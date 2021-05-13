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Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події

Три монети, датовані 1708, 1759 та 1856 рр., виявили сьогодні прикордонники Житомирського загону на кордоні з Білоруссю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Старовинні монети прикордонники виявили під час спільного з митниками огляду легковика Mazda в пункті пропуску "Виступовичі". За кермом авто на виїзд з України їхав громадянин України.

Виявлені монети вилучено. Мають вони історичну чи культурну цінність - встановить експертиза.

Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба 01

За порушення митних правил правоохоронці притягнули громадянина України до адміністративної відповідальності.

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Громадянин України намагався вивезти до Білорусі старовинні монети, одна з яких часів Петра I, - Держприкордонслужба 02
Фото: Держприкордонслужба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
сохран уж очень хорош. возможно фуфел
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13.05.2021 12:09
+8
Это никакая не историческая ценность, судя по цвету металла - обычный китайский новодел (реплика)!!! Цена этим "ценностям" - три копейки!!!
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13.05.2021 12:11
+5
Не заборонена. Як й дурні коментарі.
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13.05.2021 12:37
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сохран уж очень хорош. возможно фуфел
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13.05.2021 12:09 Відповісти
также подумал!
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13.05.2021 12:18 Відповісти
новодел
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13.05.2021 12:24 Відповісти
Эти монеты наверное очень ценные для тамошних таможенников Гражданин Украины пытался вывезти в Беларусь старинные монеты, одна из которых времен Петра I, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6314
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13.05.2021 12:31 Відповісти
А чому не часів гетьмана Мазепи?
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13.05.2021 12:10 Відповісти
Куда то наверное "хитро" запрятал, балбес. А нужно было просто в кошелёк с мелочью сунуть или просто в карман положить.
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13.05.2021 12:10 Відповісти
Это никакая не историческая ценность, судя по цвету металла - обычный китайский новодел (реплика)!!! Цена этим "ценностям" - три копейки!!!
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13.05.2021 12:11 Відповісти
Це просто сенсація! Ця новина повинна попасти на передовиці всіх світових інформагенцій!
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13.05.2021 12:11 Відповісти
а мне например интересно было прочитать ету новость
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13.05.2021 14:22 Відповісти
Это копии придурки
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13.05.2021 12:12 Відповісти
Хороши .
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13.05.2021 12:13 Відповісти
Рукоблуд к успеху шел)) пока не встретил жадных бездельников.
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13.05.2021 12:18 Відповісти
а эта символика не запрещена-ли в украине?
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13.05.2021 12:25 Відповісти
Не заборонена. Як й дурні коментарі.
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13.05.2021 12:37 Відповісти
Загорулько Прасковья, у тебя кокошник сьехал и кукуха в чердаке крякнула
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13.05.2021 14:23 Відповісти
Ну палево ж. Ох и эксперты.)
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13.05.2021 12:36 Відповісти
мне пару месяцев назад наприли подобную муйню . китайский фуфел
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13.05.2021 12:37 Відповісти
50 гривен каждая максимум - реальные такие монеты только в музеях ну или у олигархов
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13.05.2021 12:44 Відповісти
а сколько стоят реальные такие монеты?
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13.05.2021 14:24 Відповісти
Кацапское наследие ...Зачем оно нам....Идите лесом дебилы!
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13.05.2021 12:45 Відповісти
Цена 2 бакса)
Но на там "Соpy" выбито. А эти, наверное, за 5 баксов))
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13.05.2021 13:00 Відповісти
"копи" это только на фото

1856 Российская памятная медаль, копия памятных монет-Реплика монет, коллекционные монеты

https://aliexpress.ru/item/33043241691.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5538532b8BOJjJ&algo_pvid=3fc67ef9-f1d8-4db5-bf45-64bb40c88936&algo_expid=3fc67ef9-f1d8-4db5-bf45-64bb40c88936-1&btsid=0b8b034a16209001837475288ea15b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67439328399
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13.05.2021 13:05 Відповісти
да видно, что именно выбито на самих монетах.
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13.05.2021 14:27 Відповісти
Это водяной знак на фото, если смотреть в отзывах реально полученные монеты и медали, этого слова там нет
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13.05.2021 15:22 Відповісти
Три монети виявили сьогодні прикордонники Житомирського загону....
а три фури з бурштином і три групи руSSкіх терористів навіть НЕ "помітили".....
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13.05.2021 13:33 Відповісти
Гнать таких таможенников работать дворниками!
Не могут отличить явный новодел.
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13.05.2021 17:14 Відповісти
Це реальні ******* репліки, як кажуть "грош їм ціна". А митників треба відправити працювати еспертами на пункт прийому вторсировини... І це вже не смішно що такі клоуни працюють на порозі країни...
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04.11.2021 20:49 Відповісти
 
 