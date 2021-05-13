Німеччина пом'якшила правила в'їзду до країни для вакцинованих і перехворілих COVID-19
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У Німеччині з 13 травня пом'якшили правила в'їзду до країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
Повністю щеплені визнаними в ЄС вакцинами (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson) або ті, хто переніс коронавірусну інфекцію, більше не мають після приїзду до країни йти на карантин і здавати тест.
Виняток у цій категорії громадян становлять приїжджі до ФРН із країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних варіантів коронавірусу.
Звільняються від обов'язкового карантину також ті, хто прибув з регіонів із показником захворюваності від 50 до 200 випадків за сім останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення. Однак вони зобов'язані пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус.
Прибулі ж з регіонів високого ризику, як і раніше, зобов'язані піти на карантин і через п'ять днів здати тест.
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