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обмін (986) полон (1297) Донбас (21733) Тристороння контактна група (826) Арестович Олексій (372)

Арестович про обмін полоненими: Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це насамперед військовослужбовці

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Арестович про обмін полоненими: Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це насамперед військовослужбовці

У межах ініціатив щодо обміну полоненими на Донбасі українська сторона просить повернути майже 100 осіб. Це ті люди, місцезнаходження яких встановлено, і вони підтверджені.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, українська сторона передала списки на обмін ще в червні 2020 року відразу після домовленостей політичних радників. І згідно з процедурою щомісяця подає їх до ОБСЄ.

"Ми просимо повернути понад 90 осіб...Це перший обмін, який ми плануємо - під 100 осіб. І це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань", - зазначив Арестович.

Він також додав, що різними підрахунками противник утримує до 260 громадян України. Але в цьому переліку багато таких, чиє конкретне місцезнаходження не встановлено, оскільки вони можуть перебувати в окупованому Криму або на території Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 376 українців незаконно утримуються на окупованих територіях Криму і Донбасу, - Денісова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
А что вы можете предложить кацапам? Цемаха, ГРУшников, беркутов, террористов - подрывников вы уже отдали, у вас ничего нет, что было бы интересно кремлю. Лошары, что еще сказать...
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13.05.2021 12:35
+9
На медведчука можно поменять. Если пленных будут отдавать частями, то и медведчука можно так же отдавать.
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13.05.2021 12:33
+6
На Медведчука менять. ( если мало можем добавить Рабиновича и Шуфрича, нет еще Мураева, Добкина, Королевскую...
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13.05.2021 12:33
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это правильно, в первую очередь военнослужащие.
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13.05.2021 12:30 Відповісти
за минулий рік не вернули жодного. Бо ***** не хоче цього. Не хоче ***** і донині. Проси, не проси... не віддасть.
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13.05.2021 12:32 Відповісти
А по результатам таких недоносков как этот и его хозяев,таксисты и проститутки.
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13.05.2021 12:32 Відповісти
А что ж ты "забываешь" о том, что по результатам кроме таксистов вернули и наших бойцов ССО? Или по методичке разнарядка акцентировать внимание только на таксистах?
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13.05.2021 12:38 Відповісти
Когда вернули зедебил ? При порохе? Да обменивали .
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13.05.2021 13:40 Відповісти
Нет, педебил, во время последнего обмена при Зеленском были возвращены домой из плена наши бойцы ССО. Но в твоей дебильной методичке ведь этого не написано, верно?
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13.05.2021 15:36 Відповісти
В последнем обмене было две проститутки и таксисты.,правда один судья ,которого желательно было там оставить навсегда. Есть список ,можешь изучить,его еще зедебилы не удалили.У меня нет методички,это ты перепутал с ботами ,зеленой плесени к которым ты не дебильный относишься.
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13.05.2021 16:42 Відповісти
В последнем обмене было 2 бойца ООС, а не проститутки. Проститутка у нас скорее ты, "полковник" вшивый.
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13.05.2021 18:04 Відповісти
На медведчука можно поменять. Если пленных будут отдавать частями, то и медведчука можно так же отдавать.
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13.05.2021 12:33 Відповісти
На Медведчука менять. ( если мало можем добавить Рабиновича и Шуфрича, нет еще Мураева, Добкина, Королевскую...
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13.05.2021 12:33 Відповісти
за мертвечука викуп дадуть. Навіть не ₴300лмн, а на порядок менше. А то й взагалі - віддасть "в знак доброй воли",
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13.05.2021 12:37 Відповісти
Якби не зірвали "неіснуючу спецоперацію" по словам льошика, то був би обмінний фонд. А так - просіть, на колінах.
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13.05.2021 12:35 Відповісти
просильщики, а на колени становились?
Арестович об обмене пленными: Мы просим вернуть более 90 человек. Это, прежде всего, военнослужащие - Цензор.НЕТ 1712
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13.05.2021 12:35 Відповісти
А что вы можете предложить кацапам? Цемаха, ГРУшников, беркутов, террористов - подрывников вы уже отдали, у вас ничего нет, что было бы интересно кремлю. Лошары, что еще сказать...
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13.05.2021 12:35 Відповісти
А давайте віддамо їм бубочку - зекономимо бюджет, нехай править Єрмак напряму - навіщо нам це недолуге проксі, яке навіть текст завчити не може? )))
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13.05.2021 12:39 Відповісти
Не возьмут, он тут на задании...
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13.05.2021 12:40 Відповісти
Можно еще Гадю Савченко в реэкспортном фарше предложить)
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13.05.2021 13:25 Відповісти
Треба РФ запропонувати Зедебіла і його команду, може заберуть усіх, якщо не погодяться, то в резерві ще є 73%.
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13.05.2021 17:09 Відповісти
Янелох погодиться і на таксистів. Скаже ось який я маладєтс.
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13.05.2021 12:39 Відповісти
Зеленський, скоріше за все, не добуде до кінця каденції, Україна втратить ще території - Арестович

Ще рік тому воно інше співало.
Сраколиз продажний.
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13.05.2021 12:40 Відповісти
Як називаються філософи, які змінюють свої погляди за гроші?
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13.05.2021 12:43 Відповісти
Арестович про обмін полоненими: Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це насамперед військовослужбовці - Цензор.НЕТ 1655
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13.05.2021 13:06 Відповісти
Он такой же,,философ,, как актер и все прочие его фантазии. Арестович про обмін полоненими: Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це насамперед військовослужбовці - Цензор.НЕТ 4221
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13.05.2021 15:23 Відповісти
О. Тільки сьогодні написала, що дерьмак вже домовився про зустріч "велічайшего" з фуйлом. І зараз почнуть мусувати тему обміну полоненими. Так і є.
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13.05.2021 12:48 Відповісти
Тепер можна лише просити, бо раніше за таксистів - беркутівців, Цемаха віддали... а після здали операцію по вагнерівцях...
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13.05.2021 13:10 Відповісти
Просять? А мені здавалось, що у терористів треба вимагати,а якщо не погоджуються,силою своїх визволяти, як це планувалось нещодавно в разі нападу наших спецназівців на буцегарню в донецьку
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13.05.2021 16:31 Відповісти
 
 