Для боротьби з олігархами ми маємо ухвалити закон про лобізм, який встановить однакові умови для наших і закордонних олігархів, - нардеп Бондарєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Деолігархізація має відбуватися шляхом ухвалення закону про лобізм, а не через накладення санкцій або вибіркове правосуддя.
Ми маємо створити рівні умови й рівні обмеження для усіх олігархів, як українських, так і закордонних, які намагаються впливати на українське законодавство.
Про це народний депутат заявив в ефірі телеканалу "НАШ".
Нардеп переконаний, що анонсована владою боротьба з олігархами, а також санкції - це не панацея у боротьбі з політичною корупцією.
"Санкції і що? А що відбулося із контрабандою? Я дуже хотів би побачити ті 80 мільярдів гривень додаткових надходжень від митниці, які обіцяли на засіданні РНБО - це буде результат. Зараз ми кажемо про олігархів і їхній вплив на політикум, давайте ухвалимо закон про лобізм, де політики будуть декларувати на кого вони працюють. Чомусь сьогодні є декілька законопроєктів, у тому числі й законопроєкт про лобізм, які не хочуть розглядати у Верховній Раді", - запевнив народний обранець.
Парламентар переконаний, що законом, який обмежує лише певних олігархів, неможливо викорінити вплив закордонних фінансових установ, магнатів, корпорацій на український політикум. А отже, на думку нардепа, єдиний дієвий механізм у боротьбі із політичною корупцією - це закон про лобізм, який забезпечить однакові правила гри для всіх, хто буде лобіювати свої інтереси.
"Є й інше питання: де тут вплив західних олігархів чи фінансових установ, а також тих, хто фінансує українські організації, мета яких - зміна українського законодавства чи продаж українських земель? До чого це призвело у Палестині, ми сьогодні бачимо, а все розпочиналося під Британським протекторатом саме з продажу землі іноземцям. Ми вже маємо дуже суттєві історичні події, які починалися з якихось гучних лозунгів, а потім нічим не завершувались. Давайте забезпечимо рівні умови як для українських олігархів, так і для іноземних", - резюмував політик.
Будь ласка, зачекайте...
Ударим конкуренцией по олигархам!
Теперь ещё и зарубежные сядут на нашу шею.
Олига́рхия (др.-греч. ὀλιγαρχία «власть немногих» от ὀλίγος «малый; краткий» + ἀρχή «начало; власть») - политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан (например, представителей крупного монополизированного капитала). Олигархи - члены олигархии, могут либо сами быть во власти, либо оказывать решающее влияние на власть и принятие решений в своих личных и групповых интересах.
У любого из них, как раз, несколько паспортов. Могут "работать" как отечественные, так и как "зарубежные"...