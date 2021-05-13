УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14446 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном
12 916 60
Казань (9) школа (1826) масове вбивство (72)

"Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані уривки з допиту казанського стрілка Галявієва

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

19-річний студент Ільназ Галявієв, який 11 травня влаштував бійню в школі російської Казані, намагався перегризти собі артерію після того , як здався поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться в уривку з його допиту, який опублікував Telegram-канал LifeShot.

"Після того, як у мене закінчилися патрони, я вийшов у коридор. Я спустився на перший поверх та подивився в бік головного входу, де побачив на вході чоловіка в синій екіпіровці й зі зброєю в руках. Тоді я зрозумів, що це співробітник правоохоронних органів. Також далеко на вулиці я побачив поліцейську машину. Потім я вирішив здатися, оскільки зрозумів, що мене все одно затримають.... Я вийшов на вулицю через парадний вхід з піднятими вгору обома руками, і на ґанку гімназії мені сказали стати на коліна, після чого мене затримали співробітники", – розповів Галявієв.

"Мене посадили в поліцейську машину, де я спробував вчинити суїцид, перекусивши своїми зубами артерію на лівій руці. Я перекусив всю свою шкіру в цьому місці, дістався до жиру та м'язів, але артерію так і не знайшов. Від укусів у мене залишився слід на лівій руці з запеченою кров'ю. Коли поліцейський дізнався, що я намагаюся перекусити артерію, він зупинив мене. Після чого мене привезли у відділ", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва. ВIДЕО

Під час допиту стрілок також зізнався, що всіх, в кого він стріляв, він хотів убити, а не просто поранити:

"Якщо я когось просто поранив, так це не тому, що я вирішив його, їх поранити або налякати, я просто промахнувся і... не переконався, що вони мертві. Я сподівався, що всіх, в кого я стріляв, я вбив".

"Спочатку я хотів убити близько 20 людей в гімназії, а потім розраховував, як піде, і наскільки у мене вистачить сил та можливостей. Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати та когось поранити або залишити в живих",- додав він.

Також читайте: Заступник глави МВС Геращенко про стрілянину в казанській школі: "Як показує світовий досвід, запобігти такому теракту дуже і дуже складно"


Нагадаємо, вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталися стрілянина і вибух.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що бійню в школі влаштували два підлітки. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.

В результаті стрілянини загинули дев'ять осіб. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися. Злочинець купив рушницю в Йошкар-Олі. Момент покупки зброї зняли камери відеоспостереження.

На допиті Галявієв називав себе "богом" і розповів, що минулого літа в ньому "почав пробуджуватися монстр". Мотивом нападу він назвав ненависть до людей як таким.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
А **** им еще делать - после такого воспитания?
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 9828
показати весь коментар
13.05.2021 10:21
+30
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 3891
показати весь коментар
13.05.2021 10:22
+30
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 8126
показати весь коментар
13.05.2021 10:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б путіна пішов вбивати..
Чи ще якогось виродка. На росії їх безліч.
показати весь коментар
13.05.2021 10:11 Відповісти
А **** им еще делать - после такого воспитания?
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 9828
показати весь коментар
13.05.2021 10:21 Відповісти
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 3891
показати весь коментар
13.05.2021 10:22 Відповісти
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 8126
показати весь коментар
13.05.2021 10:23 Відповісти
с горшка - прямо на войну!
показати весь коментар
13.05.2021 12:10 Відповісти
Десь я бачив картинку де дві кацапсбкі свиноматки переодягли своїх чад в пілотки та галіХВе со звяздой і сидяяяять спотерігають за ними... І підпис: Скорей би война да детишек туда отправить...
показати весь коментар
13.05.2021 14:51 Відповісти
+ там куча мусоров есть, чиновников и подобного биомусора, стал бы героем, а так стал ******
показати весь коментар
13.05.2021 10:26 Відповісти
Ви жартуєте? КацапаРаб боїться на чиновника погано у інтернеті написати а то вбивати.... ви погано знаєте кацапоРабів, вони тільки на завідомо слабшого можуть нападати.
показати весь коментар
13.05.2021 11:27 Відповісти
Да пох, кем он стал, главное что он хорошее дело сделал. Чем хуже для расейки, тем лучше для нашей старны. Именно поэтому я приветствую всяческие происшествия на расейке и желаю им побольше таких случаев, пожаров, наводнений, землетрясений, различных техногенных катастроф и тд. И пох кто и кого там убивает, детей-так детей, дети вырастают и сменяя отцов прутся в Украину убивать наш народ. Мой отец прошел всю войну и мне тяжело представить что он в где-то в окопе в 45 году, переживал по поводу того, что из-за бомбежки Берлина или Лейпцига, погибли немецкие женщины и дети.
Так что казанский стрелок сделал правильно, мало убил, ну да ничего, следущий стрелок завалит больше. Побольше бы таких стрелков на расейке!
показати весь коментар
13.05.2021 11:31 Відповісти
А до этого была ФИДО. Ты почитай что это, просто так, для твоего общего развития. ВнучОк, ты наверняка по своему папашке судишь? Дык я не виноват что твой алкаш-папаша, 70гр в компах баран и не сидит за компом.
показати весь коментар
13.05.2021 13:32 Відповісти
Я тоже его собирал, но так до конца и не дособрал, убьіл в длительную командировку, но потом бьіл Орион128, Спектрум и, наконец в 91- айбиэмка pc-at . На службе абиємки бьіли где-то с 87-88, уже не помню.
показати весь коментар
13.05.2021 19:39 Відповісти
Ну вот видишь, у тебя может біть отец 37 гр, а у меня 22гр не может? Мой умер в 80, относительно молодім, моложе чем я сейчас.
показати весь коментар
13.05.2021 19:43 Відповісти
Мой рано ушел, все последствия ранений и контузии.
А насчет детей...не считаю что перегнул, хоть я уже трижды дед, это мое личное мнение и я никому не навязываю.
показати весь коментар
13.05.2021 23:32 Відповісти
Этот, ощутивший себя "бохом", и близко к ним бы не подошёл, побоялся бы, что его сразу "завалят". Да и раболепство в мокшандии перед ними тоже никто не отменял. А вот в школе, над беззащитными и безоружнымион оттянулся по полной. Там он действительно себя "бохом" почуствовал.
показати весь коментар
13.05.2021 12:44 Відповісти
Так він по завданню ху-ла туди й пішов. Тим більш що недавно кацапська влада попереджала про теракти. Правда в Криму. Але то таке, буде й в Криму.
показати весь коментар
13.05.2021 10:30 Відповісти
Я теж про це думала. Що вбивства відбулись не просто так.
показати весь коментар
13.05.2021 10:33 Відповісти
І чому власне агресія проти школярів. Це не причина взагалі. Для росєян є більш вагомі подразники.
показати весь коментар
13.05.2021 10:34 Відповісти
Можливо й так, але будинки вже підривали як мінімум два рази, в 1999 і недавно. Останній раз кацапи почали здогадуватись що щось не так, що їх обдурюють уже в відкриту. А з дітьми це відносно нове, тим більш що в Криму добре пройшло. В татарстані хочуть хочуть нового ворога знайти, як раніше в Ічкерії. Ви помилково надієтесь що в кацапів є щось людське.
показати весь коментар
13.05.2021 10:55 Відповісти
а их так воспитывают - отрываться на более слабых
показати весь коментар
13.05.2021 11:28 Відповісти
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 6589 Нужно вырвать чуваку все зубы.
показати весь коментар
13.05.2021 10:13 Відповісти
Нее, не все. Один нужно оставить. Для зубной боли!
показати весь коментар
13.05.2021 10:19 Відповісти
а в эстетических целях можно вырвать "шахматкой", чтоб сходились на деснах
показати весь коментар
13.05.2021 11:30 Відповісти
Горе у людей,а вы тут шутите,бог вас накажет
показати весь коментар
13.05.2021 10:57 Відповісти
Уже созвонился и договорился?
показати весь коментар
13.05.2021 11:10 Відповісти
Вася, ты просту дурак или вообще феерический долбодятел?
показати весь коментар
13.05.2021 11:32 Відповісти
У этих "людей" всего пару дней назад праздник был, что дети могилки изображали. Сорян, встявлять фотки не умею...
показати весь коментар
13.05.2021 13:34 Відповісти
10 загиблих -горе, 40 млн загиблих - свято, шиза?
показати весь коментар
13.05.2021 13:54 Відповісти
тупой малолетний баран - не ту цель выбрал.
показати весь коментар
13.05.2021 10:13 Відповісти
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 2867
показати весь коментар
13.05.2021 10:14 Відповісти
На допросе Галявиев называл себя "богом"Источник: https://censor.net/ru/n3264961

синдром месіанства, богоізбраності і бісогонства
показати весь коментар
13.05.2021 10:22 Відповісти
Кремлёвский Фюрер тоже так говорил, когда подрывал многоэтажные дома, он говорил что будет всех мочить в сортире. "Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 857
показати весь коментар
13.05.2021 10:22 Відповісти
А шо ожидать от людей , рождённых при монстрах
Ведь этот малолетний убийца всю жизнь жил под *****
"Я пришел в гимназию убивать, а не пугать и кого-то ранить или оставить в живых": опубликованы выдержки из допроса казанского стрелка Галявиев - Цензор.НЕТ 7500
показати весь коментар
13.05.2021 10:26 Відповісти
номер школы 175
это аналогия с "11 сентября рейс Юнайтед Эйрлайнз 175"
дата рождения убийцы - 11 сентября.
показати весь коментар
13.05.2021 10:30 Відповісти
Сирийский мальчик же сказал, -Я все Аллаху расскажу!
показати весь коментар
13.05.2021 11:35 Відповісти
Не удивлюсь, если он с утра и до утра играл в компьютерные игры.
показати весь коментар
13.05.2021 10:30 Відповісти
а потом ему позвонил ктулху и сказал что делать. Спасибо, дело раскрыто!
показати весь коментар
13.05.2021 11:06 Відповісти
Собственно, нам их дела не нужны. Нам, главное, чтоб эти шизанутые к нам не перелезли.
показати весь коментар
13.05.2021 11:12 Відповісти
Мне просто интересна выборка мб где-то есть, сколько людей шло на "стрельбище", которые играли в комп игры "до утра" и сколько тех что не играли. Каких больше будет?
показати весь коментар
13.05.2021 11:15 Відповісти
Ну ясен пень в видеоигры, а во что же еще!
Вот в старые добрые времена, пока еще не выдумали эти дурацкие видеоигры, детки только в "дочки-матери" и игрались
"Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані уривки з допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 9203
показати весь коментар
13.05.2021 14:19 Відповісти
ильназ настоящий рузький чилавек.
показати весь коментар
13.05.2021 10:32 Відповісти
в телеграмме 400 просмотров было. дебилы
показати весь коментар
13.05.2021 10:50 Відповісти
а лайки были ?
показати весь коментар
13.05.2021 11:32 Відповісти
Что общего у стрелков из Казани и Керчи, и откуда торчит костлявая лапа ФСБ
https://www.youtube.com/watch?v=ff_gtaRv0b4
показати весь коментар
13.05.2021 10:52 Відповісти
Милый мальчик...
В президенты копростана его! Только фамилию сменить, можно как лень in - тупин, или асламбек овцейобович - сурков! Моржовая, уже старая звизда, а это молодая...
показати весь коментар
13.05.2021 11:24 Відповісти
Бумеранг,ты моя бумеранг... "Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані витримки з допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 5454
показати весь коментар
13.05.2021 11:32 Відповісти
Москальське зомбування змушує пацієнтів вбивати беззбройних та беззахисних. Цьому богу достатньо було показати людину у однострої аби він рідко покакав та пішов здаватися.
показати весь коментар
13.05.2021 11:34 Відповісти
Имена детей: Амир Ш., Амир В., Амир З., Алиса Г. и Зульфия Г. 2006 года рождения и Дамир Г., 2007 года рождения.

"Я прийшов до гімназії вбивати, а не лякати і когось поранити або залишити в живих": опубліковані уривки з допиту казанського стрілка Галявієва - Цензор.НЕТ 957
показати весь коментар
13.05.2021 11:45 Відповісти
И зачем публиковать бред сумасшедшего, не понятно...
показати весь коментар
13.05.2021 12:20 Відповісти
людиноненависницький народ, яких інших героїв можна від них чекати?
показати весь коментар
13.05.2021 13:08 Відповісти
Яку країну збудували, те і мають...
показати весь коментар
13.05.2021 13:39 Відповісти
параноидный шизофреник. дебют как раз в 19 лет - обычное дело.
ружжо законное.
от такого почти нет приёма, может случиться когда и где угодно.
показати весь коментар
14.05.2021 04:12 Відповісти
 
 