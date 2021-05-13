Загибель 8 млн бджіл під час доставки "Укрпоштою": Компанія наступного року припинить надання цієї послуги
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Після того, як під час перевезення загинули 8 млн бджіл, яких відправили бджолярі з Закарпатської області, в компанії "Укрпошта" заявили, що в наступному році припинять перевозити бджіл і рекомендуватимуть звертатися до спеціалізованих перевізників.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.
Зазначається, що Укрпошта щорічно в сезон транспортує бджіл, перш за все на численні прохання українських бджолярів. Такі відправки вимагають максимальної уваги до упаковки і умов перевезення, що несе в собі великі ризики, і питання доцільності такої послуги неодноразово порушувалося в компанії.
"Варто зазначити, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розмішені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами. Також варто розуміти, що вантажівки, якими Укрпошта перевозить відправлення, не абсолютно герметичні – там є доступ повітря. Крім того, на початку сезону співробітники Укрпошти були неодноразово проінформовані про умови пересилання бджіл", - йдеться в повідомленні.
В "Укрпошті" повідомили, що провели переговори з Асоціацією бджолярів і, безпосередньо, з бджолярами-відправниками. Ступінь відповідальності і питання компенсації будуть визначені після з'ясування всіх обставин.
"Вимоги до пересилання та транспортування бджіл будуть посилені. Зокрема, вже погоджено з профільною асоціацією питання щодо температурних обмежень: Укрпошта не перевозитиме бджіл, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки буде перевищувати +20°С. На майбутнє, враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями є неможливою, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл.", - підсумували в компанії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти".
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Ну и не нойте.
Размещение пасек тоже строго регламентировано и каждый нормальный пчеловод имеет свои семьи.
Пострадали шаровики, которые покупают пчел весной, располагают ульи где попало, а осенью выбрасывают.
Этот мед - отрава, которую опасно потреблять.
Новая почта по скорости уже очень близко к укрпоште, а по стоимости доставки перегнала в разы.
Укрпочта некоторые заказы доставляет вообще бесплатно.
Вот жду посылку, начал отслеживать.
Реальный вес - 2,8 кг.
В накладной значится - 28 кг.
Звоню, там только робот Ева трындит хз что.
Связываюсь с отправителем - говорят, не волнуйтесь.
Там такая программа прибацанная для длинномеров, а реально заплатите, как за 3 кг.
Завтра посмотрю.
Хоть один раз показывает, что доставка завтра, второй - воскресенье.