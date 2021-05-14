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Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Народний депутат України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва, де має відбутися засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Тітушки", що перебувають під будівлею суду, організували коридор, яким Медведчук пройшов до будівлі суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура вимагає для Медведчука арешту або внесення застави в сумі 300 млн грн

Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 01
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 02
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 03
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 04
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 05
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 06
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 07
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 08
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 09
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Жаль только одного, что напротив в соседнем доме нет Максима.
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13.05.2021 13:04
+9
Вистава починається. Акт перший.
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13.05.2021 13:03
+4
Лучше снайпер.Точнее будет
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13.05.2021 13:17
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Он вышел из тюрьмы через пять месяцев. От мысли своей сделаться богачом он не отказался, но понял, что дело это требует скрытности, темноты и постепенности(с)
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13.05.2021 13:01 Відповісти
таке ж бидло , як і його кумМедведчук прибыл в Печерский райсуд Киева на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения - Цензор.НЕТ 1288
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13.05.2021 13:04 Відповісти
Нарешті посадять в СІЗО вбивцю Василя Стуса!
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13.05.2021 13:18 Відповісти
такое же плешивое х..ло
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13.05.2021 13:03 Відповісти
Вистава починається. Акт перший.
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13.05.2021 13:03 Відповісти
Жаль только одного, что напротив в соседнем доме нет Максима.
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13.05.2021 13:04 Відповісти
Лучше снайпер.Точнее будет
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13.05.2021 13:17 Відповісти
Там опожоповцев много для снайпера.
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13.05.2021 19:46 Відповісти
Прибыл. А убыть должен в СИЗО. Всё остальное до фени.
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13.05.2021 13:06 Відповісти
Хто небудь може мені пояснити,а якого такого буя він прибув сам,замість того,щоб його привезли в наручниках та на автозакі?
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13.05.2021 13:07 Відповісти
Сдохни в угол падло кремлевское...
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13.05.2021 13:07 Відповісти
Судя по кол-ву титуханов, залог в 10 лямов $ сразу в чемодане привёз.))
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13.05.2021 13:12 Відповісти
Что там за титушинная петушня? Пакуйте их всех.
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13.05.2021 13:12 Відповісти
фуфлыжники Кивы отрабатывают 200грн
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13.05.2021 14:05 Відповісти
Нас было семеро. Я и мой друг Кива
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13.05.2021 13:13 Відповісти
Если это не унижение института права и государственности то что это?без наручников,пафосно в оцеплении титушни,и таких же предтелей как Кузмин который отрицает войну на донбассе и не вылазит из россия 24 говоря что у нас внутренний конфликт не арестован не в наручниках а сегодня или завтра выйдет под залог показывая что можно предавать,расхищать и если есть деньги тебе ничего не будет
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13.05.2021 13:15 Відповісти
ничего, если Зеленский на укакается. то после того, как Мертвечук закукарекает на нарах, возьмутся и за Кузьмина и за Шуфрича...и дальше по списку
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13.05.2021 14:07 Відповісти
Кива присматривается, что его ждет!
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13.05.2021 13:16 Відповісти
А де "патріоти" поліціїв Ківи?
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13.05.2021 13:19 Відповісти
с ним рядом пэдра должен сидеть, который его из нафталина вытащил и вернул в политику
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13.05.2021 13:45 Відповісти
Масовку в защіту "нєвінно обвіньонного" вже нагнали?
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13.05.2021 14:02 Відповісти
питушки для коридора что б по куму никто говном не кинул
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13.05.2021 14:02 Відповісти
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 8478 Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 2890 глубокая мысль
показати весь коментар
13.05.2021 14:09 Відповісти
с каких это пор подозреваемий в госизмене xодит на суд как царь, его должны с заламаными руками туда приволочь? что за 95 квартал?
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13.05.2021 15:46 Відповісти
Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 8168
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13.05.2021 15:50 Відповісти
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей.
И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом Медведчук прибув до Печерського райсуду Києва на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 9486
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13.05.2021 16:47 Відповісти
 
 