Україна посідає сьоме місце у світі і перше в Європі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 13 травня у світі зареєстрували 750 620 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 13 861 особа. Україна за показником добової смертності посідає сьоме місце серед держав у світі, за новими летальними наслідками - перше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 161 098 887 випадків інфікування, з них 750 620 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 345 639 осіб, з них 13 861 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 138,9 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 22-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 7, за летальними випадками - 7-му та 1-у позиції відповідно.
Будь ласка, зачекайте...
планетыЕвропы всей.
Индия население 1,400 млн человек / 4126 смертей
Украина население 40 млн человек / 356 смертей
Соотношение населения Индии к Украине 1.400 / 40 = 35
356 смертей умножить на коэффициент 35 = 12460 смертей
Украина по смертности находится на первом месте в мире и "опережает" Индию в 3!!! раза.
Это прямой результат запредельного инфантильного зелёного соплежуйства.
Непрофессионализм это не только убытки, но и смерти! А с точки зрения профи - это массовые убийства...
Поздравляю зебилов со всеми здобутками!!! Не кашляйте теперь.
скольким не делают тесты? сколько умирает дома от сопутствующих заболеваний или осложнений или из-за невозможности дообследоваться? сколько стариков оставляют дома или везут уже в критическом состоянии после угроз родственников (а если нет родственников?)
де ви, сметуни?