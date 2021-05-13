Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Під Київрадою триває масова акція протесту профспілок транспортників. Працівники "Метрополітену" і "Київпастрансу" вимагають від депутатів прийняти рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до економічно обґрунтованого рівня.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Детально свої вимоги працівники "Метрополітену" і "Київпастрансу" виклали у зверненнях, яке оприлюднили напередодні у Facebook.
Зокрема, у зверненні "Метрополітену" йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення 3000 працівників на 4-денний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.
"Ми бачимо два можливі шляхи розв’язання цієї ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімально необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів. Минулий рік підприємство закінчило зі збитком у 1 мільярд 175 мільйонів гривень. За прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток у 3 мільярди 421 мільйон гривень. Водночас, згідно з розрахунками на 2021 рік, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення 1 пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 грн. При цьому на сьогодні дохід від 1 пасажира складає 6,38 коп., а перевезення загальнодержавних пільгових категорій не компенсується", - зазначено у заяві.
У зверненні працівників "Київпастрансу" також йдеться про необхідність підвищити тарифи на проїзд, щоб уникнути накопичення заборгованості підприємства.
"За розрахунками КП "Київпастранс" планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн., міською електричкою – 71,72 грн. Таке масштабне здорожчання не могло не позначитися на вартості перевезення пасажирів. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн. – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн. – на проїзд міською електричкою. Тобто, існуючі тарифи 8,00 грн. вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємства", - вважають транспортники.
У обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів – єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення. Наразі засідання Київської міської ради триває.
Будь ласка, зачекайте...
ПРИ ЧЁМ ТУТ ПРОСТЫЕ ПАССАЖИРЫ ?
Простими словами заробіток не покриває витрати, на зарплату вистачає але на амортизацію не кажучи вже про прибуток немає. Я в таких випадках, коли хочуть щоб працював за їжу, відмовляюсь якщо є інша робота, а якщо немає відкладаю ******* обладнання, беру давнє наприклад сокиру і йду встановлювати двері. Тому можу запропонувати київським перевізникам переходити на підводи, сіно дешевше за пальне, свіже повітря і еко транспорт.
Без американских грошей Ізраіль не прожив би й року.
Власні там лище *********.
Я предвижу, шо ви скажете, мол работать надо и тогда деньги будут. То я вам отвечу - можно наоборот - сначала стулья а потом деньги. Но деньги вперед!
А вы можете сказать каким словом обозначается враждебное отношение к украинцам? А к цыганам?
Люди, употребляющие слово "антисемити́зм" - расисты. Соответственно Вы мерзений расист.
І то в комфортабельній електричці у квитках вказане місце, а міська ж і стоячих пасажирів перевозить!
ЗЕленые совсем дохозяйнувались......
Направлено движение только на то, чтобы развалить старые профсоюзы,
а о создании новых, которые имеют вес, вовсе разговоров нету.
P.S. И это в предверии проведения съезда ФПУ.
Может надо разогнать бездельников и прочих бухгалтеров?
Там сидит куча тунеядцев, которые предлагают то горэлектричку в жёлтый выкрасить, то фуникулер в черный.
А сколько бабла отмыли на разработку нового крайне неудобного сайта вместо старого вполне информативного, история умалчивает.
(Эти скотовозки считаются "такси").
Докладаю жителю замкадья, что в Киеве он стоит 1300 грн.
У них одноразова поїздка дорожче, ніж у нас, але проїзні дешевші!
Який його місячний дохід ?
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Да ты шо?
Вопрос - почему им хватает, а киевпастрансу над в 3 раза больше?
"Честные тарифы - безопасный проезд" - вот в отношение этого грызут смутные сомнения.
При таком тех. состоянии парка общественного транспорта действительно "Лучшее стоять, чем так ездить".
На бензин - цены европейские.
Запчасти - цены европейские.
Дороги - @!&***
Значит на проезд - цены должны быть как в Европе.
Эпоха бедности закончилась,пора повышать...все и на все!!!!!!!!!!!!