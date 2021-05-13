Пєсков щодо озвученої Bloomberg інформації про спробу де-факто інтегрувати частину України: Росія не планує нікого поглинати
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Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що оприлюднена Bloomberg із посиланням на документ, представлений Брюсселем, інформація про те, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України, нібито не відповідає дійсності.
Більше того, представник Кремля ще й намагається запевнити, нібито подібним РФ ніколи не займалася.
"Росія не планує нікого поглинати і ніколи цим займалася", - наголосив Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.
Як повідомлялося із посиланням на Bloomberg, ЄС заявляє, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України.
Як відомо, Росія вже окупувала український півострів Крим і всіляко підтримує терористів, що орудують на Донбасі.
Топ коментарі
+10 Ksenia VB
показати весь коментар13.05.2021 12:53
+8 Олександр Дніпро
показати весь коментар13.05.2021 13:05
+7 Ivan Ivanov 036c97a9
показати весь коментар13.05.2021 12:54
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Будь ласка, зачекайте...
Цього мало для світового співтовариства ?
Ще і досі не ясно, що раіська агресор.
В их понятии, они просто возвращают территории, которые считают своими (кусочек с юга, кусочек с востока....)
Тому і на цей висер - попросту пошлемо ***** нахер
а шо б було!
А во вторых, сейчас склонят Зеленского к решению "гуманитарного вопроса" (о котором говорил Ермак) и таким вопросом, вполне может оказаться работа там украинской финансовой системы (отделения банков, банкоматы, платежи...), выполнение соц. гарантий населению (в т.ч. медицина) таким образом они будут висеть на нашей шее!
Поверьте Зеленский не поймет, почему на такую уступку идти нельзя! Про выборы там он еще хоть как то догадывается, что нельзя, а социалку он 100% не поймет и подпишет (еще и будет думать что выглядит великим благотворителем)
даже интересно какую кацправду он нам сегодня сбрешет
Было уже....
"Народ даунбасса на легитивном рехферендуме отделился от фашистской Украины, а потом высказал желание присоединиться к рашке....."
и от нужно ему на кого то поубивать ...
и тут я немедленно и сразу за 2ю поправку - оружие иметь в своем доме - мое право и даже моя обязанность.....
Вопрос исключительно терминологии. РФ ведь и правда никого не поглощает. Можно сколько угодно обзывать возврат Крыма "аннексией" и "поглощением", суть от этого не меняется. Крым был - наш, и есть - наш. Если бы Укры не рыпнулись его под НАТОвские базы отдать, может и продолжали бы за него платить, чтобы не обижать убогого соседа. А так пришлось восстановить статус кво.
Я думаю, после изъявление желания вхождения (не силовой вариант, а реальный референдум, вопрос времени) в состав РФ Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запопрожской и Херсонской областей, у Донбасса просто не будет другого выхода. Да и граждан РФ там скоро будет больше чем украины. Вопрос и правда в том, готова ли РФ принять их к себе