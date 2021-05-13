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Ляшко про "побічку" після вакцинації проти COVID-19: Найбільше реакцій зафіксовано від препарату Covishield

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ляшко про

Найбільшу кількість побічних ефектів після вакцинації проти коронавірусу зафіксовано від препарату Covishield (AstraZeneca індійського виробництва). Щодо цієї вакцини надійшла 1 тисяча повідомлень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначає, що побічною реакцією вважається погіршення стану здоров'я протягом місяця після вакцинації. Водночас проводиться розслідування: було це в результаті вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією.

"Щодо вакцини Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. Щодо вакцини CoronaVac(китайського виробництва. Ред.) – 7 повідомлень, щодо вакцини Pfizer – 7 повідомлень і щодо вакцини AstraZeneca (Південна Корея. Ред.) – 177 повідомлень", – сказав Віктор Ляшко.

Він додав, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію - біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 20 386 осіб, загалом - 901 107, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Короче ясно, больше всего закупили китайского шмурдяка и теперь, "хитрым" психологическим приемом агитируют за него. Пфайзер - 7 и китай тоже 7. Но так как пфайзера мало и не для всех, колитесь китайским спутником.
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13.05.2021 11:35
+3
Называется "смотрю в книгу - вижу фигу".
Вот что значит, в детстве не делать прививок - с каждой простудой уменьшается количество серого вещества.
Но ничего, и вас вылечат.
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13.05.2021 12:26
+3
зачем его лечить - потом размножатся начнет
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13.05.2021 12:57
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"амфаш" -у тебя от Ковишилда будет кирдык! Ляшко о "побочке" после вакцинации от COVID-19: Больше всего реакций зафиксированы от препарата Covishield - Цензор.НЕТ 6383
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13.05.2021 11:21 Відповісти
Да, у меня тоже был этот страшный симптом!
Если сильно надавить пальцем в месте прививки - я таки увствовал боль!
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13.05.2021 12:39 Відповісти
Тебе особенно опасно давить пальцем себе на мозг! Только не говори,что тебе укол сделали в другое место. Но по любому,к тебе придет кирдык.
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13.05.2021 21:45 Відповісти
Ну что же....
Это будет для тебя прекрасный повод раскупорить бутылочук алб де масе 1983 года и нарезать свежей мамалыги!
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14.05.2021 09:36 Відповісти
Мамалыга не лебеда,-много не сожрешь. Берег уже посеял?
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14.05.2021 11:47 Відповісти
Зачем сеять если мне кирдык?
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14.05.2021 11:55 Відповісти
Тебе думать,чтобы понять,религия не позволяет?
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15.05.2021 06:44 Відповісти
Понять слова твоего пророчества?
Гадание по трещинам в мамалыге?
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15.05.2021 09:53 Відповісти
Баранчик,ты мог посеять до того как тебе будет кирдык! Или логика недоступна выпускникам КГУ? Или логика стала недоступна после изучения слов из методички,- "Перевести тумблер Выкл-Вкл в положение вкл",выпущенной для особо одаренных консерв?
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15.05.2021 10:54 Відповісти
Я, конечно, не специалист по логике молдавской, но по логике человеческой нет смысла возиться с посевом, если не увидишь его урожай....
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15.05.2021 12:08 Відповісти
Тогда понятно,-ты знал заранее,что свернешь копытца от вакцины.
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15.05.2021 14:24 Відповісти
ОООооо!!! ну вот это и есть ..важно! Теперь вы понимаете, что коронавирус это программный продукт, который меняет код человека. Ладно назовем так, меняет исходник человека. В лобной доле расположен чип человека(индентификатор его в системе) он еще обозначается как третий глаз. Вот он то его и меняет, а дает другой удаленный доступ. Это все должны понимать, особенно те, которых посещают мысли о ..суициде!!!!

Исследователи обнаружили, что неврологические осложнения у пациентов с Covid-19 могут быть связаны с меньшим объемом серого вещества в передней области мозга даже через шесть месяцев после того, как повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат
Согласно новому исследованию, проведенному учеными из США, у тяжелых пациентов с COVID-19 может уменьшаться объем серого вещества в лобно-височной части мозга. Это может влиять на функционирование нейронов.
В ходе новой работы исследователи проанализировали результаты компьютерной томографии у 120 пациентов с неврологическими заболеваниями, сообщает Мedical Хpress.
«Структура мозга влияет на его функцию, и аномальные изображения мозга стали основной особенностью COVID-19», - сказал Куайкуай Дуань, первый автор исследования....
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13.05.2021 11:33 Відповісти
Называется "смотрю в книгу - вижу фигу".
Вот что значит, в детстве не делать прививок - с каждой простудой уменьшается количество серого вещества.
Но ничего, и вас вылечат.
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13.05.2021 12:26 Відповісти
зачем его лечить - потом размножатся начнет
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13.05.2021 12:57 Відповісти
😄👍🏻
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13.05.2021 13:45 Відповісти
Короче ясно, больше всего закупили китайского шмурдяка и теперь, "хитрым" психологическим приемом агитируют за него. Пфайзер - 7 и китай тоже 7. Но так как пфайзера мало и не для всех, колитесь китайским спутником.
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13.05.2021 11:35 Відповісти
Тим паче, що дослідження вікцини в Бразилії виявилили, що эффективність препарату становить лише 50,38%. Тобто або допоможе, або ні. І без нього людина або захворіє, або ні.
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13.05.2021 11:48 Відповісти
Мало того, что не помогает, так еще и побочка вылезает... Очередное чемпионское дно...
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13.05.2021 11:35 Відповісти
Израиль скоректрирвал вакцинацию в пользу Пфайзера как наиболее эффективного средства с наименьшими побочными реакциями. Пфайзер по своему принципу действия кардинально отличается от других вакцин. Преимущество Пфайзера перед другими вакцинами было определено ещё год назад в ходе испытаний.
Но в стране дураков свои правила. Пока весь мир в лице лидеров (ибо ранги ниже в этой битве за жизнь не считаются) бился за лучшую вакцину с весны-лета 2020 года, наш инфантильный лидер соизволил лично позвонить на Пфайзер аж 8 февраля 2021 года и снять об этом гордый видосик. Неадекватность ситуации - уровень 100.
Мыныстр дурак каждый день гордо отчитывается о позорных числах вакцинации - это сюр какой то.
Кого надо вакционировать в первую очередь, если вакцин будет мало?
Ответ: максимальных переносчиков заразы.
Кто это? Ответ: продавцы, кассиры, врачи, маршрутчики, кондукторы, вахтёры.
Вакцинация в их случае должна быть обязательной, а не добровольной.
Нет вакцинации - нахер. Пусть пройдёт естетсвенный отбор и место дураков займут другие предприниматели, которые вакционируют свой персонал.
Кто не хочет вакционироваться - нахер. Пусть ждёт дома пока эпидемия закончится и рискует стать массовым переносчиком заразы.
Другое дело, что вакцина должна быть не мусором, от которого отказывается весь мир.
После вакцинации потенциальных массовых переносчиков, в дело должны вступить семейные врачи, у которых есть и телефоны и адреса их клиентов. Достаточно направить или письменное уведомление, или СМС о дате, месте и времени вакцинации и обязательстве прибыть. Клиент может сообщить о просьбе переноса даты вакцинации, но не её игноре.
Товарисчи проигнорировавшие вакцинацию в случае заражения самими и заражения других будут обязаны оплатить лечение из своего кармана после выздоровления.
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13.05.2021 12:06 Відповісти
Ходят слухи про падеж иммунки после вакцинации, типа через годы ты аки спидозный! Ничем не доказано, но народ пугается и прививки игнорит.
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13.05.2021 13:36 Відповісти
Пусто игнорят - выживут те, кто умнее или просто образованнее.
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13.05.2021 13:49 Відповісти
Если бы слухи про падеж иммунки были правдой, то тогда у населения старше 50 должна была бы СПИДоподобная эпидемия свирепствовать. Те, кому к развалу совка было 20 лет получали полный комплект прививок. Плюс еще многим мужчинам и в армии добавляли прививок.
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14.05.2021 11:03 Відповісти
 
 