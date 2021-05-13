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Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 травня у світі зареєстрували 750 620 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 861 особа. Україна за показником добової смертності посідає сьоме місце серед держав у світі, за новими летальними наслідками - перше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 161 098 887 випадків інфікування, з них 750 620 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 345 639 осіб, з них 13 861 за минулу добу.

Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 01

Побороли хворобу і вилікувалися 138,9 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7, за летальними випадками - 7-му та 1-у позиції відповідно.

Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 03
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
ось і результати виборів зєсцикуна.
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13.05.2021 09:13
+10
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4033
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13.05.2021 09:24
+8
Вот такие достижения зедебилов во всем.
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13.05.2021 09:18
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Еще одно "достижение". Есть чем гордиться !.......
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13.05.2021 09:12 Відповісти
Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 4798
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13.05.2021 09:22 Відповісти
Украина занимает седьмое место в мире и первое в Европе по суточной смертности от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2121
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13.05.2021 09:23 Відповісти
Мы впереди планеты Европы всей.
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13.05.2021 09:12 Відповісти
Мы впереди Планеты всей, если быть точным
Индия население 1,400 млн человек / 4126 смертей
Украина население 40 млн человек / 356 смертей
Соотношение населения Индии к Украине 1.400 / 40 = 35
356 смертей умножить на коэффициент 35 = 12460 смертей
Украина по смертности находится на первом месте в мире и "опережает" Индию в 3!!! раза.
Это прямой результат запредельного инфантильного зелёного соплежуйства.
Непрофессионализм это не только убытки, но и смерти! А с точки зрения профи - это массовые убийства...
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13.05.2021 11:41 Відповісти
Украина занимает 7е место по ложно-положительным тестам на китайский вирус.
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13.05.2021 09:13 Відповісти
ось і результати виборів зєсцикуна.
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13.05.2021 09:13 Відповісти
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4033
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13.05.2021 09:24 Відповісти
Геноцид, який накаркали зебіли.
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13.05.2021 09:16 Відповісти
Зеля сказал чемпионы, значит чемпионы. Зелогика она такая, бессмысленная и беспощадная.
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13.05.2021 09:17 Відповісти
Вот такие достижения зедебилов во всем.
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13.05.2021 09:18 Відповісти
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4755
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13.05.2021 09:25 Відповісти
Чемпионы Европы, но еще не мира. Зеленый бабуин только разминается, еще 3 года будет планомерно уничтожать Украину
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13.05.2021 09:19 Відповісти
Це просто стабанівці так "тестують"... А ось смерті не обманеш
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13.05.2021 09:19 Відповісти
Степанов , як там - пальтішко не жме ?
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13.05.2021 09:20 Відповісти
Из жизни живым не уйдешь...


Поздравляю зебилов со всеми здобутками!!! Не кашляйте теперь.
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13.05.2021 09:22 Відповісти
и это статистика...а ведь в жизни еще хуже...
скольким не делают тесты? сколько умирает дома от сопутствующих заболеваний или осложнений или из-за невозможности дообследоваться? сколько стариков оставляют дома или везут уже в критическом состоянии после угроз родственников (а если нет родственников?)
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13.05.2021 09:22 Відповісти
Аха-ха.. .еще весело? И хуже-будет.
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13.05.2021 09:25 Відповісти
Здобули, слава Богу!
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13.05.2021 09:28 Відповісти
Збулася мрія ідіота, стали чемпіонами Європи, ждемо заяв на світову першість.
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13.05.2021 09:30 Відповісти
Це досягнення Зеленського та 95 кварталу
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13.05.2021 09:35 Відповісти
На моє глибоке переконання, тут здійснюють проект "Зачистка землі для переселення сюди народу без землі". Бо якби задіяли лазерну терапію для лікування цього грипу - на основі українського лазерного апарату "Геліос", то ніхто б не помер ВЗАГАЛІ!!! Брошура з описом апарату: http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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13.05.2021 09:40 Відповісти
Это ты самый умный дохтур? Хто по специальности?
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13.05.2021 09:45 Відповісти
Зашкаливает смертность по простой, но страшной причине - неадекватная помощь тяжело больным,. На Цензоре в рубрике Резонанс можно найти две статьи по этому поводу (про ИВЛ-ы) Наша отстала на 50-60 лет медицина вот сейчас, именно сейчас демонстрирует свое истинное лицо. Все остальное бла бла бла и жалкие попытки оправдаться.
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13.05.2021 09:41 Відповісти
Степанова, козла, в студию! Пусть прощебечет что-нибудь вразумительное поп поводу этих суперпоказателей
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13.05.2021 09:43 Відповісти
перші в Європі з цим зедебільним урядом...
де ви, сметуни?
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13.05.2021 09:47 Відповісти
Ум, честь и совесть 73 % избирателей пандемию гневно разоблачают: депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход"./ Коронаробесие - одна из величайших афер мира, - "слуга народа" Богуцкая /"Слуга народа" Камельчук назвал COVID-19 "выдуманной болезнью". /"Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов./ И над пандемией потешаются : "Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом." Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом. "
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13.05.2021 09:48 Відповісти
Чемпионы! Как и говорил соплежуй зелёный
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13.05.2021 09:51 Відповісти
як все-таки "ефективно" стЄпаша бореться з вірусом! Хай собі премію випише за таку боротьбу.
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13.05.2021 09:51 Відповісти
ну наконец-то в "лидерах" , а то уже закрались сомнения шо и тут зебилы обосрутся... Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5504 нет , пля , не подвели ..
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13.05.2021 10:03 Відповісти
Зеля что ж ты насрал с утра мне и украл мои таблетки. Поздравляю зебилов с 95 кварталом и асфальтом вместо лекарств
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13.05.2021 10:19 Відповісти
Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2382
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13.05.2021 10:23 Відповісти
сказывается то, что население очень "старое" в среднем... дальше будет только хуже...
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13.05.2021 10:40 Відповісти
Зато дороги "построили", которые уже разваливаются. Ну и наварились хорошенько
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13.05.2021 13:31 Відповісти
 
 