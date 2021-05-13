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перевезення (364) бджоли (11) Укрпошта (270)

Загибель 8 млн бджіл під час доставки "Укрпоштою": Компанія наступного року припинить надання цієї послуги

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Загибель 8 млн бджіл під час доставки

Після того, як під час перевезення загинули 8 млн бджіл, яких відправили бджолярі з Закарпатської області, в компанії "Укрпошта" заявили, що в наступному році припинять перевозити бджіл і рекомендуватимуть звертатися до спеціалізованих перевізників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Зазначається, що Укрпошта щорічно в сезон транспортує бджіл, перш за все на численні прохання українських бджолярів. Такі відправки вимагають максимальної уваги до упаковки і умов перевезення, що несе в собі великі ризики, і питання доцільності такої послуги неодноразово порушувалося в компанії.

"Варто зазначити, що перевезення бджіл відбувалося за встановленими правилами: бджоли були розмішені в дерев’яних ящиках з вентиляційними отворами. Також варто розуміти, що вантажівки, якими Укрпошта перевозить відправлення, не абсолютно герметичні – там є доступ повітря. Крім того, на початку сезону співробітники Укрпошти були неодноразово проінформовані про умови пересилання бджіл", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти". ФОТОрепортаж

В "Укрпошті" повідомили, що провели переговори з Асоціацією бджолярів і, безпосередньо, з бджолярами-відправниками. Ступінь відповідальності і питання компенсації будуть визначені після з'ясування всіх обставин.

"Вимоги до пересилання та транспортування бджіл будуть посилені. Зокрема, вже погоджено з профільною асоціацією питання щодо температурних обмежень: Укрпошта не перевозитиме бджіл, якщо температура повітря в місті відправлення чи доставки буде перевищувати +20°С. На майбутнє, враховуючи раніше заявлені плани, поточний випадок і те, що обробка таких вантажів автоматичними сортувальними лініями є неможливою, в наступному році компанія припинить надання цієї послуги і буде рекомендувати клієнтам завчасно звертатись до спеціалізованих перевізників, щоб зберегти і свій бізнес, і здоров’я бджіл.", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 млн бджіл загинули на Закарпатті під час доставки вантажівкою "Укрпошти".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Возите депутатов.
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13.05.2021 10:37
+6
Прекратить услугу, а не проработать все нюансы и продолжить зарабатывать деньги, это конечно лучший выход .
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13.05.2021 10:37
+4
как один из выходов - Укрпочте перевозить слугню, у них неплохо получаются перевозки
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13.05.2021 10:40
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Прекратить услугу, а не проработать все нюансы и продолжить зарабатывать деньги, это конечно лучший выход .
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13.05.2021 10:37 Відповісти
убийцы
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13.05.2021 10:44 Відповісти
вот именно. глупая реакция УкрПочты на свою профессиональную несостоятельность.
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13.05.2021 14:49 Відповісти
Возите депутатов.
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13.05.2021 10:37 Відповісти
как один из выходов - Укрпочте перевозить слугню, у них неплохо получаются перевозки
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13.05.2021 10:40 Відповісти
Из этого ясно только одно, что компенсации точно не будет.
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13.05.2021 10:41 Відповісти
Груз застрахован?
Ну и не нойте.
Размещение пасек тоже строго регламентировано и каждый нормальный пчеловод имеет свои семьи.
Пострадали шаровики, которые покупают пчел весной, располагают ульи где попало, а осенью выбрасывают.
Этот мед - отрава, которую опасно потреблять.
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13.05.2021 10:55 Відповісти
В наступному році? А в цьому продовжите вбивати?
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13.05.2021 10:49 Відповісти
Пчелоцид
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13.05.2021 11:03 Відповісти
Держспожывслужба дает разрешение на транспортировку подобных грузов или им по барабану что такая массовая гибель пчел не их забота....
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13.05.2021 11:05 Відповісти
Это ж какими жлобами нужно быть, чтобы нежного и ценного товара (пчёл) на полляма гривен отправлять Укрпочтой?! Ну найми ты нормальную машину с экспедитором по пчёлам за десятку гривен...
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13.05.2021 11:13 Відповісти
А компенсировать людям убытки из миллионной зарплаты Смелянского? Загибель 8 млн бджіл під час доставки "Укрпоштою": Компанія наступного року припинить надання цієї послуги - Цензор.НЕТ 1722
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13.05.2021 11:19 Відповісти
Смелянському не за це платять по два мільони гривень на місяць. Навіщо йому ще якісь бджоли???
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13.05.2021 11:21 Відповісти
Це тре буті повним дебілом що б бджіл на звичайному вантаж. траку як посилки з китайськими прокладками везти, хоч би ***** почитали погуглiли як це робиться в адекватних країнах
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13.05.2021 11:23 Відповісти
если они так предоставляют эту услугу то прекратить надо работу их руководства
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13.05.2021 11:23 Відповісти
Маршрут, который "Нова пошта" выполняет за одни сутки, "Укрпошта" умудряется преодолевать за неделю!
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13.05.2021 11:25 Відповісти
Нуу... ви ж не рівняйте FedEx та USPS, там десь таке ж співвідношення. Згідно рейтингу Всесвітнього поштового союзу якість наших поштових сервісів на 30 місці з 170 країн. Це дуже і дуже непогано

Загибель 8 млн бджіл під час доставки "Укрпоштою": Компанія наступного року припинить надання цієї послуги - Цензор.НЕТ 6032
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13.05.2021 11:41 Відповісти
Вы о 30 месте пчеловодам тем расскажите, чьи пчёлы в дороге пропали.
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13.05.2021 21:50 Відповісти
Так непогано, що навіть пошта росії на 11 пунктів вище?
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14.05.2021 02:29 Відповісти
Хрен там.
Новая почта по скорости уже очень близко к укрпоште, а по стоимости доставки перегнала в разы.
Укрпочта некоторые заказы доставляет вообще бесплатно.
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13.05.2021 11:41 Відповісти
Согласен. Уже больше года как стараюсь не пользоваться новой почтой. Хотя бардака там меньше .
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13.05.2021 11:46 Відповісти
Про скорость доставки - брехня. Мне письмо их Харькова в Харьков шло неделю! Супер сроки.
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13.05.2021 12:06 Відповісти
Уже не меньше.
Вот жду посылку, начал отслеживать.
Реальный вес - 2,8 кг.
В накладной значится - 28 кг.
Звоню, там только робот Ева трындит хз что.
Связываюсь с отправителем - говорят, не волнуйтесь.
Там такая программа прибацанная для длинномеров, а реально заплатите, как за 3 кг.
Завтра посмотрю.
Хоть один раз показывает, что доставка завтра, второй - воскресенье.
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13.05.2021 12:01 Відповісти
Наивні пасічники: доручити щось "ніжніше" щебеню Укрпочті, яка ще більш деградувала від часів СССР ніж при совку...
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13.05.2021 12:20 Відповісти
 
 