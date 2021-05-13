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Новини Політика України Справа Медведчука
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Медведчук (1324) суд (8043) запобіжний захід (368)

Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді

Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що вже ознайомився з матеріалами підозри, проте вважає, що саму підозру йому не було вручено, як цього вимагають норми закону.

Про це він заявив в ході засідання Печерського суду Києва щодо обрання запобіжного заходу, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вчора ознайомився з матеріалами підозри. Я вважаю, що я тільки ознайомився, а підозра, як цього вимагають норми кримінально-процесуального законодавства, мені оголошена не була. Представники прокуратури заявили, що підозру направлено до секретаріату ВР і за моїм місцем проживання. Але ні там, ні вдома я її не отримував. Але вчора був ознайомлений з матеріалами підозри", - заявив Медведчук.

Як зазначив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Ренат Кузьмін, Медведчука захищають п'ять адвокатів. Сторону обвинувачення представляють три прокурори.

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Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
По каким нормам закона твои дружки украинских патриотов Донецка зарезали? С тобой так же надо поступить.
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13.05.2021 13:46
+6
Зараз би цьому Медвепідарчуку такого б адвоката, який був у Василя Стуса.
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13.05.2021 14:22
+4
Вангую, что весь спектакль с "посадкой" Мертветчука, сделанный зебилами по сценарию }{уйла закончится как всё у них громким пуком в калюжу. Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 9876
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13.05.2021 13:59
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По каким нормам закона твои дружки украинских патриотов Донецка зарезали? С тобой так же надо поступить.
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13.05.2021 13:46 Відповісти
и чем ты тогда от них отличаться будешь?
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13.05.2021 13:52 Відповісти
кто от кого?
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13.05.2021 13:58 Відповісти
Ти падло считай во сколько тебе обойдется этот карнавал, шоби ти не село лет на 10 в турма
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13.05.2021 13:52 Відповісти
Вангую, что весь спектакль с "посадкой" Мертветчука, сделанный зебилами по сценарию }{уйла закончится как всё у них громким пуком в калюжу. Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 9876
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13.05.2021 13:59 Відповісти
тоді приїде Блінкен вдруге.... а тоді калАмойскому, ой вибачте, Зеленому.....кінець....
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13.05.2021 14:23 Відповісти
Я бы хотел, чтобы этого упыря не только посадили, но и закопали, но не верю этому ни на грамм. Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 7916
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13.05.2021 14:33 Відповісти
А то! Козак, который, скорее всего, фигурирует в подозрении, за паребриком, значит, показаний следакам и в суде он не даст. А без его показаний дело не сошьют.
Мертвечук и 300, и 500 лимонов найдет на залог, значит, выйдет и поедет к себе в имение к "жене декабриста" Оксане.
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13.05.2021 14:32 Відповісти
Там ещё и 111-я, причём после разговоров с другим Козаком. Но экспертизы голосов не сделаны, а по росту и походке (как чуть не прокатило с Рифом) зебилы делать их не будут.
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13.05.2021 14:35 Відповісти
"Я считаю, что я только ознакомился, а подозрение, как этого требуют нормы уголовно-процессуального законодательства, мне объявлено не было".
Интересно, по каким нормам законодательства он открыто сотрудничал со своим залещанским кумом?
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13.05.2021 14:11 Відповісти
медведчук хоче потрапити в Лук`янівське сізо....шуфрич, бойко, рабіновичі, мураєви, труханови...і ...і.. ПРИГОТУВАТИСЬ!!
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13.05.2021 14:20 Відповісти
Палач Стуса шото за закон вдруг вспомнил. Падла!Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді - Цензор.НЕТ 2704
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13.05.2021 14:20 Відповісти
Зараз би цьому Медвепідарчуку такого б адвоката, який був у Василя Стуса.
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13.05.2021 14:22 Відповісти
Одно удивляет---что то не слышно юриста смелого, адвоката уровня Плевако(кто знает) то ли сапожного, то ли Портнова! Вот те и на. Принишкло мудро-+опое!
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13.05.2021 14:26 Відповісти
а когда Стуса "защищал", то ты паскуда соблюдал нормы закона?
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13.05.2021 14:43 Відповісти
РАБИНОВИЧ БЕГАЛ ПИСЯТЬ, А НЕ ПОПИСЯЛ )))
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13.05.2021 18:28 Відповісти
 
 