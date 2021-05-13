Арестович про обмін полоненими: Ми просимо повернути понад 90 осіб. Це насамперед військовослужбовці
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У межах ініціатив щодо обміну полоненими на Донбасі українська сторона просить повернути майже 100 осіб. Це ті люди, місцезнаходження яких встановлено, і вони підтверджені.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив радник з інформаційної політики української делегації в ТКГ Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, українська сторона передала списки на обмін ще в червні 2020 року відразу після домовленостей політичних радників. І згідно з процедурою щомісяця подає їх до ОБСЄ.
"Ми просимо повернути понад 90 осіб...Це перший обмін, який ми плануємо - під 100 осіб. І це насамперед військовослужбовці, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань", - зазначив Арестович.
Він також додав, що різними підрахунками противник утримує до 260 громадян України. Але в цьому переліку багато таких, чиє конкретне місцезнаходження не встановлено, оскільки вони можуть перебувати в окупованому Криму або на території Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Ще рік тому воно інше співало.
Сраколиз продажний.