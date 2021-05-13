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"В Україні потрібно жорстоко репресувати культурні і політичні війни": Арестович розповів, як примирити між собою громадян різних політичних поглядів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для того, щоб в Україні примирити між собою людей різних політичних поглядів, потрібні "жорсткі репресії" проти "культурних і політичних воєн" за прикладом Ізраїлю.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі програми "Токшоу №1" на телеканалі "Україна 24" висловив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Дослідження показали, що в цілому народ дотримується центристських позицій. Але політика будується за принципом фанатських клубів: ненавидимо один одного. В Україні існує 4 "клуби": єврооптимістичний, націоналістичний, радянський і російський. Найсильніший у нас російський, тому що ми використовуємо патерни і формулювання, які належать російському сучасному дискурсу, навіть коли говоримо по-українськи. Виходить зміщений конфлікт, представники чотирьох "клубів" один одного не люблять, кожен тягне в свою сторону", - сказав Арестович.

За його словами, складно переконувати жителів Донбасу, бо Росія витрачає величезні гроші на пропаганду.

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"З чим ми маємо справу на Донбасі? Це люди, які болісно реагують на гуманітарну політику в Україні, вони переконані, що російська мова вторинна, що за російську мову переслідують, що їхні інтереси не врахують, прийдуть страшні націоналісти і виріжуть всіх під корінь. Росія витрачає 4 млрд доларів на рік на пропаганду, мінімум 1 млрд дістається Україні, переконувати дуже складно", - сказав Арестович.

Як приклад спікер навів Ізраїль, де арабська є одною з державних мов.

"В Україні потрібно жорстоко репресувати культурні і політичні війни, як це колись зробив Ізраїль, третя державна мова там - арабська, заради тих 300 тис. арабів, які живуть в Ізраїлі. Переконати самих себе, що ми змусимо Одесу, Луганськ, Суми, Донецьк повністю перейти на українську мову і прославляти Стуса, Петлюру і Бандеру, не вийде. Якщо ми хочемо залишитися в своїх кордонах, треба проводити політику національного примирення всіх чотирьох проєктів. Нам потрібен п'ятий проєкт, який всіх об'єднає, інтеграційний, який скаже, що всі ми українці. Воїни УПА герої, і Кожедуб - герой, вони всі билися за Україну так, як вони її розуміли", - сказав Арестович.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Цього тупня ніхто і слухати не буде.
Воно ж продажне, як шалава.
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13.05.2021 11:49
+30
Очередной наезд на закон "Про мову" от Люсечки и его хозяина Ермака. А пример про третий арабский в Израиле это как выстрел в ногу, лучше примера и не найти почему не надо так делать.
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13.05.2021 11:46
+26
Приберіть цю скажену мавпу.
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13.05.2021 11:46
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П'ятий проект-чумадан, вокзал, параша.
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13.05.2021 13:15 Відповісти
Що ж тоді Свобота і ОПЗЖ їстоньки будуть "В Україні потрібно жорстоко репресувати культурні і політичні війни": Арестович розповів, як примирити між собою громадян різних політичних поглядів - Цензор.НЕТ 1277
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13.05.2021 13:18 Відповісти
Ішло би Люсік у дупу. Помаленько та еротично.
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13.05.2021 13:26 Відповісти
У нас в місті зах.Україна були свого часу заклади з назвами "Ласточка" і ще одне кафе с погоняловом "семь ступенек" ,уявіть яка публіка там збиралась і чи тягнуло б їх до назв "Ластівка" чи "сім сходинок" коли б так їх усе одно перейменували б на ласточка ітд.Вот такой он суровий рос.диалект.
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13.05.2021 14:00 Відповісти
Может репресировать проросийских политиков!
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13.05.2021 14:26 Відповісти
_Не пророссийских - а во время войны с расией за право быть это называется вражеские агенты!
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13.05.2021 14:30 Відповісти
Что то государственный арабский в Израиле обстрелы с Палестины не прекратил.Люся опять обсерилась.А украинизировать Донбасс и Юг Украины нужно, но результат появиться через десятки лет.Русскоязычие там насаживали веками,вот теперь нужно делать откат.
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13.05.2021 14:39 Відповісти
Вариации на тему "какая разница".
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13.05.2021 15:19 Відповісти
_Не-еее. Под приготовленным в кремле соусом какаяразница подаётся именно руский мир! Не какаяразница - а именно руский! Но если какаяразница - то почему не украинский? А потому что эту пластинку именно кремль крутит и ему очень даже есть разница!
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13.05.2021 15:45 Відповісти
А ще краще прийнять закон про антикац.пізм і "жестоко репрессируя " на основі цього закону "примирить" (по арестовски) усих захищаючих країну з усима зрадниками та "полезними идиотами". Подальший розвиток черговой мудрості від арестовича. І ЩЕ ОДНЄ
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13.05.2021 16:42 Відповісти
ПРОШУ ПІДТРИМАТИ ВАША ДУМКА https://petition.president.gov.ua/petition/115926.
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13.05.2021 16:44 Відповісти
Вже почалося!
Проти атовця та волонтера порушили кримінальну справу за заклик "почистити всі промосковські монастирі"

https://risu.ua/proti-atovcya-ta-volontera-porushili-kriminalnu-spravu-za-zaklik-pochistiti-vsi-promoskovski-monastiri_n118415
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13.05.2021 17:12 Відповісти
Арестович, "Пошел на х#й, так понятнее?"
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13.05.2021 17:49 Відповісти
Зткніть цьому хитрожопому, москвожопому створінню рота...Ця мразота знайде будь які обгрунтування для того, щоб забезпечити своє особисте правільнарусскає будусчеє та утримати абарігєнав у стойлє.
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13.05.2021 18:44 Відповісти
Если ничего не делать, как зебилы, то да, ничего не будет, будем грызней заниматься и дальше!
А если четко видеть цель (мова-вера-знание истории)и заниматься детьми и молодежью , то не сразу, через десятилетие , но и Одесса , и Харьков , и Херсон будут, как минимум двуязычны легко и без отторжения.
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14.05.2021 02:05 Відповісти
Проблема в том, что застрявшие мозгами в 19 веке этого не поймут пока Украина не сожмется до границ ЗУНР. Пример тому - комментарии под этой новостью.
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14.05.2021 03:49 Відповісти
Вот тєпєрь я нє сомнєваюсь что он - обичний россійскій д*лб*й*б
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14.05.2021 12:17 Відповісти
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