Медведчука люди справедливо питають про мою позицію щодо Сергія Лещенка і поїздку його дружини до Москви. Я знаю Сергія достатньо давно. Ми добре знайомі і вважаю, що свого часу він зробив свій вклад в розвиток України. Але також вважаю, що це абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку Анастасії Топольскої до Москви. Це моя позиція. Вважаю, що маю право так писати, бо сам воював і звинувачую РФ в тому, що вони забрали в нас час на щасливе життя та розвиток. Ні, я ніколи не був порохоботом і це не спланована акція проти його дружини. Це закономірна реакція суспільства на поїздку дружини публічної особи до столиці держави-агресора. І чим скоріше Сергій визнає, що це помилка - тим легше йому буде жити в державі, яка похоронила багато дуже крутих людей через напад Росії на Україну", - заявив Найєм.

Також дивіться: "Секс-позитив за згодою": дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська (Dj Nastia) похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві. ВIДЕО

Нагадаємо, 4 травня московський артцентр Mutabor анонсував виступ Анастасії Топольської в столиці РФ 8-9 травня.

Пізніше Топольська похвалилася виступом на екстравагантній вечірці в Москві.

Анастасія Топольська відреагувала на критику за виступ у Москві, опублікувавши фотографію в сторіс Instagram, на якому дівчинка справляє нужду.

"Передаю привіт всім ботофермам і хейтерам. Пишіть ще. Піднімайте мої публікації в топ", - підписала знімок Топольська.

Чоловік Топольської, член наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко заявив: Дружина поїхала в Москву захищати ЛГБТ від Путіна і Кадирова і за це заслуговує широкої підтримки.

Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
ліццо умноє как у ківи

Массе Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву - Цензор.НЕТ 2357
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13.05.2021 08:53
+23
Їздила на вечірку як "головна *****". Оце виправдання.
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13.05.2021 09:01
+15
Вклад Лещенко в развитие Украины?
Да него только раз взглянуть и сразу понятно,
что это за вкладчик.
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13.05.2021 08:54
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ліццо умноє как у ківи

Массе Найем о Лещенко: Абсолютный идиотизм - хоть как-то оправдывать поездку жены в Москву - Цензор.НЕТ 2357
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13.05.2021 08:53 Відповісти
Заднеприводный Сирожа в безвыходном положении - она его не слушает.
Бо она - всего лишь маскировка, а он - заднеприводный...
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13.05.2021 08:54 Відповісти
Вклад Лещенко в развитие Украины?
Да него только раз взглянуть и сразу понятно,
что это за вкладчик.
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13.05.2021 08:54 Відповісти
И где этот Найом воевал тоже интересно? В интеренете? Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву - Цензор.НЕТ 4623
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13.05.2021 09:22 Відповісти
Может у него есть какой то варгейм в компе
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13.05.2021 09:29 Відповісти
Мой дед прошел две войны!!! Выключил комп и лег спать Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву - Цензор.НЕТ 6875
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13.05.2021 09:31 Відповісти
Это брат Найома, которого харчевацца в Укроборонпром поставли и недавно погнали, т, к недостаточно бубочку вылизывал. А этот тоже пламенный зебил.
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13.05.2021 10:27 Відповісти
С таким "патриотическим" мужем можно на всю страну ложить... Браво!!!
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13.05.2021 08:56 Відповісти
не переживай
рф - это не страна, так что может и ложить...
и даже наложить может, как на том своем детском фото
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13.05.2021 09:30 Відповісти
А кто-нибудь знает, где именно и каким образом воевал этот персонаж?
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13.05.2021 08:59 Відповісти
2007 - закінчив кафедру військової підготовки Національного університету оборони, отримав звання офіцер запасу.
12 серпня 2015 - мобілізований на військову службу у лавах Збройних силах України в складі 122 батальйону 81 бригади, позивний "Ґанз". Посада - командир 2 взводу у складі 2 роти, ротний - Богдан Таранін.
З грудня 2015 по березень 2016 - був приконтролений до ІПСО для роботи з Міністерством інформаційної політики. Там оформлював установки радіоелектронної боротьби, які передавали з США.
З березня 2016 по 16 червня 2016 - служба на бойовій позиції в Новгородському під Горлівкою, стара назва "Нью Йорк".
З 17 червня по 22 жовтня 2016 - служба на позиціях в промзоні Авдіївки.30 жовтня 2016 - демобілізований.
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13.05.2021 09:04 Відповісти
Честь!
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13.05.2021 09:06 Відповісти
Лещенко уже знатно засшкварился по многим вопросам.
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13.05.2021 09:00 Відповісти
Бо Лєщєнко вдіот, одружений на потасканій кацапці..
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13.05.2021 09:01 Відповісти
Їздила на вечірку як "головна *****". Оце виправдання.
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13.05.2021 09:01 Відповісти
не льстите ей... она там была в качестве рукава между выступлениями " головних ******" в репризе "не пришей к п.. рукав"
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13.05.2021 09:14 Відповісти
Так ***** в прямому сенсі. Вона була якоюсь ведучою, чи DJ на якійсь секс вечірці по згоді, (вона сама це казала)що означає що дала всім.
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13.05.2021 10:25 Відповісти
"я никогда не был порохоботом"

Для патриотов это равносильно измене.
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13.05.2021 09:02 Відповісти
Скуялє?
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13.05.2021 10:48 Відповісти
Даже пуштун понимает какой это зашквар....но для проститутки Сирожи дня видимо нет.
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13.05.2021 09:04 Відповісти
И этому мерещатся мифические "порохоботы", сходи пролечись, Муся, вместе с Лещем.
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13.05.2021 09:07 Відповісти
а что ему лечить .. черепную коробку? это как полировать изнутри пустой чан
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13.05.2021 09:17 Відповісти
Вчора Масік написав маніпулятивний пост, звинувативши прес-секретаря Луценко в тому, що вона підтримує медведчука.
Хоча Лариса Сарган написала правду про те, що Венедиктова ховається від медведчука.
Не можна критикувати поважну Ірину Венедиктову!
Сімейка Наємів в своєму репертуарі.
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13.05.2021 09:09 Відповісти
аааа... а про Пороха - що?
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13.05.2021 09:40 Відповісти
Втулив, що Лариса Сарган прес-секретар Луценка, який є кумом Порошенка.
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13.05.2021 10:21 Відповісти
а що він вчора накалякав про Пороха і мертвечука? Знову щось висрав?
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13.05.2021 09:40 Відповісти
Масі Найєм про Лещенка: Абсолютний ідіотизм - бодай якось виправдовувати поїздку дружини в Москву - Цензор.НЕТ 2698
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13.05.2021 09:42 Відповісти
Просто между Адой Роговцевой, (подумайтесколько ей лет) , которая бесплатно дает концерты на линии розмежування для украинских патриотоа , и Лещенко, которого беспокоит судьба московских пидоров - человеческая и культурная пропасть
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13.05.2021 10:05 Відповісти
млять задовбали ці грьобані вкладники в Україну! вже так її тварюки розвили своїми вкладами, що з цієї дупи мабуть вже ніколи і не виберемось!
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13.05.2021 10:15 Відповісти
Дві шалашовки в одній родині. Забагато...
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13.05.2021 11:01 Відповісти
 
 