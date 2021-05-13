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Новини Політика України
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Зеленський (17459) РНБО (1721) Рахманін (134)

Зеленському підказали рецептуру під назвою "рішення РНБО", але багато проблем вони не розв’язують, а посилюють, - нардеп "Голосу" Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленському підказали рецептуру під назвою

Президента Володимира Зеленського переконали, що рішеннями РНБО можна розв’язати багато проблем, проте це зовсім не так.

Про це нардеп "Голосу" Сергій Рахманін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський - представник тієї генерації несистемних політиків, які приходили до влади в різних країнах. Це люди, які багато в чому не знайомі з проблематикою завдань, які вони повинні вирішувати. Цим людям - незалежно від того, громадянами якої країни вони є - притаманне прагнення використовувати для складних проблем швидкі та легкі рішення. Ось, є якась універсальна пігулка, яка лікує одночасно від нежиті, склерозу, ковіду і раку. Бажано, щоб її можна було зробити за день; щоб вона коштувала недорого, і на завтра настало одужання. У політиці так не буває - але завжди хочеться таку пігулку знайти", - зазначив парламентарій.

За його словами, зазвичай таке прагнення притаманне не тим, хто обирається, але тим, хто обирає.

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"А в даному випадку пошуком таких універсальних таблеток займається і політик. І знайти ці таблетки - дуже складно. На превеликий жаль, Володимиру Зеленському підказали таку рецептуру, вона називається "рішення Ради національної безпеки". Його переконали в тому, що за допомогою цієї універсальної таблетки можна вилікуватися від будь-якої недуги. І він цим користується", - додав Рахманін.

Водночас, підкреслив нардеп, ефект від такого "лікування" сумнівний.

"Тому що рішення Ради національної безпеки не є ліками від будь-якої хвороби. Вони взагалі в більшості випадків ліками не є. Так, вони створюють певний фон, іноді позитивний. Але рішення РНБО, якщо системно їх проаналізувати, - це впевнений шлях до правового нігілізму, напівзаконне рішення будь-якої проблеми. І такі напівзаконні рішення багато проблем не розв’язують, а посилюють", - сказав він.

Рахманін навів приклад механізму запровадження санкцій.

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"Законодавство теоретично передбачає можливість введення санкцій проти українських громадян і українських компаній тільки в тому випадку, якщо є зв'язок між цими особами і компаніями з одного боку і фінансуванням тероризму - з іншого. А ось яким чином можна застосовувати санкції до осіб, які займаються контрабандою, я собі не дуже уявляю. Не кажучи вже про те, що термін "контрабанда" з правової точки специфічний. І далеко не всі, кого ми вважаємо контрабандистами, є такими з точки зору законодавства. І повторюся, санкціями Ради безпеки боротися з контрабандою - неможливо. Так, такі рішення викликають оплески у значної частини населення. Але наслідки можуть бути сумними, адже якщо подібні рішення дійдуть до судів, і аргументи РНБО не знайдуть належного підтвердження і розуміння у суддівського корпусу, це тільки полегшить життя тим особам, щодо яких ці санкції були застосовані", - пояснив нардеп.

Повний текст інтерв'ю з Сергієм Рахманіним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Автор: Анастасія Потіха
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Оно смешное недоразумение на коротких ножках 🤢🤡 путлера копирует
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13.05.2021 12:51 Відповісти
Буратіна тільки учіцца. На нас.
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13.05.2021 13:00 Відповісти
Чекаю коли піде ррозрив між рішеннями РНБО і кримінальними справами. Чекати недовго, там було здається 10 контрабандиситів, побачимо гарненькі справи, або пук у калюжу. А як там Беня? Ще не всі гроші витягнув із України?
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13.05.2021 13:36 Відповісти
 
 