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"Це виключно маркетинговий хід", - Ляшко закликав громадян не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої потреби

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко закликав не робити тести на виявлення антитіл до коронавірусу без крайньої потреби і не пов'язувати наявність або відсутність таких антитіл з дією вакцини проти COVID -19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у ході прямого ефіру в Інстаграмі "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання глядачів про те, чому після щеплення не були виявлені антитіла.

"Це (вакцинація. - Ред.) не є показником для проведення якихось досліджень на антитіла. Це виключно маркетинговий хід, і не потрібно бігати робити після перенесеної хвороби або після проведеної вакцинації, якщо ви тільки не потрапляєте в певну категорію, коли вам рекомендується це зробити для проведення досліджень. Крім гуморального імунітету, є ще клітинний імунітет і відсутність або наявність антитіл, що може досліджувати та чи інша тест-система в тій чи іншій лабораторії - це не свідчення того, що вакцина працює або не працює", - сказав Ляшко.

Головний санлікар додав, що після проведення щеплення імунітет формується, проте метод, яким визначалися антитіла, може цього не зафіксувати.

Також дивіться: У чотирьох столичних лабораторіях підробляли результати ПЛР-тестів на COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Україні різко зросла кількість щеплень проти COVID-19 другою дозою, про що свідчать дані, оприлюднені 12 травня на сайті Ради національної безпеки і оборони України. Загалом в Україні хоча б першою дозою вже вакцинували майже 900 тис. осіб.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Перевожу на общедоступный, зачем вам знать реальную эффективность того что мы Вам вкололи? Мы денежку уже посчитали.
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13.05.2021 10:32
+4
А налоги которые я плачу в бюджет разве это не мои деньги? Или то не деньги?
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13.05.2021 10:39
+4
"Это исключительно маркетинговый ход", - Ляшко призвал граждан не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости - Цензор.НЕТ 7417
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13.05.2021 10:43
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Перевожу на общедоступный, зачем вам знать реальную эффективность того что мы Вам вкололи? Мы денежку уже посчитали.
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13.05.2021 10:32 Відповісти
А тобі що, за гроші кололи?
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13.05.2021 10:38 Відповісти
А налоги которые я плачу в бюджет разве это не мои деньги? Или то не деньги?
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13.05.2021 10:39 Відповісти
В такому разі, безкоштовної медицини не має ніде і не може бути. Ми-не виключення.
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13.05.2021 11:49 Відповісти
Нє, то не твої дєньги, то вже їх дєньги "Це виключно маркетинговий хід", - Ляшко закликав громадян не робити тести на антитіла до коронавірусу без гострої потреби - Цензор.НЕТ 6007
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13.05.2021 14:39 Відповісти
разве это не мои деньги?
===
А если ты не уколишься то что - налоги тебе отменят?
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13.05.2021 14:57 Відповісти
У государства своих денег нет. Только деньги налогоплательщиков, наши деньги.
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13.05.2021 10:43 Відповісти
По ходу мудрому нариду решили плацебо вколоть.... кушай... те!
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13.05.2021 10:35 Відповісти
"Это исключительно маркетинговый ход", - Ляшко призвал граждан не делать тесты на антитела к коронавирусу без острой необходимости - Цензор.НЕТ 7417
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13.05.2021 10:43 Відповісти
Скоро в уголовный кодекс добавят запрет проверять подействовала вакцина или нет.
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13.05.2021 10:52 Відповісти
От молодец! Лозами впарить глюкозу, вакцину продать, профит!
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13.05.2021 10:53 Відповісти
Не ведіться на цей маркетинговий хід - нащо вам знати що через півтора місяці вакцинації ковішілдом антитіла ніскільки не виробилися, бо привезли гівно, а не вакцину.
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13.05.2021 11:32 Відповісти
А как люди узнают что вакцина работает?
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13.05.2021 11:39 Відповісти
ОРУ КАПСОМ!!! Красава! Н-да, все больше и больше убеждаюсь,что используя поводом действительно серьёзное заболевание, наворотили вокруг столько всего. что прямо умиляет))) Будь эти проповедники ковид-страшилок Пиноккио, носами земля была бы устлана метра на полтора толщиной))) В Польше треть народа вакцинировалась, 10% - уже дважды. В Украине... Ну как в Украине, не мне рассказывать. А циферки примерно равны все время - что по заболеваемости. что по смертности... И тенденции те самые. То есть делают прививки - не делают прививки, носят или херят ношение маски, закрывают магазины или не очень - волны эпидемии гуляют вне зависимости от этого. Теперь же как-то надо все объяснять и прятать концы в воду. Вот одна из неуклюжих попыток.
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13.05.2021 11:43 Відповісти
 
 