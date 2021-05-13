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Німеччина пом'якшила правила в'їзду до країни для вакцинованих і перехворілих COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Німеччині з 13 травня пом'якшили правила в'їзду до країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Повністю щеплені визнаними в ЄС вакцинами (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson) або ті, хто переніс коронавірусну інфекцію, більше не мають після приїзду до країни йти на карантин і здавати тест.

Виняток у цій категорії громадян становлять приїжджі до ФРН із країн з високим рівнем поширення нових, більш заразних варіантів коронавірусу.

Звільняються від обов'язкового карантину також ті, хто прибув з регіонів із показником захворюваності від 50 до 200 випадків за сім останніх днів з розрахунку на 100 тисяч населення. Однак вони зобов'язані пред'явити довідку про негативний тест на коронавірус.

Прибулі ж з регіонів високого ризику, як і раніше, зобов'язані піти на карантин і через п'ять днів здати тест.

Також читайте: Німеччина має намір пом'якшити карантинні обмеження: "Це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя"

Автор: Наталя Джума
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В этом году опять без Октобер-феста Германия смягчила правила въезда в страну для вакцинированных и переболевших COVID-19 - Цензор.НЕТ 1608
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13.05.2021 09:56 Відповісти
 
 