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Єрмак розповів, яке завдання зустрічі Зеленського з Путіним: Є питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні

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Єрмак розповів, яке завдання зустрічі Зеленського з Путіним: Є питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні

Під час потенційної зустрічі Зеленського і Путіна планується провести аналіз того, як були виконані домовленості Паризького саміту "нормандської четвірки".

Про це повідомив Глава Офісу Президента Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми бачимо, що принципові речі гуманітарного характеру і в сфері безпеки досі не реалізовані. Є й інші питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні", - сказав Єрмак.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне - Цензор.НЕТ 8756
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13.05.2021 09:24
+17
Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне - Цензор.НЕТ 7344
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13.05.2021 09:26
+13
Вопрос оплаты труда шоле?
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13.05.2021 09:23
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Вопрос оплаты труда шоле?
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13.05.2021 09:23 Відповісти
для начала путин предложит получить российские паспорта всему составу делегации с главой во главе...(это такой каламбур на украинском русском получается)
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13.05.2021 09:43 Відповісти
Бубочка надбавки будет просить, а если не даст, то опять грозным голосом спросит почему мы не в Нате.
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13.05.2021 09:45 Відповісти
Думаю, хотят чтобы там работали украинские банки.
Они давно хотели протянуть это решение, но работа там банков - это должна быть гарантия их безопасности, которые дает государство (Украина там ничего не контролирует и такую гарантию дать не может, тогда кто?! Признаем местную "власть" и договариваемся с ней о гарантиях? со всеми вытекающими!!!!)
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13.05.2021 10:45 Відповісти
Да и вопрос будущего места жительства.
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13.05.2021 10:59 Відповісти
А чи зхоче ***** обговорювати ці теми? Те що хоче блазень ще нічого не означає.
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13.05.2021 09:24 Відповісти
Завдання дерьмака, звести Янелоха з фуйлом.
Це дасть можливість фуйлу отримати бажане і відверне від України міжнародну підтримку.
Саме цього і досягає дерьмак, керуючи кожним кроком ВАЗеленського. Тільки сліпий, чи упоротий, цього не бачить.
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13.05.2021 10:20 Відповісти
Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне - Цензор.НЕТ 8756
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13.05.2021 09:24 Відповісти
Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне - Цензор.НЕТ 7344
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13.05.2021 09:26 Відповісти
Вопросы койкомест в ростовской общаге обсудите. На сегодня это для вас пока главный вопрос. Не верите мне - спрсите Блинкена. Ермак рассказал, какая задача встречи Зеленского с Путиным: Есть вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне - Цензор.НЕТ 417
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13.05.2021 09:27 Відповісти
по эффективности встреча с Путиным равнозначна общению со стеной

не конечно если речь идет о том что бы пополнить Зелькин семейный архив новыми фото и видео тогда да можно и съездить . опять же лохторат возликует . увидит что маладой президент не только жрет и срет но еще и делает что то важное Єрмак розповів, яке завдання зустрічі Зеленського з Путіним: Є питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні - Цензор.НЕТ 1270
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13.05.2021 09:29 Відповісти
А може нехай краще дерьмак йде на три веселі літери,і ***** та бубочку з собою прихвате?
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13.05.2021 09:31 Відповісти
вже був прецедент, коли всі вони розійшлися...
сусід назвав це переворотом і мало не взявся відновлювати конституційний порядок поряд
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13.05.2021 09:46 Відповісти
Есть только один вопрос это вопрос деоккупации Украины. Любые переговоры необходимо начинать с российской стороной с обсуждения этого вопроса. Если российская сторона отказывается это обсуждать тогда необходимо прекращать всякие переговоры и самим вводить всякие санкции и просить мировое сообщество, в первую очередь США и Евросоюз, чтобы они тоже вводили новые санкции против России. До полного исчезновения с политической карты мира этой бандитской страны.
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13.05.2021 09:33 Відповісти
Анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки" логично должен проводиться на саммите Нормандской четверки, а это похоже на слив чего то без участия Европы.
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13.05.2021 09:36 Відповісти
этого агент "козырь" и добивается
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13.05.2021 10:17 Відповісти
Так и представляю это обсуждение. путинХУЙЛО:"Эй ты, поц! А что это ты давно концерты зером об рояль новые не давал? Не порядок! Ну-ка вон в углу как раз случайно рояль стоит, иди, потешь меня новой композицией!. А потом можешь похавать, там на столике от моего завтрака вроде что-то осталось. И вали назад, как зочешь, но чтобы вода на Крым пошла. Иначе потом кормить не буду"... Думаете сильно я перегнул? Не-а. Увы, к этому ничтодеству не только так путинХУЙЛО относится. Остальные просто воспитание имеют не из подворотни.
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13.05.2021 09:38 Відповісти
"принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности" как правило обсуждаются союзниками при рассмотрении дальнейшей судьбы побежденного государства.Источник: https://censor.net/ru/n3264944
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13.05.2021 09:38 Відповісти
Во все времена, что бы остановить агрессию, платили дань, с чем Зеленский так рвётся к Путину ?
Что он хочет предложить ?
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13.05.2021 09:43 Відповісти
бред
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13.05.2021 09:45 Відповісти
после заглядывания в глаз ***** за последний год что-то реально изменилось?
зачем зомбировать лохторат этой мантрой? КГБист-профи о чем может говорить с клоуном самохвалом???
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13.05.2021 09:47 Відповісти
Не чула, щоб це фсбшне ге так переживало за саміт НАТО чи зустріч з Байденом.
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13.05.2021 09:47 Відповісти
д-єрмак спеціально не називає, ким "не реализованьі принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности"??? І що то "вещи"? Адже таке словоблудство - мовляв, це Україна "не вьіполняет" - це наративи хремлядів!
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13.05.2021 09:54 Відповісти
припущу, що зеленське вважає, що зможе шантажувати чи тиснути на путіна кримінальною справою проти медведчука.
що ж, тоді й він й його радники ще тупіші аніж я думав.
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13.05.2021 09:54 Відповісти
Путин и высокий уровень у меня вызывают когнитивный диссонанс.
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13.05.2021 10:09 Відповісти
Та тот уровень будет не выше бункерного уровня.
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13.05.2021 11:04 Відповісти
. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на самом высоком уровне", - сказал Ермак.-неправильно обсуждать вопрос ,с самой низкой мерзостю ,которая начала оккупацию Украины ,и по указанию которой идет война в Украине унесшая уже около 15000 тысяч жизней украинских защитников
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13.05.2021 10:31 Відповісти
Достаточно, что в декабре 2019 года обсуждал, после чего от народного гнева драпанул в Буковель и оттуда чуть не инкогнито - в Оман.
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13.05.2021 11:07 Відповісти
а на хера на встрече с ****** буба?

ермака зашлите - и от она встреча юстаса с алексом...
а буба оттянется по колумбии так в ето время...
любите и щадите своего преза - носы немытые... Єрмак розповів, яке завдання зустрічі Зеленського з Путіним: Є питання, які правильно обговорювати саме на найвищому рівні - Цензор.НЕТ 6530
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13.05.2021 14:52 Відповісти
ермак так уверен во встрече куйла с зельцем как будто он о ней (о встрече) уже договорился... по моему куйло не хочет встречаться ни с зельцем ни с макроном ни с меркельшей.... он бы и с байденом не встречался , но надо уровень поддерживать. а я то думаю чего ж мертвечука так резко и вдруг кошмарить начали (не трогали не трогали и вдруг начали) а оно вон чего будут куйла к встрече с зельцем принуждать чтобы куйло за своего кума впрягся... хитрые вы слуги но куйло хитрее. лично я бы мертвечука прсадил на кичу без всяких залогов а потом бы предложил куйлу обменять его одного на всех наших солдат пленных в лугандоне.... вот это было бы реальнее!
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13.05.2021 15:06 Відповісти
Встати навкарачки та на коліна а потім пильно і віддано подивитися в очі кривавому )(уйлу.
А в очах цього фашиста )(уйла можуть або ні ну як карта у нього ляже навіть роздивитися
як тліють іскри миру.
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13.05.2021 15:07 Відповісти
Подпиши петицию на увольнение вора и преследователя активистов Революции Достоинства татарова:
https://petition.president.gov.ua/petition/114822?fbclid=IwAR077C8qbct7TuWaOy9qTjkYweqE7ze7jNEMbjUNRA6bPMhoKk5gS2shXZ0
Какое может быть Достоинство, когда воры и бандиты времен яныка вернулись править Украиной!???
Если в конторе ермака-Козыря, которая почему-то правит от имени Президента Украины, сидит всем известный вор и лжец и активный участник антимайдана (татаров), то сомнений нет, что так называемый ОП - сборище предателей и агентов кремля, и есть лучшее подтверждение того что "Козырь" оперативная кличка ермака по линии фсб. Отсюда и провалы по всем направлениям.
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13.05.2021 15:35 Відповісти
 
 