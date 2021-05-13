Українцям, що летять до Туреччини, з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID-19, - Ткаченко
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З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред'являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує цю вимогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Декларація про наміри, яку на початку травня було підписано між Україною та Туреччиною, – має перші результати. Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій,– цим варто користуватись", - наголосив він.
Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.
Будь ласка, зачекайте...
бесплатно - в любой аптеке..... не ленись тока, тормозни и сделай.
Доречі - вимагають встановлення не Дії, а Вдома.
лабуда в лоб - 36.4 - проходи
В той же Канаде и тест придется сдать, и отсидеть на самоизоляции в гостиннице с повышенным тарифом за свой счет - хочешь путешествовать в пандемию - плати штрафные.
Потому там все под контролем - а у нас - разброд и шатание.
А в Китае, что уже перестали падать на улицах?