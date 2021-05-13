Коронавірусна інфекція "підпалює" мозок: в дніпровській лікарні хворий на COVID-19 тумбочкою вибив вікно і сховався в кущах, - головлікар Риженко
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У коронавірусному відділенні лікарні імені Мечникова трапився інцидент. Близько 3 години ночі 41-річний пацієнт скинув кисневу маску, тумбочкою розбив вікно на першому поверсі, після чого втік з відділення.
Жителя Дніпра співробітники лікарні та поліцейські знайшли через годину, він ховався в кущах. Про це на брифінгу розповів головний лікар обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інформатор.
При спробі "втечі" чоловік порізав об скло голову і руку. Його вмовили повернутися, зараз він продовжує лікування, його стан стабілізується.
"Люди дуже важко переносять цю хворобу. Ми бачимо, що в ковідному відділенні дуже багато страждань, нервових збуджень. Ось такі психози проходять при лікуванні ковідних пацієнтів. На жаль, коронавірусна інфекція "підпалює" мозок", - розповів Сергій Риженко.
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Недавно я сам болел короной, принимал лекарства, поэтому понимаю всех тех, кто во время лечения совершал глупые и безрассудные поступки.