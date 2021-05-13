Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді

Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що вже ознайомився з матеріалами підозри, проте вважає, що саму підозру йому не було вручено, як цього вимагають норми закону.

Про це він заявив в ході засідання Печерського суду Києва щодо обрання запобіжного заходу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вчора ознайомився з матеріалами підозри. Я вважаю, що я тільки ознайомився, а підозра, як цього вимагають норми кримінально-процесуального законодавства, мені оголошена не була. Представники прокуратури заявили, що підозру направлено до секретаріату ВР і за моїм місцем проживання. Але ні там, ні вдома я її не отримував. Але вчора був ознайомлений з матеріалами підозри", - заявив Медведчук.

Як зазначив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Ренат Кузьмін, Медведчука захищають п'ять адвокатів. Сторону обвинувачення представляють три прокурори.

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Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.