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Україна та Угорщина домовилися укласти договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна та Угорщина домовилися укласти договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Угорщина укладуть договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію для безпечних подорожей громадян.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі у Братиславі ми з Петером Сійярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства. Ми також домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, аби наші громадяни могли подорожувати безпечно" , - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, Сийярто прийняв запрошення відвідати Донбас після того, як Угорщина почне головувати в Комітеті міністрів Ради Європи в травні цього року.

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Автор: Анастасія Потіха
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Тобто, зелені дозволили угорцям витерти чоботи об українські державні інтереси.
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13.05.2021 11:51 Відповісти
і визнали кацапський Спутнік вакциною
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13.05.2021 11:53 Відповісти
Тепер заживемо!
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13.05.2021 11:57 Відповісти
Договорились договариваться о договоре. Сплошные зеленые сопли.
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13.05.2021 12:20 Відповісти
А у ******* вже ніяких притензій по ущімлєнію ******* вже немає? Украина и Венгрия договорились заключить договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1284
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13.05.2021 12:23 Відповісти
 
 