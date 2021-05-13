Ляшко про "побічку" після вакцинації проти COVID-19: Найбільше реакцій зафіксовано від препарату Covishield
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Найбільшу кількість побічних ефектів після вакцинації проти коронавірусу зафіксовано від препарату Covishield (AstraZeneca індійського виробництва). Щодо цієї вакцини надійшла 1 тисяча повідомлень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санлікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Він зазначає, що побічною реакцією вважається погіршення стану здоров'я протягом місяця після вакцинації. Водночас проводиться розслідування: було це в результаті вакцинації чи це збіглося в часі з вакцинацією.
"Щодо вакцини Covishield – одна тисяча повідомлень з усіх провакцинованих. Щодо вакцини CoronaVac(китайського виробництва. – Ред.) – 7 повідомлень, щодо вакцини Pfizer – 7 повідомлень і щодо вакцини AstraZeneca (Південна Корея. – Ред.) – 177 повідомлень", – сказав Віктор Ляшко.
Він додав, що серед найпоширеніших реакцій на вакцинацію - біль у місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль, підвищення температури.
Будь ласка, зачекайте...
Если сильно надавить пальцем в месте прививки - я таки увствовал боль!
Это будет для тебя прекрасный повод раскупорить бутылочук алб де масе 1983 года и нарезать свежей мамалыги!
Гадание по трещинам в мамалыге?
Исследователи обнаружили, что неврологические осложнения у пациентов с Covid-19 могут быть связаны с меньшим объемом серого вещества в передней области мозга даже через шесть месяцев после того, как повторный тест на коронавирус дал отрицательный результат
Согласно новому исследованию, проведенному учеными из США, у тяжелых пациентов с COVID-19 может уменьшаться объем серого вещества в лобно-височной части мозга. Это может влиять на функционирование нейронов.
В ходе новой работы исследователи проанализировали результаты компьютерной томографии у 120 пациентов с неврологическими заболеваниями, сообщает Мedical Хpress.
«Структура мозга влияет на его функцию, и аномальные изображения мозга стали основной особенностью COVID-19», - сказал Куайкуай Дуань, первый автор исследования....
Вот что значит, в детстве не делать прививок - с каждой простудой уменьшается количество серого вещества.
Но ничего, и вас вылечат.
Но в стране дураков свои правила. Пока весь мир в лице лидеров (ибо ранги ниже в этой битве за жизнь не считаются) бился за лучшую вакцину с весны-лета 2020 года, наш инфантильный лидер соизволил лично позвонить на Пфайзер аж 8 февраля 2021 года и снять об этом гордый видосик. Неадекватность ситуации - уровень 100.
Мыныстр дурак каждый день гордо отчитывается о позорных числах вакцинации - это сюр какой то.
Кого надо вакционировать в первую очередь, если вакцин будет мало?
Ответ: максимальных переносчиков заразы.
Кто это? Ответ: продавцы, кассиры, врачи, маршрутчики, кондукторы, вахтёры.
Вакцинация в их случае должна быть обязательной, а не добровольной.
Нет вакцинации - нахер. Пусть пройдёт естетсвенный отбор и место дураков займут другие предприниматели, которые вакционируют свой персонал.
Кто не хочет вакционироваться - нахер. Пусть ждёт дома пока эпидемия закончится и рискует стать массовым переносчиком заразы.
Другое дело, что вакцина должна быть не мусором, от которого отказывается весь мир.
После вакцинации потенциальных массовых переносчиков, в дело должны вступить семейные врачи, у которых есть и телефоны и адреса их клиентов. Достаточно направить или письменное уведомление, или СМС о дате, месте и времени вакцинации и обязательстве прибыть. Клиент может сообщить о просьбе переноса даты вакцинации, но не её игноре.
Товарисчи проигнорировавшие вакцинацию в случае заражения самими и заражения других будут обязаны оплатить лечение из своего кармана после выздоровления.