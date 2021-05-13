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Новини Політика України
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Бондарєв (22) лобіювання (63)

Для боротьби з олігархами ми маємо ухвалити закон про лобізм, який встановить однакові умови для наших і закордонних олігархів, - нардеп Бондарєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для боротьби з олігархами ми маємо ухвалити закон про лобізм, який встановить однакові умови для наших і закордонних олігархів, - нардеп Бондарєв

Деолігархізація має відбуватися шляхом ухвалення закону про лобізм, а не через накладення санкцій або вибіркове правосуддя.

Ми маємо створити рівні умови й рівні обмеження для усіх олігархів, як українських, так і закордонних, які намагаються впливати на українське законодавство.

Про це народний депутат заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

Нардеп переконаний, що анонсована владою боротьба з олігархами, а також санкції - це не панацея у боротьбі з політичною корупцією.

"Санкції і що? А що відбулося із контрабандою? Я дуже хотів би побачити ті 80 мільярдів гривень додаткових надходжень від митниці, які обіцяли на засіданні РНБО - це буде результат. Зараз ми кажемо про олігархів і їхній вплив на політикум, давайте ухвалимо закон про лобізм, де політики будуть декларувати на кого вони працюють. Чомусь сьогодні є декілька законопроєктів, у тому числі й законопроєкт про лобізм, які не хочуть розглядати у Верховній Раді", - запевнив народний обранець.

Парламентар переконаний, що законом, який обмежує лише певних олігархів, неможливо викорінити вплив закордонних фінансових установ, магнатів, корпорацій на український політикум. А отже, на думку нардепа, єдиний дієвий механізм у боротьбі із політичною корупцією - це закон про лобізм, який забезпечить однакові правила гри для всіх, хто буде лобіювати свої інтереси.

"Є й інше питання: де тут вплив західних олігархів чи фінансових установ, а також тих, хто фінансує українські організації, мета яких - зміна українського законодавства чи продаж українських земель? До чого це призвело у Палестині, ми сьогодні бачимо, а все розпочиналося під Британським протекторатом саме з продажу землі іноземцям. Ми вже маємо дуже суттєві історичні події, які починалися з якихось гучних лозунгів, а потім нічим не завершувались. Давайте забезпечимо рівні умови як для українських олігархів, так і для іноземних", - резюмував політик.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Олигархи это постсовковые феодалы, на западе там иная культура.
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13.05.2021 13:19
+3
Не в тему...но тоже прикольно...недавно мин.инфроструктуры выпустило приказ об изменениях дипломировании моряков.короче ,приняли европейскую практику...раз в 5 лет моряку надо менять рабочий диплом.и это нормально.если ты отработал это время в море, диплом меняется автоматически без здачи экзаменов.красота,так было и при совке. Но как мафии отказатся от такой кормушки ,ведь не один моряк без взятки экзамен не здавал...приказ приняли прошло пару дней ,и мафия подала в суд ,вроде приказ не законный. Не хотят эти твари отрыватся от кормушки. Ка там зеклованы...чемпионы по борьбе с корупцией.да судья назначен клованам...бывший участник талант шоу.
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13.05.2021 13:27
+2
"Давайте примем"- поддержал условный "Коломойский".
У любого из них, как раз, несколько паспортов. Могут "работать" как отечественные, так и как "зарубежные"...
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13.05.2021 13:23
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Может все таки борьб с бедностью пора начать ?
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13.05.2021 13:12 Відповісти
а зачем? нищие НИЧЕГО сделать не смогут, у них нет денег даже на билет до киева и прожить в гостиннице пару дней
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13.05.2021 13:14 Відповісти
Скоро бедность сама вымрет, зачем с ней бороться. Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 1213
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13.05.2021 13:16 Відповісти
Правильно. Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 8569
Ударим конкуренцией по олигархам! Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 6982
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13.05.2021 13:15 Відповісти
Мало нам было своих олигархов...
Теперь ещё и зарубежные сядут на нашу шею. Для борьбы с олигархами мы должны принять закон о лоббизме, который установит одинаковые условия для наших и зарубежных олигархов, - нардеп Бондарев - Цензор.НЕТ 2102
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13.05.2021 13:18 Відповісти
Олигархи это постсовковые феодалы, на западе там иная культура.
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13.05.2021 13:19 Відповісти
Потому что есть просто богатые люди, которые не лезут в управление страной и вообще в политику, а есть олигархи, которые лезут и управляют, для своей фин.выгоды.
Олига́рхия (др.-греч. ὀλιγαρχία «власть немногих» от ὀλίγος «малый; краткий» + ἀρχή «начало; власть») - политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала). Олигархи - члены олигархии, могут либо сами быть во власти, либо оказывать решающее влияние на власть и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
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13.05.2021 13:28 Відповісти
Для боротьби потрібно узаконити олігархат?
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13.05.2021 13:19 Відповісти
_Для борьбы с олигархами мы должны - говорит напёрсточник - создать для них условия! Т. е. борьба с щукой - это кинуть её в воду. Ссанина народу в очи!
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13.05.2021 13:22 Відповісти
"Давайте примем"- поддержал условный "Коломойский".
У любого из них, как раз, несколько паспортов. Могут "работать" как отечественные, так и как "зарубежные"...
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13.05.2021 13:23 Відповісти
"Ты чьих будешь? Чей холоп,спрашиваю?" (с)
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13.05.2021 13:24 Відповісти
Не в тему...но тоже прикольно...недавно мин.инфроструктуры выпустило приказ об изменениях дипломировании моряков.короче ,приняли европейскую практику...раз в 5 лет моряку надо менять рабочий диплом.и это нормально.если ты отработал это время в море, диплом меняется автоматически без здачи экзаменов.красота,так было и при совке. Но как мафии отказатся от такой кормушки ,ведь не один моряк без взятки экзамен не здавал...приказ приняли прошло пару дней ,и мафия подала в суд ,вроде приказ не законный. Не хотят эти твари отрыватся от кормушки. Ка там зеклованы...чемпионы по борьбе с корупцией.да судья назначен клованам...бывший участник талант шоу.
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13.05.2021 13:27 Відповісти
От, ***, а как же инвестиционные няни? Уже Фсё?
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13.05.2021 13:29 Відповісти
Мало своих. так ещё и кацапских олигофренов сюда пускать. А слуги будут сисю со всех сторон сосать. Ловко придумано! В аккурат для страны, ведущей освободительную войну. ***, ну кто, КТО ЗА ТАКИХ чудил с огромной буквы М голосует?
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13.05.2021 13:50 Відповісти
Закон має бути один і для всіх однаковий, всі політики і багачі підпадають під дію закону в яких призвіще починається з літери П і закінчується на О.
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13.05.2021 13:54 Відповісти
Сейчас мы разведём нянь и кормящих матерей ждущих своих депутатов в лобби после сессии ВР. Любой лоббизм, любая работа не на государство, а на частные интересы, и избранник народа направляется в тюрьму.
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13.05.2021 15:19 Відповісти
Почему все замечают действия России, а то что запад и ЗЕ пытаются анексировать Украину экономическим путем всем поф?
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13.05.2021 16:31 Відповісти
 
 