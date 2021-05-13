СБУ фіксувала зростання кібератак під час накопичення військ РФ поблизу кордонів України, - Вітюк
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Служба безпеки України фіксувала зростання кібератак під час посилення концентрації військ РФ на кордонах з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк під час форуму "Україна 30. Безпека країни" в четвер у Києві.
"Відповідаючи на запитання, чи зростала кількість кібератак під час накопичення військ поблизу кордонів України - так, справді, ми фіксували таке зростання", - сказав Вітюк.
Загалом, за його словами, за 2021 рік СБУ запобігла понад 600 кібератакам і кіберінцидентам. Водночас він зазначив, що такі цифри мало про що говорять, оскільки навіть одна кібератака може завдати непоправної шкоди.
Начальник управління зазначив, що однозначно можна говорити, що ключовою вимогою є посилення системи протидії кіберзагрозам.
За його словами, здійснюється активна робота в нормативно-правовому руслі, яка дасть змогу "створити чітку дорожню карту", зокрема персоніфікувати відповідальність за такі злочини.
Крім того, Вітюк відзначив високий рівень взаємодії з протидії кіберзагрозам усіх служб країни, які задіяні в цьому.
Він також наголосив, що вдалося налагодити системну роботу з протидії кіберзагрозам і в частині фінансового та матеріального забезпечення, і в частині належної підготовки кадрів.
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