Скоро презентуватимемо університет з підготовки фахівців у кібергалузі. У нас великі плани, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив про розробку університету з підготовки фахівців у сфері протидії кіберзагрозам.
"У нас великі плани щодо підготовки таких (у кібергалузі. - Ред.) фахівців. Крім центру, ми розробляємо університет. Скоро його презентуватимемо", - заявив Зеленський під час ознайомлення з роботою кіберцентру UA30 на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він додав, що "в Україні необхідно готувати таких фахівців із 15-16 років і зробити так, щоб вони нікуди не виїжджали".
"Ми маємо пропонувати їм у країні реальну роботу, а вони нам після запропонують безпечне життя", - сказав він.
Він також зазначив, що "відкриття першого в Україні кіберцентру UA30 свідчить про те, що країна змінюється не просто на словах".
"Вважаю, що це (кіберцентр. - Ред) вітрина того, що Україна змінюється і не просто на словах. У нас відкриваються такі центри. Це перший центр в Україні - це гарний початок", - сказав Зеленський.
"Дякую всім професіоналам, молодим людям, які символізують назву кіберцентр UA30. Я подивився на їхній середній вік - приблизно 30 років. Це прекрасні сучасні люди ... Головне, щоб люди, які тут перебувають, працювали на українську державу, тоді все буде добре з Україною", - підсумував президент.
Будь ласка, зачекайте...
каждый ВУЗ готовит. еще надо? новая фишечка?
делом займись дятел
эпидемия, вакцинация, война, экономика, тарифы, безработица...
Безопасность и вступление в CYBER FLAG это не та цель которую ставит Зелебоба и аваковские бандючки
специалисты по кибербезопасности самообучаемы, при наличии хорошей зарплаты
На сегодня страна дураков лидирует в мире по смертности на душу населения.
Вот такое вот безопасное место...
"У нас большие планы" - папик 2?
космодром не забудь, а то ж простаивают ракеты космичеческие...
у тобика мелкокалиберного явно приоритеты сдвинуты...
Дід Микола
@DidMykola2
·21 год
- Володимире Олександровичу, а що ви порадите Ізраїлю?
- нада проста пєрєстать стрєлять!
В своем уме вообщ?
Стандарт высшего образования для бакаларов по кибербезопасности - это самый нестандартный стандарт из всех, что сейчас напринимали МОН с НАЗЯВОй, с кучей ошибок (даже грамматических). Тут явно поработала рука кремля...
Стандарта для магистров - нет,
для докторов - нет,
проф. стандарта - нет.
А ЗЕ еще один универ открывает. Нахиба?