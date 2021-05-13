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Україна та Угорщина домовилися укласти договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна та Угорщина укладуть договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію для безпечних подорожей громадян.
Про це Кулеба повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"На зустрічі у Братиславі ми з Петером Сійярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства. Ми також домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, аби наші громадяни могли подорожувати безпечно" , - йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, Сийярто прийняв запрошення відвідати Донбас після того, як Угорщина почне головувати в Комітеті міністрів Ради Європи в травні цього року.
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Ksenia VB
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