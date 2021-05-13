За добу через COVID-19 у Києві померли 29 осіб, видужали - 1041, виявили 726 нових випадків, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 726 нових випадків захворювання на коронавірус (загалом 200 528).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

Так, за минулу добу захворіли 429 жінок віком від 18 до 86 років, 265 чоловіків віком від 18 до 85 років, 16 дівчаток від 1 до 17 років і 16 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Крім того, зафіксовано 29 летальних випадків від вірусу (всього 4883).

За добу до лікарень столиці було госпіталізовано 72 хворих на COVID-19 і 90 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмонією.

1041 людина подолала коронавірус (загалом 130 113).

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Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Дніпровському (157), Святошинському (124) та Солом'янському (99).