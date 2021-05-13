Ціни на залізну руду злетіли на тлі дефіциту пропозиції через COVID-19, - Каленков

Вартість залізорудної сировини стрімко зростає на тлі дефіциту пропозиції, пов'язаного зі скороченням виробництва на копальнях у Бразилії та ПАР. Вони змушені призупиняти роботу у зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією.

Про це у фейсбуку написав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Традиційно ціни на руду вкрай нестабільні і змінюються залежно від економічних циклів і таких форс-мажорних обставин, як сьогоднішня епідемія COVID-19. Через важку епідеміологічну ситуацію в Бразилії і ПАР ціни на руду нині перевищили 200 доларів за тонну, але ще недавно вони були на рівні 40 доларів за тонну. Такі перепади цін очікуються в найближчому майбутньому", - написав він.

На думку Каленкова, така нестабільність несе певні ризики для української гірничодобувної галузі, оскільки вміст заліза в українських рудах у кілька разів нижчий, ніж у конкурентів і набагато більшою є глибина залягання пластів. У зв'язку з цим собівартість української руди в рази вища, ніж в основних світових виробників, пояснив він.

Він також додав, що на сьогодні податкове навантаження на тонну виробленого в Україні залізорудного концентрату становить 43 долари США. Хоча в деяких ЗМІ поширюється маніпулятивна інформація про те, що такі виплати не перевищують 4 дол.