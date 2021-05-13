До кінця року може бути вирішено питання про підвищення гарантованої суми за вкладами

До кінця року може бути ухвалено закон, який дозволить підвищити гарантовану суму банківських вкладів щонайменше вдвічі.

За даними ЗМІ, до внесення у ВРУ готується законопроєкт, який вирішить головну проблему, яка заважає підвищити гарантовану суму з нинішніх 200 000 дол., - забезпечить реструктуризацію боргів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Це також дозволить поширити гарантії ФГВ на "Ощадбанк", повідомляє Цензор.НЕТ.

До 2031 року Фонд гарантування вкладів має переказати до держбюджету понад 111 мільярдів гривень - 47 мільярдів основного боргу і понад 60 млрд грн відсотків. Ця заборгованість виникла в результаті банківської кризи 2014-2017 років, коли з ринку було виведено більш як половину банків і для виплат їхнім вкладникам ФГВФО запозичив 80 млрд грн у НБУ та Міністерства фінансів під 10-14% річних.

Реструктуризація цих боргів є однією з вимог у межах співпраці України з МВФ, до того ж, відповідно до Меморандуму про співпрацю, питання має бути вирішене до кінця 2021 року. У вересні минулого року Рада з фінансової стабільності схвалила механізм реструктуризації в комплексі з підвищенням гарантованої суми і включенням "Ощадбанку" до системи гарантування вкладів.

"Реструктуризація передбачає, що погашення тіла позики буде прив'язане до регулярних внесків банків-учасників, а відсотки за боргом - до надходжень від повернення коштів, виведених пов'язаними особами неплатоспроможних банків. Від реалізації цієї моделі виграють усі: борг Фонду перед держбюджетом не списується, а банківська система отримує імпульс для розвитку. Оскільки реструктуризація дозволить підвищити гарантовану суму, а це своєю чергою сприятиме зростанню довіри до банків і припливу коштів вкладників", - заявила фінансова директорка ФГВФО Олена Нужненко.

Щодо повернення коштів, виведених пов'язаними особами неплатоспроможних банків, за даними Фонду, їм ініційовано приблизно 1,5 тисячі проваджень більш ніж на 280 млрд грн і понад 60 позовів у господарських судах до пов'язаних осіб (на 97 млрд грн), однак справи просуваються доволі повільно. Тому віднедавна це питання переведено на державний рівень - на початку року була створена міжвідомча робоча група з питань повернення активів збанкрутілих банків під головуванням Прем'єр-міністра і в складі керівників МВС, НАБУ, Генерального прокурора, міністра фінансів, міністра юстиції, міністра розвитку економіки, керівників НБУ та ФГВФО.

"Спільна робота державних органів допоможе налагодити чіткий процес роботи повернення активів збанкрутілих банків і посилити превентивний контроль за активами банків та інших фінансових організацій, які працюють із коштами населення", - зазначила виконавча директорка Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова.