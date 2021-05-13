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Ткаченко Олександр (459) Туреччина (2254)

Українцям, що летять до Туреччини, з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID-19, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українцям, що летять до Туреччини, з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID-19, - Ткаченко

З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред'являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує цю вимогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Декларація про наміри, яку на початку травня було підписано між Україною та Туреччиною, – має перші результати. Світ вже не буде таким, як раніше. Проте, якщо ми можемо, дотримуючись безпекових норм, хоча б частково повертатись до звичних колись реалій,– цим варто користуватись", - наголосив він.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великої Британії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
та посидите дома уже одно лето - панама вроде и не спадет, а может и рождаемость повысится...
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13.05.2021 10:46
+2
Питання в тому - що вони привезуть з Туреччини в Україну.
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13.05.2021 10:47
+2
та за ради бога - но потом не стонать по 5й хвили, шо плавно наложится на 4ю...
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13.05.2021 10:55
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та посидите дома уже одно лето - панама вроде и не спадет, а может и рождаемость повысится...
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13.05.2021 10:46 Відповісти
Не одне, а два. Нехай шановний пан висиджує, а я вже побував у Стамбульчику на травневі свята
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13.05.2021 10:52 Відповісти
та за ради бога - но потом не стонать по 5й хвили, шо плавно наложится на 4ю...
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13.05.2021 10:55 Відповісти
Вірусню конрабасиш? Українцям, що летять до Туреччини, з 15 травня не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID-19, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 825
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13.05.2021 11:17 Відповісти
Питання в тому - що вони привезуть з Туреччини в Україну.
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13.05.2021 10:47 Відповісти
А там их встретит ковид с распростертыми объятьями.
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13.05.2021 10:47 Відповісти
Это скорее минус, чем плюс. Особенно учитывая то, что в наших чартерах как минимум 80% пассажиров не носят маски как положено - то есть - закрывая нос и рот..
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13.05.2021 10:49 Відповісти
Між іншим, у турків ПЦР тест коштує 170, або 250 лір. Це - вдвічі дешевше, ніж в Україні.
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13.05.2021 10:50 Відповісти
так ета херня еще и за деньги?
бесплатно - в любой аптеке..... не ленись тока, тормозни и сделай.
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13.05.2021 10:53 Відповісти
Один раз треба заплатити за тест на виїзд, а другий раз - на повернення.
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13.05.2021 10:57 Відповісти
круто слуговня завернула....
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13.05.2021 11:00 Відповісти
Но по приезду их "обилетят" на тест сразу же в Борисполе
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13.05.2021 10:54 Відповісти
Я, при поверненні, встановлював "Дію" на вимогу прикордонників. Тут же її розломав, але мене все-одно пропустили.
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13.05.2021 10:55 Відповісти
І це дуже погано, що пропустили. Ви ще й маску у літаку явно на підборідді тримали. Такі несвідомі особистості - несвідомі у всьому.
Доречі - вимагають встановлення не Дії, а Вдома.
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13.05.2021 11:03 Відповісти
температуру умеет мерять даже мой 4х летний внук.
лабуда в лоб - 36.4 - проходи
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13.05.2021 10:58 Відповісти
Не хочешь "обилечиваться" - сиди дома на самоизоляции 2 недели - все честно и крайне мягко.
В той же Канаде и тест придется сдать, и отсидеть на самоизоляции в гостиннице с повышенным тарифом за свой счет - хочешь путешествовать в пандемию - плати штрафные.
Потому там все под контролем - а у нас - разброд и шатание.
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13.05.2021 11:09 Відповісти
Мир уже не будет таким, как раньше --- об этом нужно трындеть всегда и везде, а то вдруг кто-нибудь вспомнит как было раньше или захочет это "раньше" вернуть. НЕТ, НЕТ и НЕТ!!! ЗАБУДЬТЕ!
А в Китае, что уже перестали падать на улицах?
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13.05.2021 10:54 Відповісти
И на красный свет уже можно дорогу переходить!
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13.05.2021 11:10 Відповісти
Очень многим не то что можно, даже нужно....
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13.05.2021 11:11 Відповісти
Да! Всё прекрасно! Турков можно понять - возможен пролет с туристами второй сезон. Но ничего не сказано о следующих превратностях нашей сегодняшней жизни - на какой период отменяется это тестирование, о карантинных мероприятиях для украинцев в Турции, о тестировании по прилету в Турцию и вылету оттуда и что будет по прилету домой в Украину. А при нашей "кипучей" жизни все может поменяться за очень короткий срок как в той же Турции и тем более в Украине. Что ж - риск благородное дело! Наверное лучше этот сезон погреть на плите воду и помочить свои ноги в этой воде.
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13.05.2021 12:02 Відповісти
 
 