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Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ

Викритий контррозвідкою СБУ агент спецслужб РФ засуджений до шести років позбавлення волі. Зловмисник збирав розвіддані підрозділів Збройних Сил України та займався підготовкою до здійснення теракту на одному з військових об'єктів у Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час затримання у злочинця було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ: Зараз терорист дає свідчення про російську агресію. ВIДЕО

Суд визнав зловмисника винним за: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
А не многовато ли 6 лет? Антоненко на шару год отсидел, а то тероризм!
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13.05.2021 10:10
+11
Ну судьи вообще звери! За терроризм целых 6 лет! Понять и простить. Однозначно. А срока пусть добровольцы мотают. Да, зелебобики?
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13.05.2021 10:13
+10
Шість років ? Та Стерненку за нібито пограбованих 300 грн більше дали Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1268
А чому не смертна кара ??
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13.05.2021 10:17
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И я спрошу! А нельзя ли его сделать донором органов?
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13.05.2021 10:09 Відповісти
А не многовато ли 6 лет? Антоненко на шару год отсидел, а то тероризм!
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13.05.2021 10:10 Відповісти
Все сгласно УПК имени Портнова - пока его не отменят - руки у наших органов связаны.
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13.05.2021 10:54 Відповісти
Єрмак "в законе".
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13.05.2021 10:11 Відповісти
готовящий - это в настоящем времени, а в прошедшем - готовивший.
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13.05.2021 10:11 Відповісти
Ну судьи вообще звери! За терроризм целых 6 лет! Понять и простить. Однозначно. А срока пусть добровольцы мотают. Да, зелебобики?
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13.05.2021 10:13 Відповісти
если учесть, что на ********* за терроризм дают 20 лет, то етот петух отделался легким испугом
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13.05.2021 14:30 Відповісти
Проти атовця та волонтера порушили кримінальну справу за заклик "почистити всі промосковські монастирі" ... в Украине если украинцы проявляют желание начать управлять своим государство то их называют националистами, ,а некоторые нацистами ,да ещё открывают против них уголовные дела, может терпець у украинского народа когда то лопнет ,каждый народ хочет жить в своём государстве ,а не арендовать его. Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 6952
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13.05.2021 10:16 Відповісти
А це вже реальний писець та ще й на заході...
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13.05.2021 15:43 Відповісти
Шість років ? Та Стерненку за нібито пограбованих 300 грн більше дали Агент ФСБ РФ, готовящий теракт в Мариуполе, приговорен к 6 годам лишения свободы, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 1268
А чому не смертна кара ??
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13.05.2021 10:17 Відповісти
Материальный ущерб на лицо, а тот только готовил, могут дать условно, они же наши люди.
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13.05.2021 10:20 Відповісти
10 баксов это материальный ущерб? Ущерб будет когда Стерненко иск подаст о компенсации за время проведенное на нарах
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13.05.2021 10:38 Відповісти
Не переживай что стерненку так мало дали. Еще за убийство будет суд, накинут десяточку.
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13.05.2021 10:36 Відповісти
За вбивство вбивці, який отримав гроші від замовника ?
Це нонсенс.
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13.05.2021 10:37 Відповісти
за-тся пыль глотать. Труханов, он тоже не вечен
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13.05.2021 10:42 Відповісти
Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1404 "Готовящий" (с).
Тобто, готує і донині. Керує підготовкою з місць позбавлення волі або у вільний час з виїздом на місце.
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13.05.2021 10:26 Відповісти
жорстокий вирок Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9834
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13.05.2021 10:28 Відповісти
6 лет за подготовку теракта Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 7126? У нас только за "посягання на життя державного чи громадського діяча" червонец дают. Вот такое оно украинское законодателство
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13.05.2021 10:35 Відповісти
Антиукраинское.
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13.05.2021 10:42 Відповісти
Шесдь! Путлеровскому диверсанту. Ну не пистец ли, а?!
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13.05.2021 10:36 Відповісти
Та подожди. Сейчас срок в КПЗ посчитают, год-два за примерное поведение и участие в самодеятельности скостят. и через год-второй на волю с "чистой" совестью. И то если его еще раньше на какого не будь донецкого алкаша не поменяют
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13.05.2021 10:41 Відповісти
Повинно бути ДВАДЦЯТЬ шість !
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13.05.2021 10:44 Відповісти
і на уранові копальні
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13.05.2021 12:32 Відповісти
Коли дерьмак свого колегу на таксиста поміняє? Мабуть, найближчим часом. Перед зустріччю Буби з фуйлом. "Жест доброї волі". До 14 червня буде помилуваний "велічайшим" і повернеться в мордор.
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13.05.2021 10:45 Відповісти
Сенцову за надуманные намерения 20 лет дали. Если мы с такими судами так и дальше будем защищать державу, то скоро мы эту державу потеряем.
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13.05.2021 10:48 Відповісти
обменяют на таксистов
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13.05.2021 10:53 Відповісти
а кто в курсе, с каких времен в УПК такие нормативы ?
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13.05.2021 11:36 Відповісти
Черз год-два, учитывая срок нахождения в СИЗО, примерное поведение и сотрудничество с кумом, выйдет на свободу как ни в чем не бывало. Если еще раньше не обменяют на бомжа.
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13.05.2021 11:38 Відповісти
та нелюди какие то эти "судьи".... - а панять и прастить...... - тем более что его обменяют на другого агента "консерву".... Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4789 , а если серьезно, то возможно нужно было что бы та тварь прокацапская подорвало (погибли б) их дете или родителей....возможно тогда что то бы осознали и поняли...- пожизненно на рудники...
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13.05.2021 12:30 Відповісти
Амнистия однако.
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13.05.2021 12:45 Відповісти
Хорошо хоть не наградили!!!
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13.05.2021 12:55 Відповісти
За страйкбольное оружие и за резиновые шлепанцы в Северном Габоне украинцам дают 20 лет. За терроризм в Украине оркам дают 6 и то не всем.
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13.05.2021 13:09 Відповісти
Карма неотвратима. Ватнице крымнаш сносят дом русские оккупанты
https://u-news.com.ua/110242-u-putina-ostalos-pol-lica-v-krymu-razbirajut-dom-s-portretom-prezidenta-rf.html
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13.05.2021 15:51 Відповісти
 
 