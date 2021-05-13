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Наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості COVID-хворих і летальних випадків, - прогноз Нацакадемії наук

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Наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості COVID-хворих і летальних випадків, - прогноз Нацакадемії наук

Протягом наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості хворих на коронавірус в офіційній статистиці. Це пов'язано з нормалізацією кількості тестувань після травневих свят.

Про це йдеться в повідомленні Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ.

Також очікується зростання кількості летальних випадків.

"За період травневих свят динаміка зменшення кількості нових виявлених випадків, смертей та госпіталізацій прискорилася. Зниження відбувається в усіх областях України. Значною мірою це пов’язано з великою кількістю вихідних і святкових днів. Під час свят менше людей госпіталізують, менше тестують, а дані про летальні випадки вносяться зі значними затримками. Через це важко оцінити справжню епідемічну динаміку в цей період. Протягом наступного тижня можна очікувати незначне збільшення кількості нових виявлень та летальних випадків в офіційній статистиці. Це пов’язано не з погіршенням епідемічної динаміки, а зі стабілізацією систем збору й обробки інформації та поверненням до попередніх тенденцій", - йдеться в повідомленні.

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Вчені зазначили, що на цей момент затримка оприлюднення даних за новими виявленими випадками і смертями близька до історичного максимуму і становить у середньому один тиждень.

Також вчені звернули увагу на те, що апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) і зайняті місця у відділеннях інтенсивної терапії звільняються повільно.

"Кількість зайнятих апаратів ШВЛ знизилася на 25%, порівняно з максимумом, та на 11% протягом останнього тижня. Зайнятих місць у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії (ВРІТ) поменшало на 22%, порівняно з максимальними значеннями, та на 9% протягом останнього тижня", - йдеться в дослідженні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ну що нарід, ти вже звик до провідних позицій у світі по генерації трупів від ковіда? Радій.те.
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13.05.2021 10:07
+6
Та куди вже вище? Перше місце у Європі! Гросмейтери, ***...
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13.05.2021 10:11
+4
як так, санітар стєпашка вже перекрасив красні зони в оранжеві. і на тєбє.
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13.05.2021 10:12
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Как бы на новость не тянет.....
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13.05.2021 10:07 Відповісти
" Пальцем в небо?"...
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13.05.2021 10:09 Відповісти

- Да, мы не верим в бога, - чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. - Но об этом можно говорить совершенно свободно.(с)
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13.05.2021 10:31 Відповісти
Ну що нарід, ти вже звик до провідних позицій у світі по генерації трупів від ковіда? Радій.те.
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13.05.2021 10:07 Відповісти
С чемпионом мира по борьбе с корона вирусом переживать нечего:
На следующей неделе в Украине ожидается увеличение количества COVID-больных и летальных случаев, - прогноз Нацакадемии наук - Цензор.НЕТ 3261
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13.05.2021 10:08 Відповісти
Та куди вже вище? Перше місце у Європі! Гросмейтери, ***...
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13.05.2021 10:11 Відповісти
Весь мир театр...
Сначала анонс потом представление.
Второй год.
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13.05.2021 10:12 Відповісти
вылезет цалование креста и майские гульки
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13.05.2021 10:12 Відповісти
як так, санітар стєпашка вже перекрасив красні зони в оранжеві. і на тєбє.
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13.05.2021 10:12 Відповісти
Послепраздничный " отходняк". Так это было и так ясно. После того как неожиданно на майские все "красные" зоны "неожиданно" стали желтыми.
показати весь коментар
13.05.2021 10:38 Відповісти
Бомбане сто відсотків, був недавно в Україні ,усім всьо пофіг, справляють весілля дні народження і т д ну і ясна річ усі без масок.
показати весь коментар
13.05.2021 13:28 Відповісти
 
 