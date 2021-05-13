Вважаю, що підозру мені не було оголошено, як вимагають норми закону, - Медведчук у суді
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Нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що вже ознайомився з матеріалами підозри, проте вважає, що саму підозру йому не було вручено, як цього вимагають норми закону.
Про це він заявив в ході засідання Печерського суду Києва щодо обрання запобіжного заходу, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вчора ознайомився з матеріалами підозри. Я вважаю, що я тільки ознайомився, а підозра, як цього вимагають норми кримінально-процесуального законодавства, мені оголошена не була. Представники прокуратури заявили, що підозру направлено до секретаріату ВР і за моїм місцем проживання. Але ні там, ні вдома я її не отримував. Але вчора був ознайомлений з матеріалами підозри", - заявив Медведчук.
Як зазначив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" адвокат Ренат Кузьмін, Медведчука захищають п'ять адвокатів. Сторону обвинувачення представляють три прокурори.
Дивись також пряму трансляцію обрання запобіжного заходу Медведчуку.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводили обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили. Водночас йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Мертвечук и 300, и 500 лимонов найдет на залог, значит, выйдет и поедет к себе в имение к "жене декабриста" Оксане.
Интересно, по каким нормам законодательства он открыто сотрудничал со своим залещанским кумом?