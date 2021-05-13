Загибель 8 млн бджіл під час доставки "Укрпоштою": Компанія наступного року припинить надання цієї послуги

Після того, як під час перевезення загинули 8 млн бджіл, яких відправили бджолярі з Закарпатської області, в компанії "Укрпошта" заявили, що в наступному році припинять перевозити бджіл і рекомендуватимуть звертатися до спеціалізованих перевізників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Зазначається, що Укрпошта щорічно в сезон транспортує бджіл, перш за все на численні прохання українських бджолярів. Такі відправки вимагають максимальної уваги до упаковки і умов перевезення, що несе в собі великі ризики, і питання доцільності такої послуги неодноразово порушувалося в компанії.

"Варто зазначити, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розмішені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами. Також варто розуміти, що вантажівки, якими Укрпошта перевозить відправлення, не абсолютно герметичні – там є доступ повітря. Крім того, на початку сезону співробітники Укрпошти були неодноразово проінформовані про умови пересилання бджіл", - йдеться в повідомленні.

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В "Укрпошті" повідомили, що провели переговори з Асоціацією бджолярів і, безпосередньо, з бджолярами-відправниками. Ступінь відповідальності і питання компенсації будуть визначені після з'ясування всіх обставин.

"Вимоги до пересилання та транспортування бджіл будуть посилені. Зокрема, вже погоджено з профільною асоціацією питання щодо температурних обмежень: Укрпошта не перевозитиме бджіл, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки буде перевищувати +20°С. На майбутнє, враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями є неможливою, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл.", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти".