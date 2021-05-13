Зеленський підписав закон, який зобов'язує НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає запровадження заборони на імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі.
Повідомлення про підписання закону № 1396-ІХ оприлюднено на сайті президента.
Цей проєкт закону було ухвалено Верховною Радою 15 квітня. Закон забезпечить сертифікацію оператора системи передачі електроенергії відповідно до вимог ЄС, що відкриє шлях до інтеграції енергосистеми з європейською. Окремим пунктом у законі передбачені повноваження національного регулятора НКРЕКП припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Для цього комісія має анулювати всі підсумки аукціонів з доступу до міждержавних мереж для поставок з Росії та Білорусі.
Нагадаємо, раніше імпорт електричного струму з Росії та Білорусі неодноразово публічно критикував президента Володимир Зеленський, однак закупівлю російсько-білоруської електроенергії публічно захищав глава НКРЕКП Валерій Тарасюк, зокрема під час останнього виступу в парламенті в лютому 2021 року. Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці витрати на імпорт перевищили 950 млн грн.
Будь ласка, зачекайте...
Знищити власне виробництво і два роки купувати електроенергію, збагачувати ворога.
***** свого перевір
Источник: https://censor.net/ru/n3264974 Ребята на Цензоре вы когда копируете текст с других сайтов, если уж ссылку не делаете, то хотя бы текст читайте.
подпись не труба и не енерговышки....
с нетерпением жду новость, шо возобновившееся сразу после победобесия покупание елелектоенергии у агрессора прекратилось.
зеленые понты для впавших в криворогатию....)))
шо сделал, шо бы не торговать с агрессором?"
видел ету сценку - было и правда смешно, а оно всегда смешно когда клоп на слона...
встречный совет - ты тока клована криворогатого с Президентом Украины не путай...
И продавать дальше и дешевле.
NYT: повреждение мозга выявили у 130 дипломатов и военных США за рубежом
Более 130 американских дипломатов и военных, работавших за рубежом, столкнулись с проблемами повреждения мозга, пишет The New York Times. Ранее было известно о 60 случаях ухудшения здоровья у американских дипломатов и военных в Китае и на Кубе, теперь подобные случаи зафиксированы в Европе и в странах Азии. Американские СМИ писали, что США изучают причастность спецслужб РФ к этим атакам.
На фоне данных о выявлении большего числа случаев администрация президента Джо Байдена поручила назначить координаторов для изучения причин повреждений мозга у чиновников и военных, а также улучшить качество медицинских услуг пострадавшим. Издание сообщает, что случаи повреждения мозга регистрируются уже около пяти лет. Администрация бывшего президента Дональда Трампа пыталась усилить участие Министерства обороны в расследовании, но тогда возникли трудности из-за защиты данных.
По данным источников NYT, случаи, зарегистрированные внутри страны, скорее всего, стали последствиями событий, которые произошли с пострадавшими сотрудниками за рубежом.
В декабре 2020 года Национальная академия наук, инженерии и медицины США опубликовала доклад о возможных причинах плохого самочувствия американских дипломатов на Кубе в 2016-2018 годах. Ученые считают, что причиной стало направленное радиочастотное излучение. С 2016 года многие дипломаты США на Кубе жаловались на тошноту, головные боли и частичную потерю памяти.
В апреле этого года источники телеканала CNN сообщили, что власти США расследуют две предполагаемые атаки с использованием технологии «направленной энергии» внутри страны. Politico сообщало, что США изучают причастность спецслужб РФ к атакам «направленной энергией» на сотрудников разведки США по всему миру.