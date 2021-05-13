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Пов'язана з коронавірусом смертність приблизно втричі перевищує статистику МОЗ за летальністю, - Нацакадемія наук

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Пов'язана з коронавірусом смертність приблизно втричі перевищує статистику МОЗ за летальністю, - Нацакадемія наук

Спостережувана летальність від коронавірусу в Україні, за наявними даними, 4 тижні тому становила не менше 2,7%. У першій декаді квітня спостерігалося чітко виражене пікове значення кількості летальних випадків унаслідок хвороби. Відтоді відбувається різке зниження цього показника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Національної академії наук України.

"Отримані дані суттєво уточнюють чисельність випадків надлишкової смертності, пов’язаної з коронавірусом, котра, як це показано у попередніх звітах, 2020 року перевищувала число оприлюднених летальних випадків у щоденній статистиці від МОЗ приблизно втричі", - заявили вчені

У НАН зазначили, що такі дані підтверджує й Інститут показників і оцінки здоров'я (IHME), розташований у США.

За їхніми даними, "число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) становить не 46737, а 138 507, тобто у 2,96 раза більше", - зазначають у НАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня в Україні очікується збільшення кількості COVID-хворих і летальних випадків, - прогноз Нацакадемії наук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Тобто - кожного дня Україна має по загиблим - три Ілловайська, кожного дня. Скільки можна терпіти цього Порошенка, правда зелебобіки?
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13.05.2021 10:23
+6
Просили геноцид ?
От тепер маєте.
А восени ще і голод почнеться.
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13.05.2021 10:21
+4
А яка його реальна вартість, якщо дивитися по цінам, котрі виросли вдвічі?
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13.05.2021 10:29
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Така оптимістична картинка в цій темі.. Ще і зі стрілочкою. Связанная с коронавирусом смертность примерно в 3 раза превышает статистику Минздрава по летальности, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 9214
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13.05.2021 10:20 Відповісти
Втішили, блін...
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13.05.2021 10:21 Відповісти
Просили геноцид ?
От тепер маєте.
А восени ще і голод почнеться.
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13.05.2021 10:21 Відповісти
долар по 100 вже був.
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13.05.2021 10:25 Відповісти
А яка його реальна вартість, якщо дивитися по цінам, котрі виросли вдвічі?
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13.05.2021 10:29 Відповісти
Ринкова. НБУ навіть на міжбанк не виходить вже кілька тижнів. врахуйте ще те, що штати багато зелених папірців надрукували, щоб роздати піплу під час карантину.
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13.05.2021 10:42 Відповісти
Хочєшь пагаваріть пра госдолг США, русскій?
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13.05.2021 10:44 Відповісти
тупню, друк грошей під час карантину став світовою тенденцією.
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13.05.2021 10:46 Відповісти
Але інфляція щось лише в Україні. Певно це саме доказує що Зеленський-найвеличніший лідер всесвіту. Жгі єщо.
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13.05.2021 10:55 Відповісти
слабкі економіки "лягають" першими. чи ви не у курсі?
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13.05.2021 10:56 Відповісти
А на фіга нам тоді Зеленський? Чи він і сам слабкий? Уже два роки, як не просто просрано всі здобутки, а ще й яму викопали.
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13.05.2021 11:25 Відповісти
Ну шо вже обрали. А здобутки, на мою думку, були більше декларативні.
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13.05.2021 12:16 Відповісти
а, когда США перестанут печатать и поднимут ставку, а это вот вот будет, что ждет гривну...?
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13.05.2021 11:02 Відповісти
Питання до макроекономістів.
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13.05.2021 12:12 Відповісти
Ера зубожіння закінчилась, настала ера вимирання.
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13.05.2021 10:26 Відповісти
Це новина лише для зебілів. 😰 І то їхня курча пам'ять знову підштовзнп їх віддати голос за СН і Бубочку при черговому опитування електоральних симпатій.
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13.05.2021 10:22 Відповісти
ну не за барыгу же
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13.05.2021 11:08 Відповісти
Так а хто ж тепер бариґа? Хто серіали кацапа продає, на війні торгує? Хіба не бариґа желений?
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13.05.2021 11:11 Відповісти
Тобто - кожного дня Україна має по загиблим - три Ілловайська, кожного дня. Скільки можна терпіти цього Порошенка, правда зелебобіки?
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13.05.2021 10:23 Відповісти
И что предлагают шоколадники? Петр Лексеич прийдут и изведут ковид "за две недели", аки супостата обещались? А еще инфаркты-инсульты изничтожит, рак уморит? А там не Илловайск - там чуть ли на Голодомор счет покатит?...
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13.05.2021 20:42 Відповісти
Деньги, сэкономленные на содержании этой богадельни для старых маразматиков лучше пустить на закупку вооружения.
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13.05.2021 10:30 Відповісти
10 млн. Пфайзер по 20 долларов= 200 млн. долларов, или 5,5 млрд. гривен. А на дороги ушло 85 млрд. гривен
Ремонт 1 км дороги за год подорожал в два раза, хотя цены на материалы почти не изменились. Пусть падлы ответят, как???
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13.05.2021 10:30 Відповісти
Цифри оманливі, особливо коли я сам ними займаюся; з цього приводу справедливим є вислів, приписуваний Дізраелі: «Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня і статистика».

- Марк Твен, 5 липня 1907
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13.05.2021 10:30 Відповісти
Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020 году выросла до 11,19 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году. Такие данные сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов, передает Интерфакс-Украина.
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13.05.2021 10:31 Відповісти
можно себе 1000 раз говорить, шо хворобы нет, но она к сожалению есть и никуда не денется.
можно не прививаться - хорошо понимаю нежелание украинцев колоться какой то хренью замешаной на индийской моче, но ничего не делать - ето тоже не выход и ето так по рыжему- закрыть глаза и сделать вид, шо все очень и очень....
сам рыжий штрыканулся между прочим, как и моника
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13.05.2021 10:33 Відповісти
Я тут даже больше скажу, приехала моя девушка с одессы с симптомами короны, без обоняния, пошла делать тест, и оказалось она здорова...
Мой знакомый заболел воспалением, тепло было, он крепкий парень, здоровый, врачи написали воспаление... Но не корона...
Вот я всерьез думаю, что они спецом занижают статистику...
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13.05.2021 10:34 Відповісти
Ага!
Кролика видишь?

- Не вижу.
А он есть...
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13.05.2021 17:24 Відповісти
на кровь сдайте, 7 анализов барли и из вены. Уходит корона вниз по органам
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13.05.2021 22:01 Відповісти
Та уже поздно, завтра на вакцинацию идем, я испытаю на себе зенеку, а моя девушка файзер...
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14.05.2021 01:42 Відповісти
c внж?
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14.05.2021 08:40 Відповісти
Собственно, в рамках идущей сейчас Мировой войны, любое сообщение на тему "а вот там-то буйствует барановирус" нужно понимать так: на данной территории идёт война, а факт её наличия прикрывают "вспышкой барановируса".
Украина охвачена войной: ОПГ Ахметова договорилась с военной верхушкой, и пытается подмять под себя всю страну.
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13.05.2021 10:39 Відповісти
"число жертв пандемії в Україні (разом з окупованими нині територіями) Джерело: https://censor.net/ua/n3264962"

А цих ви як, і головне навіщо, порахували?
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13.05.2021 10:44 Відповісти
Два роки всі ми потужно боремося з короновірусом, а побороли грипп. Куди ділися звичні епідемії гриппу, де ділися рідні та знайомі курячі та свинячі штамми? За два роки я не чув ні про одну, що лікувати грипп вже стало не рентабельно, всі виробники варять вакцини?
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13.05.2021 10:46 Відповісти
Грип є менш заразним, ніж ковід. Тому, коли значна частина населення носить маски та дотримується дистанції, та зменшене авіасполучення, це значно сильніше впливає на грип, ніж на ковід.
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13.05.2021 11:43 Відповісти
И Австралии никакой нет, хватит врать!
Австралии нет: пост юной шведки взволновал Facebook

Пов'язана з коронавірусом смертність приблизно втричі перевищує статистику МОЗ за летальністю, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 7002
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13.05.2021 11:59 Відповісти
На підставі чого вирішили, що грип "меньш заразний"?
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13.05.2021 17:27 Відповісти
На підставі того, що базове репродукційне число ковіда більше, ніж у сезонного грипу або при пандемії свиного грипу 2009 року.
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13.05.2021 17:38 Відповісти
Якщо такий розумник, то може повідаєш, яка смертність в Ковіда?
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13.05.2021 18:15 Відповісти
блин, точно, де ж ті свинячі, котячі, кор, свинки, теберкульоз, запалення і тп --- нехай вертаються, з ними жити було спокійніше
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13.05.2021 11:45 Відповісти
 
 