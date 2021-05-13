Агент ФСБ РФ, який готував теракт у Маріуполі, засуджений до 6 років позбавлення волі, - контррозвідка СБУ
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Викритий контррозвідкою СБУ агент спецслужб РФ засуджений до шести років позбавлення волі. Зловмисник збирав розвіддані підрозділів Збройних Сил України та займався підготовкою до здійснення теракту на одному з військових об'єктів у Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Під час затримання у злочинця було вилучено саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.
Суд визнав зловмисника винним за: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичної організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю), ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 447 (найманство) Кримінального кодексу України.
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А чому не смертна кара ??
Це нонсенс.
Тобто, готує і донині. Керує підготовкою з місць позбавлення волі або у вільний час з виїздом на місце.
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