Гетманцев не виключає кадрових перестановок в ДФС і ДПС через незадовільну боротьбу з тіньовим сектором

Глава Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не задоволений результатами півторарічної боротьби виконавчої влади з контрабандою, нелегальним обігом алкоголю та тютюну.

Про це Гетманцев сказав в інтерв'ю ІА "Інтерфакс-Україна".

Глава фінансового Комітету констатував, що поряд з невеликими переміщеннями щодо зачистки ринку від нелегальних міні-НПЗ і так званих "бочок" (за останні півтора року, завдяки активному сприянню Генпрокуратури, ліквідовано близько 1 тис. АЗС, що торгують без дозвільних документів), органи виконавчої влади продовжують закривати очі на тіньові обороти алкогольної і тютюнової продукції.

"Ми займаємося проблемою детінізації ринку підакцизних товарів. Це не тільки пальне, а й алкоголь, тютюн. Ми ще проведемо окремий комітет по алкоголю, окремий - по тютюну. Займаємося цими проблемами вже півтора року. На жаль, наші здобутки не свідчать про остаточне вирішення проблеми. В рішенні комітету будуть визначені конкретні кроки, які, на нашу думку, має зробити виконавча влада, а насамперед - правоохоронні органи", - зазначив Гетманцев.

Він підкреслив, що компетенції, всі необхідні важелі і відповідальність за наведення порядку на ринках підакцизних товарів в повній мірі лежить на фіскальній і податковій службах. Однак, керівництво останніх ухиляється від виконання своїх посадових обов'язків, ігноруючи реалізацію рішень профільного Комітету Верховної Ради.

"Ми маємо інформацію з конкретними адресами заводів, які виробляють нелегальне паливо. Ми вимагаємо припинення цієї діяльності ... По-друге, ми демонстрували чеки на комітеті, які свідчать, що великі мережі АЗС реалізують паливо "в темну". А потім використовують ПДВ в двох скручуваннях. Ми вимагаємо від податківців припинити це", - заявив Гетманцев.

У разі, якщо правоохоронні структури виконавчої влади не активізують боротьбу з тіньовою економікою, Комітет наполягатиме на зміні керівного складу ДПС та ДФС.

"Ми будемо рекомендувати уряду приймати кадрові рішення. Якщо люди не здатні виконувати ці завдання, прийдуть інші, хто зможе це зробити. Погодьтеся, неможливо далі миритися з цим ганебним явищем", - говорить глава Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.

Данило Гетманцев покладає великі надії на створюване Бюро економічної безпеки, яке отримає всі важелі впливу для ефективної боротьби з тіньовою економікою. І перш за все - з нелегальним обігом палива, контрафактного алкоголю і тютюну.

Він пояснив, що після підписання в березні 2021 року президентом відповідного закону, на створення БЕБ відводиться 6 місяців. Новій структурі будуть передані повноваження СБУ та ДФС з розслідування економічних злочинів. На думку Гетманцева, затримок з боку Кабміну і ВРУ з технічних і нормативних питань формування нового відомства не виникне і вже до кінця року в Україні з'явиться повноцінна дієздатна структура боротьби з тіньовим сектором.

"Однак у Верховної Ради є ще одне завдання - законопроєкт № 3939-1, який вносить зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Без нього Бюро не зможе працювати", - підкреслив Гетманцев, висловивши надію, що профільні комітети Ради не стануть затягувати з підготовкою документа до другого читання. Разом з тим, Гетманцев акцентував увагу на важливості обліку та виправлення помилок, які були допущені при формуванні ДФС.

"Увага громадськості повинна убезпечити нас від створення органу на кшталт ДФС із повторенням усіх його помилок. Я дуже розраховую на допомогу громадськості у формуванні нового органу. При цьому ми з вами повинні розуміти, скільки у нового органу ворогів і наскільки великим є бажання дискредитувати його діяльність ще до створення. Адже нормальна робота БЕБ означає кінець "тіні" у одно-дворічній перспективі", - резюмував глава Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики.