Обшуки в будинку Тупицького проводяться у справі, в рамках якої йому вручили підозру в грудні 2020 року, - речниця ДБР Чиканова
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Співробітники Державного бюро розслідувань проводять обшуки вдома в Олександра Тупицького, відстороненого від посади судді Конституційного Суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в коментарі Укрінформу речниця ДБР Ольга Чиканова.
"Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки вдома в Олександра Тупицького", - сказала вона.
Чиканова додала, що слідчі дії проходять у справі, в рамках якої Тупицькому повідомили про підозру в грудні минулого року.
Згідно з оприлюдненими даними, слідчі ДБР повідомили про підозру судді Конституційного Суду України, який здійснює адміністративні функції його Голови, в скоєнні кримінальних злочинів проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань).
Будь ласка, зачекайте...
Звертатися до суду з позовом про поновлення на роботі можуть лише особи, з якими було припинено трудові договори, але ТУПИЦЬКИЙ не є такою особою, а ЗЕЛЕНСЬКИЙ не може бути відповідачем у справі за зверненням ТУПИЦЬКОГО, бо з ТУПИЦЬКИМ трудовий договір укладав Конституційний Суд України.
Правовий статус професійного судді і судді КС України є різним:
- професійні судді призначаються безстроково, а судді КС України на 9 років;
- гарантії діяльності і статусу професійного судді забезпечує Вища рада правосуддя, а судді КС України - цей Суд;
- функцією професійного судді є здійснення правосуддя, а судді КС України - перевірка вичерпного переліку правових актів і тлумачення Конституції України. прийнятої, керуючись Актом проголошення незалежності України, проголошеного, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, проголошеної на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення, передбаченого Статутом Організації Об'єднаних Націй;
- розрізняються конституційні підстави припинення повноважень професійного судді і судді КС України тощо.
Конституційний Суд України є "слабшим" за Верховний Суд, який може застосовувати при здійсненні правосуддя не лише закони і Конституцію України, а й Акт проголошення незалежності України, Декларацію про державний суверенітет України, міжнародні договори України, практику міжнародних судів, Статут Організації Об'єднаних Націй й інші її акти.
ШЕВЧУК, звернувшись з позовом про поновлення на роботі до ОАСК, визнав над собою юрисдикцію суду загальної юрисдикції.
Звернувшись з позовом про оскарження указу ЗЕЛЕНСЬКОГО про скасування підстави набуття ТУПИЦЬКИМ статусу судді Конституційного Суду України, ТУПИЦЬКИЙ визнав юрисдикцію Верховного Суду над юрисдикцією Конституційного Суду України.
Державне бюро розслідувань, провівши обшук у житлі ТУПИЦЬКОГО, просто "помітило територію", продемонструвавши суспільству де-юре і де-факто домінування цієї установи над Конституційним Судом України, який покликаний гарантувати суддям цього Суду додержання гарантій їх діяльності.
Бездіяльність Конституційного Суду України з приводу обшуку у житлі ТУПИЦЬКОГО означатиме відхрещення цього Суду від ТУПИЦЬКОГО як від судді цього Суду і де-факто свідчитиме про визнання факту припинення повноважень цієї особи як судді цього Суду.
Врешті: перелогінься, продажна ти наволоч!
"Ручной департамент Горбатюка (Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, - ред.) по расследованию преступлений на Майдане в 2013 - 2014 годах, который занимается, на мой взгляд, самыми грязными заказами как предыдущей, так и нынешней власти, пришел сегодня с обыском к председателю Конституционного суда Украины. В политической подоплеке и исключительно в психологическом давлении на судью и его близких уже ни у кого сомнений нет", - заявив Кравець.
Адвокат наголосив, що департамент Горбатюка нібито прослуховував адвокатів у справі відсутності повноважень ВККСУ. "Выполняют любые фантазии власти. Это все что нужно знать о целях работы Горбатюка и Ко, активистов и других проходимцев. Дело о гибели людей на Майдане никто расследовать и не планировал. Власть расправляется с неугодными, а активисты просто зарабатывают деньги. Ничего личного - просто бизнес", - написав він.
Але ж ви, мляті, 73/43%зебіли - на дотримання процедур Закону НЕ ЗДАТНІ!
Ти вата, але головний трагізм, що ти не розумієш що ти вата, як мені казали, з такими "патріотами" та "правниками" ми втратимо Україну, а я цього більше не хочу, досить ігр.
А щодо взаємних образ, ну я для тебе зебіл, а ти для мене пес Путіна, на цьому і розійдемося.