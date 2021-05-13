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Міноборони (5289) Рахманін (134) Таран Андрій (260)

Глава Міноборони Таран займається тим, що виходить за межі його компетенції, і провалює те, чим повинен займатися, - нардеп "Голосу" Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Глава Міноборони Таран займається тим, що виходить за межі його компетенції, і провалює те, чим повинен займатися, - нардеп

Рівень несприйняття міністра оборони Андрія Тарана в парламентському комітеті з питань оборони і безпеки дуже високий.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів нардеп "Голосу" Сергій Рахманін.

Депутат зазначив, що в комітеті зібралися адекватні, професійно підготовлені і патріотично налаштовані парламентарі, які намагаються оперативно і адекватно реагувати на загрози національній безпеці.

"Але є, звичайно, нюанси. Ми представляємо різні політичні сили. Переважна більшість в комітеті контролюється провладною фракцією, яка, природно, орієнтована на позицію глави держави. Проте, це не завадило нам знаходити точки дотику і в тих питаннях, які стосуються важливих державних питань. Тут у нас практично завжди спостерігається одностайність. ... Інша справа, що можливості наші обмежені. І навіть коли члени комітету (більшість з яких, ще раз підкреслю, представляють фракцію "Слуга народу") висловлюють свої побажання або зауваження, ці побажання або зауваження ігноруються", - зазначив Рахманін.

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Нардеп додав, що рівень несприйняття міністра оборони в комітеті є дуже високим.

"На жаль, точка зору комітету в цьому випадку не береться до уваги тими особами, від яких залежить ухвалення того чи іншого рішення. Ось вам приклад: зовсім недавно на засіданні комітету ми ретельно проаналізували і жорстко розкритикували діяльність Міністерства оборони, зокрема - профільного заступника міністра оборони пана Халимона в тому, що стосується забезпечення продовольством Збройних сил України. Якщо не помиляюся, ми дві години на пальцях (причому це стосувалося - підкреслюю - представників усіх фракцій, що входять до складу комітету) пояснювали пану Халимону, що і як саме слід зробити, щоб негайно виправити ситуацію. Тому що на сьогодні одна-єдина фірма "Військсервіс-Волонтер" фактично контролює всі поставки продовольства в Збройні сили України", - пояснив він.

За словами парламентарія, міністр оборони Андрій Васильович Таран не відповідає займаній посаді.

"Пан Таран активно займається тим, що не належать до його прямої компетенції. Але провалює те, чим повинен займатися. Він не повинен намагатися керувати армією. Він не повинен захоплено займатися пошуком нових видів озброєнь. Але його має хвилювати, чому зривається Держоборонзамовлення, вчасно не готуються підзаконні акти, вчасно не закуповується пальне, а на фронт поставляють неякісні продукти. ... Міністр оборони, цілком можливо, чудова людина. Він просто не на своєму місці. І чим швидше це зрозуміє керівництво країни, тим краще для країни", - підкреслив Рахманін.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
А Рахманин не расскажет людям честно, что это все и благодаря его "работе ротом". И всей его партии со Славиком во главе. Деньги Пинчука ему еще не воняют?
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13.05.2021 12:10
+8
Какой Главноимитирующий на рояле , такие у него и министры - сплошной САБОТАЖ И ПОДТАНЦОВКА ПУТЛЕРАСТАМ
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13.05.2021 12:14
+8
Порох не боялся искать кадры

вспомните, сколько поменялось бездарных министров обороны после марта 14-го, пока Порох не нашел пахаря Степана Полторака, против которого даже ЗЕбеня не мог кривого слова сказать
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13.05.2021 12:22
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А Рахманин не расскажет людям честно, что это все и благодаря его "работе ротом". И всей его партии со Славиком во главе. Деньги Пинчука ему еще не воняют?
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13.05.2021 12:10 Відповісти
Таран поганий міністр оборони, він непрофесійно робить свою роботу. Але Таран намагається вирішити питання які не може вирішити Хомчак, бо він поганий Начальник Генштабу і не витягує більшість питань які покладені на Начгенштабу! Повний бардак! Слабкі призначенці породжують хаос під час війни!
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13.05.2021 12:29 Відповісти
каліка витягує каліку та ще й калікою погоняє -

чи не так, пане вірнопіданий Онатолю Григацуєву ? Глава Міноборони Таран займається тим, що виходить за межі його компетенції, і провалює те, чим повинен займатися, - нардеп "Голосу" Рахманін - Цензор.НЕТ 6430
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13.05.2021 13:01 Відповісти
Баран на полном серьезе считает, что в недофинансировании ВСУ виноват МВФ, - о чем дальше говорить?

Полный дегенерат Зеленским может чувстовать себя мудрецом, только окружив себя еще более полными дегенератами, чем он сам... Деградация, - зебилы, вы сделали ЭТО вместе!
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13.05.2021 12:11 Відповісти
Порох не боялся искать кадры

вспомните, сколько поменялось бездарных министров обороны после марта 14-го, пока Порох не нашел пахаря Степана Полторака, против которого даже ЗЕбеня не мог кривого слова сказать
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13.05.2021 12:22 Відповісти
Какой Главноимитирующий на рояле , такие у него и министры - сплошной САБОТАЖ И ПОДТАНЦОВКА ПУТЛЕРАСТАМ
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13.05.2021 12:14 Відповісти
А таран тим часом взагалі нічим не займається...
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13.05.2021 12:14 Відповісти
Коли на табуретці сидить профан, то і призначає всюди профанів.
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13.05.2021 12:18 Відповісти
ну если Глава Минобороны Таран хоть чем то занимается,
а нардеп "Голоса" Рахманин все ето высвечивает - уже радует.
хлопцы значит дышат - оба трое.... ))))
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13.05.2021 12:19 Відповісти
Таран - замєчатєльний чєловек...для Кремля!
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13.05.2021 12:35 Відповісти
Рахманін, це не боротба за армію і вимога до гідранта замінити саботажника на посту міністра оборони воюючої країни, почавши розслідування, а реверанси- кніксени, з глибоким вибаченням за те, що потурбували. Ось тому і твориться цей треш з армійським забезпеченням, бо такі беззубі сидять в комітетах.
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13.05.2021 12:38 Відповісти
 
 