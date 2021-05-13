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КС (1154) Тупицький (227) Окружний адмінсуд Києва (377)

Тупицький і Касмінін просять Окружний адмінсуд Києва заборонити КС припиняти їхні повноваження суддів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тупицький і Касмінін просять Окружний адмінсуд Києва заборонити КС припиняти їхні повноваження суддів

Окружним адміністративним судом міста Києва (ОАСК) зареєстровано дві заяви про забезпечення позову до Конституційного Суду України та заступника голови суду Сергія Головатого.

Як повідомили в ОАСК, заявниками вказані Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, укази про призначення яких на посаду суддів Конституційного Суду скасовані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зокрема, серед вимог зазначених заяв - заборонити заступнику голови КС Сергію Головатому і будь-яким іншим службовим та посадовим особам вчиняти дії, спрямовані на припинення повноважень і звільнення Олександра Тупицького з посади судді і голови КС, Олександра Касмініна - з посади судді КС у зв'язку з ухваленням відповідних указів президента України", - зазначено в повідомленні.

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Крім того, ОАСК просять призупинити дію розпоряджень КС, згідно з якими Тупицькому й Касмініну були тимчасово припинені виплати винагороди судді КС і припинено використання ними державного майна і транспортних засобів.

Заяви надійшли до суду до подачі самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України. Нині судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомлялося, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року №256 про призначення Тупицького суддею КС. Цим же указом він скасував указ про призначення суддею КС Касмініна. У документі зазначається, що "окремі судді КС, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Злочинці просять злочинців не визнавати що вони злочинці. Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей - Цензор.НЕТ 5487
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13.05.2021 11:46
+5
Портнов наверное им подсказал, но это работает когда страна не воюет, а в годы войны таких суде нужно просто расстреливать. Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей - Цензор.НЕТ 6141
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13.05.2021 11:49
+4
Не туда аппелируют. Надо к собранию трудового коллектива детского сада номер 45 г. Припять. Именно этот орган должен рассматривать такие вопросы.
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13.05.2021 11:46
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Злочинці просять злочинців не визнавати що вони злочинці. Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей - Цензор.НЕТ 5487
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13.05.2021 11:46 Відповісти
Конституцією України (п.1 ст.149-1) та Законом України "Про Конституційний Суд України") передбачено, що повноваження судді цього Суду припиняються, зокрема, у разі закінчення строку його повноважень.

В силу положень частини другої статті 18 Закону України "Про Конституційний Суд України" особа набуває статусу судді Конституційного Суду України з дня, що є наступним за днем призначення на посаду, тобто строк повноважень особи як судді Конституційного Суду України залежить від чинності правового акту про набуття правового статусу як такого судді.

ЗЕЛЕНСЬКИЙ своїм опублікованим 30.03.2021 указом №124/2021 скасував правовий акт про набуття ТУПИЦЬКИМ правового статусу судді Конституційного Суду України, тому Голова Конституційного Суду України зобов'язаний видати відповідне розпорядження про припинення повноважень судді цього Суду ТУПИЦЬКОГО з 30.03.2021 у порядку ч.2 ст.20 вищезазначеного Закону.
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13.05.2021 11:54 Відповісти
Не туда аппелируют. Надо к собранию трудового коллектива детского сада номер 45 г. Припять. Именно этот орган должен рассматривать такие вопросы.
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13.05.2021 11:46 Відповісти
Портнов наверное им подсказал, но это работает когда страна не воюет, а в годы войны таких суде нужно просто расстреливать. Тупицкий и Касминин просят Окружной админсуд Киева запретить КС прекращать их полномочия судей - Цензор.НЕТ 6141
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13.05.2021 11:49 Відповісти
Как всё запущено.
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13.05.2021 11:50 Відповісти
нету у вас методов на костю сапрыкина !
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13.05.2021 11:51 Відповісти
Звернулися. А чемодан грошей принесли? Чи вони не знають, як вирішуються питання у рідному відомстві?
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13.05.2021 11:59 Відповісти
какой чемодан ! если в бумажном эквиваленте, то там на рефрижераторе возить надо !
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13.05.2021 12:12 Відповісти
Шоу повинно продовжуватись.І воно таки,пля... продовжується!
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13.05.2021 11:59 Відповісти
Современым тубильцям право ни к чему, они не умеют и не знают что за него надо бороться.Все это кончится анархией. Существующий порядок это узаконенное воровство. С
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13.05.2021 12:45 Відповісти
блог Горковенко Володимира від 13.05.2021 11:24 "Зеленський програв апеляцію у Верховному суді" - прямо стосується цієї інфи!
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13.05.2021 14:39 Відповісти
 
 