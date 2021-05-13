УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13088 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
3 266 31
Пєсков (1443) Донбас (21733) Євросоюз (7042)

Пєсков щодо озвученої Bloomberg інформації про спробу де-факто інтегрувати частину України: Росія не планує нікого поглинати

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Пєсков щодо озвученої Bloomberg інформації про спробу де-факто інтегрувати частину України: Росія не планує нікого поглинати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков стверджує, що оприлюднена Bloomberg із посиланням на документ, представлений Брюсселем, інформація про те, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України, нібито не відповідає дійсності.

Більше того, представник Кремля ще й намагається запевнити, нібито подібним РФ ніколи не займалася.

"Росія не планує нікого поглинати і ніколи цим займалася", - наголосив Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.ру.

Як повідомлялося із посиланням на Bloomberg, ЄС заявляє, що Росія намагається де-факто інтегрувати частину України.

Як відомо, Росія вже окупувала український півострів Крим і всіляко підтримує терористів, що орудують на Донбасі.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
А як же КРИМ ???
Цього мало для світового співтовариства ?
Ще і досі не ясно, що раіська агресор.
показати весь коментар
13.05.2021 12:53
+8
Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 9138
показати весь коментар
13.05.2021 13:05
+7
Бо вдавиться,курва кацапська Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 2078 Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 8163
показати весь коментар
13.05.2021 12:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А як же КРИМ ???
Цього мало для світового співтовариства ?
Ще і досі не ясно, що раіська агресор.
показати весь коментар
13.05.2021 12:53 Відповісти
Они не считают это поглощением, как и Украину не считают субъектом.
В их понятии, они просто возвращают территории, которые считают своими (кусочек с юга, кусочек с востока....)
показати весь коментар
13.05.2021 13:52 Відповісти
Позиція гопніка і діють вони по принципу " Нє пойман нє вор.." Всє вокруг лохі і дебіли.."!" Кругом адні врагі" А друзі ж у них є і були,- Мадура, Асад, Хусейн, Каддафі, Ын, людоїд Бокасса ...?! " Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти...?!"
показати весь коментар
16.05.2021 16:39 Відповісти
Бо вдавиться,курва кацапська Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 2078 Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 8163
показати весь коментар
13.05.2021 12:54 Відповісти
взагалі-то сприймати висери ***** та його підхоловників за реальність - неприпустимо.
Тому і на цей висер - попросту пошлемо ***** нахер
показати весь коментар
13.05.2021 12:55 Відповісти
Нафіга запаребріку розтрощений Домбас?
показати весь коментар
13.05.2021 12:56 Відповісти
кацапских мыслей не понимает нихто, включая самих кацапов.
а шо б було!
показати весь коментар
13.05.2021 12:58 Відповісти
Щоб розтрощити решту Ураїни.
показати весь коментар
13.05.2021 12:58 Відповісти
Во первых, им нужны избиратели Путина, для чего раздаются паспорта
А во вторых, сейчас склонят Зеленского к решению "гуманитарного вопроса" (о котором говорил Ермак) и таким вопросом, вполне может оказаться работа там украинской финансовой системы (отделения банков, банкоматы, платежи...), выполнение соц. гарантий населению (в т.ч. медицина) таким образом они будут висеть на нашей шее!

Поверьте Зеленский не поймет, почему на такую уступку идти нельзя! Про выборы там он еще хоть как то догадывается, что нельзя, а социалку он 100% не поймет и подпишет (еще и будет думать что выглядит великим благотворителем)
показати весь коментар
13.05.2021 13:58 Відповісти
снова и опять ершик занявкал?
даже интересно какую кацправду он нам сегодня сбрешет Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 8860
показати весь коментар
13.05.2021 12:56 Відповісти
Крым и Севастополь аннексирован. ( это что не поглощение) Полный военно- политический и экономический, финансовый контроль над Юж. Осетией, Абхазией, Приднестровьем, ОРДЛО - с массированным ( за частую обязывающим) получением российского гражданства. Это и является скрытой, гибридной формой поглощения. По факту это уже РФ, кстати с меньшими правами как ее субъекты чем скажем Чечня.
показати весь коментар
13.05.2021 13:02 Відповісти
Меня мучают смутніе подозрения, что вігребалово у кацапья начнется с Татарстана или Сахи.
показати весь коментар
13.05.2021 13:05 Відповісти
Да да.....
Было уже....
"Народ даунбасса на легитивном рехферендуме отделился от фашистской Украины, а потом высказал желание присоединиться к рашке....."
показати весь коментар
13.05.2021 13:04 Відповісти
Какиевашидаказательсва...этанимы...настамнет.
показати весь коментар
13.05.2021 13:04 Відповісти
Тобто Крим, луГандонія, Абхазія, приднестров'я, зараз на підході Біларусь - це не захоплення???
показати весь коментар
13.05.2021 13:05 Відповісти
еге ж, ти ще скажи, що путєн - не *****
показати весь коментар
13.05.2021 13:05 Відповісти
Песков об озвученной Bloomberg информации о попытке де-факто интегрировать часть Украины: Россия не планирует никого поглощать - Цензор.НЕТ 9138
показати весь коментар
13.05.2021 13:05 Відповісти
В Крыму всегда были кацапские войска в пределах 20 тыс. солдат, за это рашка платила Украине по 95 миллионов долларов в год.
показати весь коментар
13.05.2021 14:24 Відповісти
ершик с будуна
показати весь коментар
13.05.2021 13:08 Відповісти
Немає нічого брехливій за кацапа.
показати весь коментар
13.05.2021 13:09 Відповісти
иногда закрадывается мысль - шо кацап без трупов жить не умеет
и от нужно ему на кого то поубивать ...
и тут я немедленно и сразу за 2ю поправку - оружие иметь в своем доме - мое право и даже моя обязанность.....
показати весь коментар
13.05.2021 13:12 Відповісти
нявкай, ерш, нявкай - тебе и нявке все вернется за вранье и подлючесть - вернется...
показати весь коментар
13.05.2021 13:16 Відповісти
Ответ идиотский: не планируем, но поглощаем! Воистину - по-кацапски...
показати весь коментар
13.05.2021 13:18 Відповісти
Про Крым ***** то же самое мычало в 2008 г.
показати весь коментар
13.05.2021 13:20 Відповісти
а крым, это не поглощение? кремль - всегда врет и лицемерит.
показати весь коментар
13.05.2021 13:28 Відповісти
Плевать на хуцпу рашистов! Сдохните, твари!
показати весь коментар
13.05.2021 13:31 Відповісти
А хто це там свої курячі паспорти роздвє даунбасятам? А для чого це робиться? А хто побажав поглинути Крим? Хоча прийдеться повернути із доплатами. Буде тільки одне питання - дозволити повернути Крим без ренпарацій. Але дудки, все москалі мають виплатити. Все, що не скаже кацап - брехня.
показати весь коментар
13.05.2021 13:33 Відповісти
"Чикатилло никогда никого не насиловал и не убивал! И не планирует никого насиловать или убивать и в дальнейшем!", заявил Чикатилло на суде
показати весь коментар
13.05.2021 14:11 Відповісти
пІсюн, ти хоч сам в це віриш?????? Смішно це чути від такого мудака!!!!!!!!
показати весь коментар
13.05.2021 14:41 Відповісти
да вот так и будет походу как в российских новостях пишут - цитата

Вопрос исключительно терминологии. РФ ведь и правда никого не поглощает. Можно сколько угодно обзывать возврат Крыма "аннексией" и "поглощением", суть от этого не меняется. Крым был - наш, и есть - наш. Если бы Укры не рыпнулись его под НАТОвские базы отдать, может и продолжали бы за него платить, чтобы не обижать убогого соседа. А так пришлось восстановить статус кво.

Я думаю, после изъявление желания вхождения (не силовой вариант, а реальный референдум, вопрос времени) в состав РФ Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запопрожской и Херсонской областей, у Донбасса просто не будет другого выхода. Да и граждан РФ там скоро будет больше чем украины. Вопрос и правда в том, готова ли РФ принять их к себе
показати весь коментар
13.05.2021 15:18 Відповісти
РОССИИ ПОРА УЖЕ ЛОПАТЬСЯ !!!
показати весь коментар
13.05.2021 18:29 Відповісти
 
 