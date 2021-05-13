Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Колективи Київського метрополітену і Київпастранс звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.
Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства, інформує Цензор.НЕТ
"Ми бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштом міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд чинного тарифу на перевезення пасажирів", - йдеться в листі столичного метрополітену до київської влади.
Зазначається, що минулого року підприємство закінчило рік зі збитками в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, цього року очікуються збитки в 3 млрд 421 млн грн.
Згідно з розрахунками, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення одного пасажира становить 20,04 грн, а економічно-обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.
"Востаннє тариф у комунальному транспорті змінювався в 2018 році. ... відтоді значно зросла вартість усіх груп товарів. Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства", - підкреслили у зверненні.
Аналогічний документ опублікував і "Київпастранс".
За розрахунками КП, економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік становлять: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.
"Відсутність коштів для оплати постачальникам (зокрема за енергоносії) загрожує відключеннями і штрафними санкціями. Це може призвести до значного зменшення парності руху поїздів, і зі свого боку навіть до ускладнення епідеміологічної ситуації. Підприємство буде змушене скорочувати співробітників і виплачувати заробітну плату в неповному обсязі. Ситуація призведе до негативних соціальних наслідків і транспортного колапсу в столиці", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Цари метрополитена просят повысить цену?
Так проверьте для начала их дачи, квартиры и уменьшите их зарплаты-премии, которые они себе понавыписывали за непосильный труд!
Потому что у нас сЦари привыкли из карманов народа тырить, и содержание своих любовниц с водителями вешать на украинцев! Пора уже сЦарям начать думать про экономию!
Лучше опять закройтесь, бедняжки. Вы мне так больше нравились.
Казали, що пересічні "совки" збирали цілий рік кошти, щоби на Новий Рік поїсти олів*є...Назараз пересічні мабуть будут збирати кошти щоби на свято на цілу добу була електрика, та усією родиною покататися у маршрутках та метро...
ГРЁБАНЫЙ СОВОК - как вы уже ...****** .
забитые вонючие маршрутки станут по 30 минимум ляпота.
Эпоха бидности подолана, настала эпоха жебрацтва