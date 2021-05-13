Тупицький і Касмінін просять Окружний адмінсуд Києва заборонити КС припиняти їхні повноваження суддів

Окружним адміністративним судом міста Києва (ОАСК) зареєстровано дві заяви про забезпечення позову до Конституційного Суду України та заступника голови суду Сергія Головатого.

Як повідомили в ОАСК, заявниками вказані Олександр Тупицький і Олександр Касмінін, укази про призначення яких на посаду суддів Конституційного Суду скасовані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зокрема, серед вимог зазначених заяв - заборонити заступнику голови КС Сергію Головатому і будь-яким іншим службовим та посадовим особам вчиняти дії, спрямовані на припинення повноважень і звільнення Олександра Тупицького з посади судді і голови КС, Олександра Касмініна - з посади судді КС у зв'язку з ухваленням відповідних указів президента України", - зазначено в повідомленні.

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Крім того, ОАСК просять призупинити дію розпоряджень КС, згідно з якими Тупицькому й Касмініну були тимчасово припинені виплати винагороди судді КС і припинено використання ними державного майна і транспортних засобів.

Заяви надійшли до суду до подачі самих позовів, як це передбачено положеннями Кодексу адміністративного судочинства України. Нині судом вирішується питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомлялося, 27 березня президент Володимир Зеленський скасував указ від 14 травня 2013 року №256 про призначення Тупицького суддею КС. Цим же указом він скасував указ про призначення суддею КС Касмініна. У документі зазначається, що "окремі судді КС, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України, що порушує Конституцію України, права і свободи людини і громадянина".