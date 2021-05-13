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Київ (13849) Метрополітен (758) транспорт (870) подорожчання (61)

Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень

Під Київрадою триває масова акція протесту профспілок транспортників. Працівники "Метрополітену" і "Київпастрансу" вимагають від депутатів прийняти рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до економічно обґрунтованого рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Детально свої вимоги працівники "Метрополітену" і "Київпастрансу" виклали у зверненнях, яке оприлюднили напередодні у Facebook.

Зокрема, у зверненні "Метрополітену" йдеться про скорочення пасажиропотоку, вимушене переведення 3000 працівників на 4-денний робочий день та економічно обґрунтовану вартість проїзду одного пасажира близько 20 гривень.

"Ми бачимо два можливі шляхи розв’язання цієї ситуації: підтримка метрополітену коштами міського бюджету, на що мінімально необхідно 1 млрд 514 млн грн. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів. Минулий рік підприємство закінчило зі збитком у 1 мільярд 175 мільйонів гривень. За прогнозами фінансистів, цього року очікується збиток у 3 мільярди 421 мільйон гривень. Водночас, згідно з розрахунками на 2021 рік, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення 1 пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 грн. При цьому на сьогодні дохід від 1 пасажира складає 6,38 коп., а перевезення загальнодержавних пільгових категорій не компенсується", - зазначено у заяві.

У зверненні працівників "Київпастрансу" також йдеться про необхідність підвищити тарифи на проїзд, щоб уникнути накопичення заборгованості підприємства.

"За розрахунками КП "Київпастранс" планова собівартість перевезення одного пасажира наземними видами транспорту на 2021 рік авто та електротранспортом становить 20,50 грн., міською електричкою – 71,72 грн. Таке масштабне здорожчання не могло не позначитися на вартості перевезення пасажирів. Економічно обґрунтовані тарифи на 2021 рік такі: 25,18 грн. – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 грн. – на проїзд міською електричкою. Тобто, існуючі тарифи 8,00 грн. вичерпали себе та створюють колосальні борги для підприємства", - вважають транспортники.

У обох заявах наполягають на тому, що підвищення тарифів – єдиний спосіб забезпечити стабільну виплату зарплат працівникам і оновлення рухомого складу, а значить – безпечні перевезення. Наразі засідання Київської міської ради триває.

Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень 01
Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень 02
Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень 03
Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень 04
Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень 05
Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
25 грв а липка не зпопнеться ?
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13.05.2021 13:06
+23
Лохи, вы просто запустите новый круг инфляции. Сегодня тарифы на проезд 25 грн, завтра мясо на базаре по 400 будете покупать.
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13.05.2021 13:14
+17
Ну и как в Украине 1 доллар за проезд может быть экономически обоснованным?
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13.05.2021 13:07
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25 грв а липка не зпопнеться ?
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13.05.2021 13:06 Відповісти
пешком лучше!!! Погоды какие!
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13.05.2021 13:54 Відповісти
Ну и как в Украине 1 доллар за проезд может быть экономически обоснованным?
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13.05.2021 13:07 Відповісти
ДЕНЬГИ У АХМЕТОВА - У НЕГО И ТРЕБУЙТЕ.
ПРИ ЧЁМ ТУТ ПРОСТЫЕ ПАССАЖИРЫ ?
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13.05.2021 13:48 Відповісти
обоснованный 8 гривен - именно за эти деньги маршрутчики готовы бить друг другу морду. Было бы не выгодно, то ни одной маршрутки бы не было.
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13.05.2021 14:07 Відповісти
Так никто никогда и не видел этого "обоснования". А посмотреть нужно.
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13.05.2021 14:28 Відповісти
В статті ж пояснили своє обгрунтування транс.профспілки, і начебто зрозуміло.
Простими словами заробіток не покриває витрати, на зарплату вистачає але на амортизацію не кажучи вже про прибуток немає. Я в таких випадках, коли хочуть щоб працював за їжу, відмовляюсь якщо є інша робота, а якщо немає відкладаю ******* обладнання, беру давнє наприклад сокиру і йду встановлювати двері. Тому можу запропонувати київським перевізникам переходити на підводи, сіно дешевше за пальне, свіже повітря і еко транспорт.
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14.05.2021 00:56 Відповісти
Ну то пусть ориентируются на маршрутчиков - им выгодно.
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14.05.2021 11:19 Відповісти
Ви про що?
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14.05.2021 14:47 Відповісти
Ви - мерзений антисеміт. Я був кілька разів в Ізраїлі - там проїзд був близько 2 $ (у різних містах по-різному), але зарплати у всіх суттєво вищі за наші, і рівень обслуговування в транспорті теж суттєво вище. Треба не міжнаціональну ворожнечу розпалювати, а за проїзд сплачувати, тоді й проблем ьуде менше.
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13.05.2021 13:16 Відповісти
Треба зарплати як у Ізраілі.
Без американских грошей Ізраіль не прожив би й року.
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13.05.2021 13:42 Відповісти
Не думаю. Ізраїль - країіна високих технологій. Там живуть люди, які хочуть та вміють працювати. Звісно, США допомагає, але не слід перебільшувати.
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13.05.2021 14:29 Відповісти
Ізраіль - країна крадених активів і чужих технологій.
Власні там лище *********.
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13.05.2021 14:36 Відповісти
Почитайте тут. Це Вікіпедія (до речі - українська).
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13.05.2021 16:48 Відповісти
Ля-ля.
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13.05.2021 19:34 Відповісти
Сначала нужны деньги, уж потом их можно потратить. То есть сначала зарплата как в Израиле, а потом проезд 2 бакса. Утром деньги - вечером стулья.

Я предвижу, шо ви скажете, мол работать надо и тогда деньги будут. То я вам отвечу - можно наоборот - сначала стулья а потом деньги. Но деньги вперед!
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13.05.2021 14:00 Відповісти
"Антисемити́зм - одна из форм национальной нетерпимости, которая выражается во враждебном отношении к евреям как к этнической группе".
А вы можете сказать каким словом обозначается враждебное отношение к украинцам? А к цыганам?
Люди, употребляющие слово "антисемити́зм" - расисты. Соответственно Вы мерзений расист.
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13.05.2021 14:38 Відповісти
До чого довели країну зелені недоумки.
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13.05.2021 13:09 Відповісти
А потім це стадо буде валати, чому все дорожчає. Умови гімняні, а тарифи в рази. Бидло
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13.05.2021 13:12 Відповісти
Які 70-75 грн на електричці? Дивимося на тарифи Укрзалізниці, там за 70-75 грн можна комфортабельною швидкісною електричкою (а не такою, як в Києві) проїхати до Бердичева (це 185 км) чи навіть Конотопа (це 250 км)!

І то в комфортабельній електричці у квитках вказане місце, а міська ж і стоячих пасажирів перевозить!
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13.05.2021 13:14 Відповісти
25...... охренеть........ Совсем ипнулись????

ЗЕленые совсем дохозяйнувались......
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13.05.2021 13:14 Відповісти
Лохи, вы просто запустите новый круг инфляции. Сегодня тарифы на проезд 25 грн, завтра мясо на базаре по 400 будете покупать.
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13.05.2021 13:14 Відповісти
Действительно идиоты! Как в анекдоте: долой богатых!!!
Направлено движение только на то, чтобы развалить старые профсоюзы,
а о создании новых, которые имеют вес, вовсе разговоров нету.
P.S. И это в предверии проведения съезда ФПУ.
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13.05.2021 14:54 Відповісти
Я розумію як підвищення електрики, бензину чи податків сказується на цінах продуктів, але як громадський транспорт хоч вбий не знаю. Вони що на метро чи в маршрутках продовольчі товари перевозять?!
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14.05.2021 00:00 Відповісти
Для талантливых. Щоб потрапити до твого холодильника, їжу треба довезти. Якщо в Києві проїзд 2 станції метро коштують 25 грн. то маршрутка на Київ буде коштувати не 70, а 200. Вартість перевезення ввійде до ціни на продукти. Чи ти вважаєш, що може подорожчати тільки переїзд з Театральної до Хрещатика?
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15.05.2021 02:09 Відповісти
Маршрутка на то і маршрутка що перевозить людей а не товари, то яким чином подорожчання громадського транспорту вплине на продовольчі товари?!🤭
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15.05.2021 10:13 Відповісти
І ще, не забудь змастити вічний двигун, на якому, як ти вважаєш, працює громадський транспорт
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15.05.2021 02:12 Відповісти
пора наверно подтянуться работникам школ, больниц, всего коммунального сектора, а также всем тем, кто не хочет работать за минималку а другой работы не найти, также приглашаем вернуться для солидарного участия заробитчанам (а вдруг что-то таки поменяется и на родине станет лучше, но это не точно)
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13.05.2021 13:15 Відповісти
Гы, частники с удовольствием возят по 8 грн, ещё и морды друг другу бьют в борьбе за маршруты.
Может надо разогнать бездельников и прочих бухгалтеров?
Там сидит куча тунеядцев, которые предлагают то горэлектричку в жёлтый выкрасить, то фуникулер в черный.
А сколько бабла отмыли на разработку нового крайне неудобного сайта вместо старого вполне информативного, история умалчивает.
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13.05.2021 13:18 Відповісти
Делегация просителей оплачена одним из олигархов! Это ему не подходят 8 грн- детям не хватает на кокаин ))))))))))))
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13.05.2021 14:13 Відповісти
В принципе я не против, за исключением одного НО....после того, как во всех маршрутках и во всем общественном транспорте будут установлены кассовые паппараты и с обязательной выдачей чека, как проездного билета. Тогда и выяснится какова реальная стоимость проезда, как и реальные доходы владельца и водителя, а это, в свою очередь, повлечет реальные налоги в казну города.
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13.05.2021 13:19 Відповісти
У Варшаві місячний безлімітний проїзний коштує 110 злотих, тобто 800 грн...
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13.05.2021 13:20 Відповісти
Сравнил уровень зп там и тут
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13.05.2021 13:22 Відповісти
при чем тут зарплаты, официальная инфа : "будет действовать и "безлимитный" проездной на все виды общественного транспорта, он будет стоить 1300 гривен"
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13.05.2021 13:30 Відповісти
А вони ще є такі у Києві після введення смарт-карток з 6,50 за поїздку? Але в будь-якому випадку в Варшаві дешевше....
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13.05.2021 13:55 Відповісти
Ага, безлимитный проездной "на все виды" - кроме маршруток.
(Эти скотовозки считаются "такси").
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13.05.2021 14:03 Відповісти
Ви не зрозуміли, у Києві дорожче, ніж у Варшаві! Хоча у Варшаві і зарплати персоналу вищі, і енергоносії і паливо дорожчі, ніж у Києві! А ще там купують нормальний транспорт!
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13.05.2021 13:45 Відповісти
Всегда знал, что ты из Урюпинска.
Докладаю жителю замкадья, что в Киеве он стоит 1300 грн.
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13.05.2021 13:33 Відповісти
Куку, так і я про це - в Києві ДОРОЖЧЕ! І навіть у Празі дешевше, ніж у Києві!
У них одноразова поїздка дорожче, ніж у нас, але проїзні дешевші!
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13.05.2021 13:44 Відповісти
Хоча от я не впевнений, що після введення карток цих смарт, у нас ще лишилися проїзні безлімітні за 1300...
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13.05.2021 13:53 Відповісти
А скільки має на рахунку середній варшав'янин ?
Який його місячний дохід ?
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13.05.2021 13:43 Відповісти
Ви не зрозуміли, у Києві дорожче, ніж у Варшаві! Хоча у Варшаві і зарплати персоналу вищі, і енергоносії і паливо дорожчі, ніж у Києві! А ще там купують нормальний транспорт!
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13.05.2021 13:45 Відповісти
Эм. 40 грн чтоб добраться на работу? Это в месяц получается 800 грн только на транспорт, четвереть зп) а коммуналку чем платить, почками?
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13.05.2021 13:22 Відповісти
так тут уже надо выбирать - либо транспорт оплачивать, либо коммуналку
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13.05.2021 13:36 Відповісти
Конфетками - 9 мм.
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13.05.2021 13:44 Відповісти
А почему сразу не до 50 грн или 100 грн? Гулять так гулять
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13.05.2021 13:23 Відповісти
Думаю с таким ценами агресивные зайцы будут бить конролеров ногами.
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13.05.2021 13:23 Відповісти
а почему не 100 гривен????????
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13.05.2021 13:24 Відповісти
Метрополитен выгнал своих рядовых работников на митинг, так бы хрен они пошли ибо их родня и дети сами на метро катаются
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13.05.2021 13:24 Відповісти
Виталик Энтизон делает вид, что инициатива не его.
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13.05.2021 14:04 Відповісти
Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень - Цензор.НЕТ 2712
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13.05.2021 13:24 Відповісти
какое дно, холопы сами хотят себе поднять расходы на проезд, просто полная хурма. Кто их выгнал с плакатами под здание горадминистрации или сами всю ночь плакаты рисовали и хотят платить по 25 грн за проезд.
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13.05.2021 13:30 Відповісти
Виталя и выгнал, он на ларьках натренировался
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13.05.2021 13:32 Відповісти
Виталя больше никогда не будет мером.
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13.05.2021 13:46 Відповісти
не будет мером.
===
Да ты шо? Під Київрадою триває акція транспортних профспілок: вимагають підвищити тарифи на проїзд до 25 гривень - Цензор.НЕТ 833
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13.05.2021 14:48 Відповісти
а кто будет? Врещучка?
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13.05.2021 22:19 Відповісти
хотя пора наверно выйти и всем голосовавшим за Виталика с требованием "мы так больше ездить не хотим, повышайте тариф!"
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13.05.2021 13:46 Відповісти
Виталик ездил в метро не для пиара очень давно.
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13.05.2021 13:51 Відповісти
метро и вообще комунальный транспорт - инструмент зарабатывания бабла, а не обслуживания населения города
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13.05.2021 13:55 Відповісти
маршрутчики возят по 8 и рады этому.
Вопрос - почему им хватает, а киевпастрансу над в 3 раза больше?
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13.05.2021 14:06 Відповісти
потому что он в три раза больше как минимум, чем любая контора с машрутками))
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13.05.2021 14:20 Відповісти
Нигде в мире метрополитен не прибылен и не самоокупается . И не должен быть. Это социальный вид транспорта всегда дотируемый государствами. Например в Нью-Йорке 60% затрат метро дотируется бюджетом города, при пассажиропотоках в десятки раз больше чем в Киеве. Просто надо меньше воровать.
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13.05.2021 14:17 Відповісти
Участники митинга держат плакаты с надписями: "Наведите порядок в ценах на проезд", "Честные тарифы - безопасный проезд", "Спасите транспортную систему", "Лучшее стоять, чем так ездить" и другие.
"Честные тарифы - безопасный проезд" - вот в отношение этого грызут смутные сомнения.
При таком тех. состоянии парка общественного транспорта действительно "Лучшее стоять, чем так ездить".
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13.05.2021 14:35 Відповісти
Транспортное средство - цены европейские.
На бензин - цены европейские.
Запчасти - цены европейские.
Дороги - @!&***
Значит на проезд - цены должны быть как в Европе.
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13.05.2021 14:41 Відповісти
За такі тарифи які та банда просить дати їм під дупу і провести новий конкурс на перевізників і ці які будуть просити адекватні тарифи і з тими заключати договори.
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13.05.2021 14:46 Відповісти
Скоро допіднімаються на проїзд та на бензин, що вже нікому буде ні в громадському ні власному транспорті їздити...
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13.05.2021 15:03 Відповісти
Сначала нужно провести аудит, куда деваются деньги
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13.05.2021 15:07 Відповісти
Если ездить на работу двумя видами транспорта то туда-обратно будет 100 грн , то есть в месяц 2-2.5 тыс гривен, коммуналка тоже уже зашкаливает, пожрать цены как в Европе,заходишь в супермаркет , меньше штуки оставить практически невозможно , одежда подорожала , нормальные вещи стоят дорого, только китай дешевый, для ФОПов ЕСВ, единый налог , аренда , сколько же цену клиентам лупить?? Видно эпоха бедности точно скінчилась!
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13.05.2021 15:42 Відповісти
тю, а чого по 25? Можна зразу по 50 - щоби по два рази у рік на акцію не виходити! Один )(рен після "по 25" виручка впаде, бо люди зменьшать кількість "виїздів"
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13.05.2021 16:11 Відповісти
Интересно, а хоть один из протестантов показывает НАСТОЯЩУЮ выручку от перевозки?
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13.05.2021 16:31 Відповісти
Вот поддерживаю полностью!!!!
Эпоха бедности закончилась,пора повышать...все и на все!!!!!!!!!!!!
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13.05.2021 17:12 Відповісти
не кажется ли вам, что это рука Тимохи - это ее конёк - митинги, демонстрации, тарифы и вызвать инфляцию, недовольство людей, а потом - свергнуть власть вместе с Ахметкой и самой на трон. Это ее последний шанс.
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13.05.2021 22:25 Відповісти
а тырить меньше на метро и пастрансе не желаете?
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14.05.2021 04:38 Відповісти
 
 