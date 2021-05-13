Трьом чинним і 4 ексчиновникам Департаменту соцполітики КМДА повідомлено про підозру в розкраданні 13,5 млн грн бюджетних коштів, - прокуратура

За результатами проведених 12 травня 2020 року обшуків прокурорами Київської міської прокуратури і слідчими СУ ГУНП в м.Києві повідомлені про підозру троє чинних і четверо ексчиновників Департаменту соціальної політики КМДА за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн грн (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Як повідомлялося напередодні, протягом 2017-2019 років, службові особи Департаменту соцполітики КМДА вступивши у змову із службовими особами суб’єкта господарювання уклали ряд договорів на закупівлю засобів особистої гігієни за завищеними цінами (надбавка на ціну складає понад 106%), внаслідок чого бюджету спричинено збитки на суму понад 13,5 млн гривень.

"У зв’язку із цим правоохоронцями здійснено низку санкціонованих судом обшуків у службових приміщеннях та за місцем проживання службових осіб Департаменту КМДА (заступника директора Департаменту соцполітики, головного спеціаліста відділу, завідувача сектору та у колишнього начальника відділу вказаного Департаменту) та вилучено достатній об’єм доказів для повідомлення вказаним службовцям про підозру", - випливає з повідомлення.

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Зараз вирішується питання про обрання щодо підозрюваних запобіжного заходу.