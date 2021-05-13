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Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Метрополітен і

Колективи Київського метрополітену і Київпастранс звернулися до Київської міської ради з вимогою вирішити питання належної підтримки підприємств.

Про це йдеться на Facebook-сторінці підприємства, інформує Цензор.НЕТ

"Ми бачимо два можливі шляхи вирішення цієї ситуації: підтримка метрополітену коштом міського бюджету, на що мінімум необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд чинного тарифу на перевезення пасажирів", - йдеться в листі столичного метрополітену до київської влади.

Зазначається, що минулого року підприємство закінчило рік зі збитками в 1 млрд 175 млн грн, а за прогнозами фінансистів, цього року очікуються збитки в 3 млрд 421 млн грн.

Згідно з розрахунками, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення одного пасажира становить 20,04 грн, а економічно-обумовлений тариф на 2021 рік становить 21,05 грн.

"Востаннє тариф у комунальному транспорті змінювався в 2018 році. ... відтоді значно зросла вартість усіх груп товарів. Трудовий колектив Київського метрополітену вимагає приведення тарифу до об'єктивних показників для забезпечення безперебійної роботи підприємства", - підкреслили у зверненні.

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Аналогічний документ опублікував і "Київпастранс".

За розрахунками КП, економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік становлять: 25,18 грн - на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн - на проїзд міською електричкою.

"Відсутність коштів для оплати постачальникам (зокрема за енергоносії) загрожує відключеннями і штрафними санкціями. Це може призвести до значного зменшення парності руху поїздів, і зі свого боку навіть до ускладнення епідеміологічної ситуації. Підприємство буде змушене скорочувати співробітників і виплачувати заробітну плату в неповному обсязі. Ситуація призведе до негативних соціальних наслідків і транспортного колапсу в столиці", - йдеться в повідомленні.

Метрополітен і Київпастранс просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації 01
Метрополітен і Київпастранс просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації 02
Метрополітен і Київпастранс просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації 03
Метрополітен і Київпастранс просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Говорят, если рекламу в метрополитене вывести из тени прокладок в реальное русло, а также отправить в места не столь отдаленные лиц замешаных в распиле при закупках, то цену на проезд можно снизить до 5 грн., но кому нах.. надо такие сложные действия, если проще письмо накатать и требовать повышения
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13.05.2021 09:54
+8
Падлюки зелені: продукти в півтора рази, опалення теж підвищили на 20 відсотків, електрику в два рази планують з липня, ще й транспорт. А що обіцяв Шмаркля ???
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13.05.2021 09:51
+7
Та шо там мєлачіЦЦА? Давай трідцатку і баста! Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 9318 На роботу поїхав, 60 грн на мєтро, 100 на обід, 50 на сігарєти, ше 50 на каву, 40 на маршрутку, а заробив 300 за день. Якраз вклався Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 2862
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13.05.2021 09:53
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Падлюки зелені: продукти в півтора рази, опалення теж підвищили на 20 відсотків, електрику в два рази планують з липня, ще й транспорт. А що обіцяв Шмаркля ???
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13.05.2021 09:51 Відповісти
Я вам ничего не должен ! (с)
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13.05.2021 11:54 Відповісти
Я за нього і не голосував
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13.05.2021 13:06 Відповісти
Та шо там мєлачіЦЦА? Давай трідцатку і баста! Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 9318 На роботу поїхав, 60 грн на мєтро, 100 на обід, 50 на сігарєти, ше 50 на каву, 40 на маршрутку, а заробив 300 за день. Якраз вклався Киевский метрополитен просит столичную власть повысить стоимость проезда - Цензор.НЕТ 2862
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13.05.2021 09:53 Відповісти
Зате на роботу безкоштовно пускають.
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13.05.2021 13:09 Відповісти
Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації - Цензор.НЕТ 2918
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13.05.2021 15:11 Відповісти
про сигареты это ты сам себе долбоклюв, нехер было подсаживаться на них
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13.05.2021 17:05 Відповісти
Та вже бросіл Шоб жирувать на 50 гривень Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації - Цензор.НЕТ 1129
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13.05.2021 18:57 Відповісти
Говорят, если рекламу в метрополитене вывести из тени прокладок в реальное русло, а также отправить в места не столь отдаленные лиц замешаных в распиле при закупках, то цену на проезд можно снизить до 5 грн., но кому нах.. надо такие сложные действия, если проще письмо накатать и требовать повышения
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13.05.2021 09:54 Відповісти
Метрополитен- это государство в государстве, со своими местными Царями...
Цари метрополитена просят повысить цену?
Так проверьте для начала их дачи, квартиры и уменьшите их зарплаты-премии, которые они себе понавыписывали за непосильный труд!
Потому что у нас сЦари привыкли из карманов народа тырить, и содержание своих любовниц с водителями вешать на украинцев! Пора уже сЦарям начать думать про экономию!
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13.05.2021 09:54 Відповісти
у нас таких государств в государстве как блох на собаке, самые яркие те, кто сосёт на энергоресурсах
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13.05.2021 11:55 Відповісти
И интервалы движения поездов увеличим и цены поднимем.
Лучше опять закройтесь, бедняжки. Вы мне так больше нравились.
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13.05.2021 10:08 Відповісти
Не знаю яке метро в Києві, але якщо таке ж як у нас в Харкові, то спочатку нехай проведуть незалежний аудит доходів від оренди кіосків і реклами. Бо харківські журналісти не раз робили розслідування, і виявляли, що там ціни у документам занижені у 5-10 разів.
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13.05.2021 10:15 Відповісти
деньги которые получает метрополитен должны идти на сам метрополитен,я этого что то не вижу,на большинстве станций метро стоит еще совковое оборудование,присутствует оплата жетонами из 80х годов,для чего поднимать тариф за оплату если эти деньги идут кому то в карман а не на развитие и модернизацию самого метрополитена? в том самом мацквабаде строят в год по 15 станций метро,а у нас сколько строят? там все станции оборудованы современными профильными апаратами и техникой,у нас же еще с совковых времен все практически осталось кроме парочки относительно новых станций
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13.05.2021 10:15 Відповісти
да вы акуели ! , я по 3,48 плачу , пля, за киловат , а они ***** жируют па 2,52 и долги ани пля набирают... А не воровать не пробовали ?!
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13.05.2021 10:18 Відповісти
у ихнего руководства такая зарплата и премии, что и ворам из маршруток и не снилось
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13.05.2021 11:57 Відповісти
Конченые собаки!
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13.05.2021 10:25 Відповісти
А если понизить?
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13.05.2021 11:01 Відповісти
Київський метрополітен просить столичну владу підвищити вартість проїзду - Цензор.НЕТ 6113
Казали, що пересічні "совки" збирали цілий рік кошти, щоби на Новий Рік поїсти олів*є...Назараз пересічні мабуть будут збирати кошти щоби на свято на цілу добу була електрика, та усією родиною покататися у маршрутках та метро...
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13.05.2021 11:45 Відповісти
Электроскутер купить что ли...
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13.05.2021 11:53 Відповісти
Виталя, зарывай нах обратно своё метро на Виноградарь ! пешком походим
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13.05.2021 11:59 Відповісти
"Трудовой коллектив Киевского метрополитена требует приведения тарифа к объективным показателям для обеспечения бесперебойной работы предприятия", - подчеркнули в обращении." (С)

ГРЁБАНЫЙ СОВОК - как вы уже ...****** .
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13.05.2021 12:17 Відповісти
никогда в жизни не поверю, что метро убыточное, этого не может быть просто напросто, ежедневный перевоз миллионов людей, а представьте цену рекламы, которой обклеено все 365 дней в году...твари хотят сделать проезд по 25, а сами то бесплатно ездят по пропускам)
забитые вонючие маршрутки станут по 30 минимум ляпота.

Эпоха бидности подолана, настала эпоха жебрацтва Метрополітен і "Київпастранс" просять владу підвищити вартість проїзду до 20 грн або виділити дотації - Цензор.НЕТ 6829
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13.05.2021 16:35 Відповісти
 
 