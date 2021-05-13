Пов'язана з коронавірусом смертність приблизно втричі перевищує статистику МОЗ за летальністю, - Нацакадемія наук
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Спостережувана летальність від коронавірусу в Україні, за наявними даними, 4 тижні тому становила не менше 2,7%. У першій декаді квітня спостерігалося чітко виражене пікове значення кількості летальних випадків унаслідок хвороби. Відтоді відбувається різке зниження цього показника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії наук України.
"Отримані дані суттєво уточнюють чисельність випадків надлишкової смертності, пов’язаної з коронавірусом, котра, як це показано у попередніх звітах, 2020 року перевищувала число оприлюднених летальних випадків у щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі", - заявили вчені
У НАН зазначили, що такі дані підтверджує й Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований у США.
За їхніми даними, "число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46737, а 138 507, тобто у 2,96 раза більше", - зазначають у НАН.
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От тепер маєте.
А восени ще і голод почнеться.
Ремонт 1 км дороги за год подорожал в два раза, хотя цены на материалы почти не изменились. Пусть падлы ответят, как???
- Марк Твен, 5 липня 1907
можно не прививаться - хорошо понимаю нежелание украинцев колоться какой то хренью замешаной на индийской моче, но ничего не делать - ето тоже не выход и ето так по рыжему- закрыть глаза и сделать вид, шо все очень и очень....
сам рыжий штрыканулся между прочим, как и моника
Мой знакомый заболел воспалением, тепло было, он крепкий парень, здоровый, врачи написали воспаление... Но не корона...
Вот я всерьез думаю, что они спецом занижают статистику...
Кролика видишь?
- Не вижу.
А он есть...
Украина охвачена войной: ОПГ Ахметова договорилась с военной верхушкой, и пытается подмять под себя всю страну.
А цих ви як, і головне навіщо, порахували?
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