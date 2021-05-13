Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
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Три монети, датовані 1708, 1759 та 1856 рр., виявили сьогодні прикордонники Житомирського загону на кордоні з Білоруссю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Старовинні монети прикордонники виявили під час спільного з митниками огляду легковика Mazda в пункті пропуску "Виступовичі". За кермом авто на виїзд з України їхав громадянин України.
Виявлені монети вилучено. Мають вони історичну чи культурну цінність - встановить експертиза.
За порушення митних правил правоохоронці притягнули громадянина України до адміністративної відповідальності.
Топ коментарі
+11 Михаил Десятников
показати весь коментар13.05.2021 12:09
+8 Рома Маестро
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+5 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар13.05.2021 12:37
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https://aliexpress.ru/item/4001124938111.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5bb42cf22J8kRV&algo_pvid=8388c6f0-0f92-41d3-9738-6c5c8d762634&algo_expid=8388c6f0-0f92-41d3-9738-6c5c8d762634-20&btsid=0b8b034c16208990286728300edba2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000014626985327
Но на там "Соpy" выбито. А эти, наверное, за 5 баксов))
1856 Российская памятная медаль, копия памятных монет-Реплика монет, коллекционные монеты
https://aliexpress.ru/item/33043241691.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5538532b8BOJjJ&algo_pvid=3fc67ef9-f1d8-4db5-bf45-64bb40c88936&algo_expid=3fc67ef9-f1d8-4db5-bf45-64bb40c88936-1&btsid=0b8b034a16209001837475288ea15b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67439328399
а три фури з бурштином і три групи руSSкіх терористів навіть НЕ "помітили".....
Не могут отличить явный новодел.