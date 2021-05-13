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Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Технології

Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про розробку університету з підготовки фахівців у сфері протидії кіберзагрозам.

"У нас великі плани щодо підготовки таких (у кібергалузі. - Ред.) фахівців. Крім центру, ми розробляємо університет. Скоро його презентуватимемо", - заявив Зеленський під час ознайомлення з роботою кіберцентру UA30 на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав, що "в Україні необхідно готувати таких фахівців із 15-16 років і зробити так, щоб вони нікуди не виїжджали".

"Ми маємо пропонувати їм у країні реальну роботу, а вони нам після запропонують безпечне життя", - сказав він.

Він також зазначив, що "відкриття першого в Україні кіберцентру UA30 свідчить про те, що країна змінюється не просто на словах".

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"Вважаю, що це (кіберцентр. - Ред) вітрина того, що Україна змінюється і не просто на словах. У нас відкриваються такі центри. Це перший центр в Україні - це гарний початок", - сказав Зеленський.

"Дякую всім професіоналам, молодим людям, які символізують назву кіберцентр UA30. Я подивився на їхній середній вік - приблизно 30 років. Це прекрасні сучасні люди ... Головне, щоб люди, які тут перебувають, працювали на українську державу, тоді все буде добре з Україною", - підсумував президент.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Філіал Трускавецького цирку відкриють? Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2594
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13.05.2021 12:18
+10
а разве у нас мало специалистов в IT сфере?
каждый ВУЗ готовит. еще надо? новая фишечка?

делом займись дятел
эпидемия, вакцинация, война, экономика, тарифы, безработица...
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13.05.2021 12:20
+7
Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5533
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13.05.2021 12:18
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Філіал Трускавецького цирку відкриють? Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2594
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13.05.2021 12:18 Відповісти
Насправді 8єлєнскій просто обмовився по Фрейду. У зелених справді великі плани і їх справді багато. Це плани по дерибану держб'юджету, коштів якого вже е вистачає для цього (тому вводяться нові податки і побори) і відмиванню чорного кешу.
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13.05.2021 12:27 Відповісти
А може все банальніше. як у віршику? Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6145
Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5353
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13.05.2021 12:31 Відповісти
Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5533
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13.05.2021 12:18 Відповісти
Товарищ Сталин - вы большой ученый....
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13.05.2021 12:28 Відповісти
і це хреново, що в тебе, бубочка стільки плану. Хоча, якщо завтра окочуришся від нього - то...
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13.05.2021 12:19 Відповісти
Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7423
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13.05.2021 12:31 Відповісти
а разве у нас мало специалистов в IT сфере?
каждый ВУЗ готовит. еще надо? новая фишечка?

делом займись дятел
эпидемия, вакцинация, война, экономика, тарифы, безработица...
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13.05.2021 12:20 Відповісти
Думаю основная идея это официальное создание ботофермы за государственные деньги.
Безопасность и вступление в CYBER FLAG это не та цель которую ставит Зелебоба и аваковские бандючки
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13.05.2021 12:26 Відповісти
ему интереснее своя "ботоферма" под ментовской крышей - чтобы всех комментаторов, кто его не "любит", щемить. ему лавры х#йла, "великого и ужасного", покоя не дают.
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13.05.2021 12:32 Відповісти
Будуть ботів випускати ?
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13.05.2021 12:21 Відповісти
Всі боти без ксіви увернісетету - порохоботи.
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13.05.2021 12:29 Відповісти
Ще буде один Університет культури...
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13.05.2021 12:21 Відповісти
А Ківу признач ректором. Му-ха-ха-ха!(с)
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13.05.2021 12:23 Відповісти
Любые учебные заведения создаются вообще-то... А что там зеля "разрабатывать" собрался только его обайкошенное сознание ведает.
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13.05.2021 12:23 Відповісти
дыбил!!!!

специалисты по кибербезопасности самообучаемы, при наличии хорошей зарплаты Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4362
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13.05.2021 12:24 Відповісти
Бубочка, ну нафиг тебе план? У тебя уже 2 года как закончилась эпоха бедности. Не жлобись, весь квартал уже перешел на кокс, а ты все разкумариваешься такой дешевой шмалью. Кокс и тебе уже по карману. Скоро будем презентовать университет по подготовке специалистов в киберсфере. У нас большие планы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4501
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13.05.2021 12:24 Відповісти
Бл...а кто унитазы будет чинить? То юристы, то экономисты, то программисты. Некому порядок в клозетах поддерживать.
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13.05.2021 12:24 Відповісти
а шо, поплавок себе можеть "залудить" "университет", чем бубочка хуже. он тоже "смишной".
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13.05.2021 12:26 Відповісти
зельцман . уймись наконец. Ты некчемен, хватить тррындэть
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13.05.2021 12:27 Відповісти
Правильное решение. Ещё надо заняться профтехобразованием. В Украине найти профессионального сантехника или электрика не реально.
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13.05.2021 12:27 Відповісти
Для начала как главнокомандующий победи в войне с вирусом и обеспечь безопасность народа от болезни.
На сегодня страна дураков лидирует в мире по смертности на душу населения.
Вот такое вот безопасное место...
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13.05.2021 12:27 Відповісти
А Кива будет ректором
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13.05.2021 12:27 Відповісти

"У нас большие планы" - папик 2?
космодром не забудь, а то ж простаивают ракеты космичеческие...
у тобика мелкокалиберного явно приоритеты сдвинуты...
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13.05.2021 12:28 Відповісти
Вже біля токарного станка ставити нікого.
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13.05.2021 12:30 Відповісти
як же заіпали оці відосіки з обіцяночками...
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13.05.2021 12:35 Відповісти



Дід Микола

@DidMykola2

·21 год

- Володимире Олександровичу, а що ви порадите Ізраїлю?
- нада проста пєрєстать стрєлять!
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13.05.2021 12:37 Відповісти
Планов громадье и денег куры не клюют...
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13.05.2021 12:37 Відповісти
клюют куры - от тут без сомений Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5421
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13.05.2021 12:48 Відповісти
Идиот, прости Господи...
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13.05.2021 12:40 Відповісти
видимо Господь нас не простил.
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13.05.2021 12:49 Відповісти
не уверен шо етому дятлу даже селедка поможет....
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13.05.2021 12:44 Відповісти
Клоун, а что такое бит? Или байт? Или какая разница?
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13.05.2021 12:48 Відповісти
Безопасность Украины очень важна для нашего будущего, но сегодня Зе отдал безопасность страны в руки фээсбэшника ермака, значит эти телодвижения имитируют, отвлекают народ от настоящей угрозы сдачи кремлевской хунте.
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13.05.2021 12:54 Відповісти
кибер войска - это страшная сила, ее можно использовать для защиты, и можно использовать для нападения. Хакеры могут уничтожить электросети и все трансформаторы страны сгорят - это приведет к полному апокалипсису, люди не смогут починить трансформаторы, потому что все инструменты работают от сети, заводы не смогут перерабатывать и консервировать еду, воды тоже не будет ибо все станции будут отключены водонапорные. Бензина не будет, потому что заводы не смогут перерабатывать нефть и доставлять. Без бензина не будет доставляться еда по магазинам. Начнется полная анархия и дикий мир. Культура будет уничтожена за 3 дня и начнут заправлять банды вооруженные, они разграбят оружейные магазины. А остальные люди в панике будут грабить все магазины. Хакеры могут такое сделать и с РФ и с Крымом и Донбассом. Можно сделать перед наступлением ВСУ такое, а ВСУ нужно у США намутить новые очки ночного виденья, которые контуры обрисовывают и они лучше обычных во много раз. И можно будет сделать террористов русских слепыми котятами в ночи по сравнению с тем виденьем, которое будет у ВСУ. А когда нет света во всем городе и во всех ближайших населенных пунктах, то ночь не просто ночь, как в городе, что в темноте видно, а ночь настает такая, что не видно нихера на расстоянии руки. Хакеры - это офигенная сила, которая способна лучшую разведку мира проводить и воровать любые данные. Можно море вещей делать еще интересных хакерами.
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13.05.2021 13:15 Відповісти
у нас военные академии выдают спецов такого качества, что они через год-два работы по специальности сваливают за рубеж. Причем выпускают со знаниями английского и со специализацией именно по противодействию киберугрозам. Бубочке денег девать некуда? то Универ новый создать, то государственное здание какому-то одному художнику подарить.
В своем уме вообщ?
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13.05.2021 13:20 Відповісти
В Украине в каждой области есть хотя бы один гос. университет, который готовит бакалавров, магистров и даже докторов по специальности кибербезопасность. Только вот как готовят - это вопрос.
Стандарт высшего образования для бакаларов по кибербезопасности - это самый нестандартный стандарт из всех, что сейчас напринимали МОН с НАЗЯВОй, с кучей ошибок (даже грамматических). Тут явно поработала рука кремля...
Стандарта для магистров - нет,
для докторов - нет,
проф. стандарта - нет.
А ЗЕ еще один универ открывает. Нахиба?
Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський - Цензор.НЕТ 214
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13.05.2021 14:08 Відповісти
 
 