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металургія (318) Каленков Олександр (97)

Ціни на залізну руду злетіли на тлі дефіциту пропозиції через COVID-19, - Каленков

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Ціни на залізну руду злетіли на тлі дефіциту пропозиції через COVID-19, - Каленков

Вартість залізорудної сировини стрімко зростає на тлі дефіциту пропозиції, пов'язаного зі скороченням виробництва на копальнях у Бразилії та ПАР. Вони змушені призупиняти роботу у зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією.

Про це у фейсбуку написав президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

"Традиційно ціни на руду вкрай нестабільні і змінюються залежно від економічних циклів і таких форс-мажорних обставин, як сьогоднішня епідемія COVID-19. Через важку епідеміологічну ситуацію в Бразилії і ПАР ціни на руду нині перевищили 200 доларів за тонну, але ще недавно вони були на рівні 40 доларів за тонну. Такі перепади цін очікуються в найближчому майбутньому", - написав він.

На думку Каленкова, така нестабільність несе певні ризики для української гірничодобувної галузі, оскільки вміст заліза в українських рудах у кілька разів нижчий, ніж у конкурентів і набагато більшою є глибина залягання пластів. У зв'язку з цим собівартість української руди в рази вища, ніж в основних світових виробників, пояснив він.

Він також додав, що на сьогодні податкове навантаження на тонну виробленого в Україні залізорудного концентрату становить 43 долари США. Хоча в деяких ЗМІ поширюється маніпулятивна інформація про те, що такі виплати не перевищують 4 дол.

Автор: Наталя Джума
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Тепер можна піднімати тарифи на вантажні перевезення Укрзалізниці!
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13.05.2021 13:37 Відповісти
Интересно, означает ли это что Украина получит в 5 раз больше денег за свою руду? Цены на железную руду взлетели на фоне дефицита предложения из-за COVID-19, - Каленков - Цензор.НЕТ 4114
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13.05.2021 13:48 Відповісти
Говорят как с дебилами без цифр. Какие % содержания в Бразилии , какой у нас . И цена?
А дальше металугги сами правду скажут. Шарлатаны ковидные,все темнят с идиотским постоянством.
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13.05.2021 13:57 Відповісти
Вперёд! Добывать и продавать свою руду!
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13.05.2021 15:12 Відповісти
 
 