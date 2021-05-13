Пєсков щодо озвученої Bloomberg інформації про спробу де-факто інтегрувати частину України: Росія не планує нікого поглинати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що оприлюднена Bloomberg із посиланням на документ, представлений Брюсселем, інформація про те, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України, нібито не відповідає дійсності.

Більше того, представник Кремля ще й намагається запевнити, нібито подібним РФ ніколи не займалася.

"Росія не планує нікого поглинати і ніколи цим займалася", - наголосив Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Як повідомлялося із посиланням на Bloomberg, ЄС заявляє, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України.

Як відомо, Росія вже окупувала український півострів Крим і всіляко підтримує терористів, що орудують на Донбасі.