Україна та Угорщина домовилися укласти договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Угорщина укладуть договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію для безпечних подорожей громадян.

Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"На зустрічі у Братиславі ми з Петером Сійярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства. Ми також домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, аби наші громадяни могли подорожувати безпечно" , - йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, Сийярто прийняв запрошення відвідати Донбас після того, як Угорщина почне головувати в Комітеті міністрів Ради Європи в травні цього року.

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