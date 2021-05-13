"В Україні потрібно жорстоко репресувати культурні і політичні війни": Арестович розповів, як примирити між собою громадян різних політичних поглядів

Для того, щоб в Україні примирити між собою людей різних політичних поглядів, потрібні "жорсткі репресії" проти "культурних і політичних воєн" за прикладом Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі програми "Токшоу №1" на телеканалі "Україна 24" висловив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Дослідження показали, що в цілому народ дотримується центристських позицій. Але політика будується за принципом фанатських клубів: ненавидимо один одного. В Україні існує 4 "клуби": єврооптимістичний, націоналістичний, радянський і російський. Найсильніший у нас російський, тому що ми використовуємо патерни і формулювання, які належать російському сучасному дискурсу, навіть коли говоримо по-українськи. Виходить зміщений конфлікт, представники чотирьох "клубів" один одного не люблять, кожен тягне в свою сторону", - сказав Арестович.

За його словами, складно переконувати жителів Донбасу, бо Росія витрачає величезні гроші на пропаганду.

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"З чим ми маємо справу на Донбасі? Це люди, які болісно реагують на гуманітарну політику в Україні, вони переконані, що російська мова вторинна, що за російську мову переслідують, що їхні інтереси не врахують, прийдуть страшні націоналісти і виріжуть всіх під корінь. Росія витрачає 4 млрд доларів на рік на пропаганду, мінімум 1 млрд дістається Україні, переконувати дуже складно", - сказав Арестович.

Як приклад спікер навів Ізраїль, де арабська є одною з державних мов.

"В Україні потрібно жорстоко репресувати культурні і політичні війни, як це колись зробив Ізраїль, третя державна мова там - арабська, заради тих 300 тис. арабів, які живуть в Ізраїлі. Переконати самих себе, що ми змусимо Одесу, Луганськ, Суми, Донецьк повністю перейти на українську мову і прославляти Стуса, Петлюру і Бандеру, не вийде. Якщо ми хочемо залишитися в своїх кордонах, треба проводити політику національного примирення всіх чотирьох проєктів. Нам потрібен п'ятий проєкт, який всіх об'єднає, інтеграційний, який скаже, що всі ми українці. Воїни УПА герої, і Кожедуб - герой, вони всі билися за Україну так, як вони її розуміли", - сказав Арестович.

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