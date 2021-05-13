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Новини Київські новини
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Київ (13849) Кличко (2816) УДАР (75) комунальне підприємство (60)

"Кошмарять столичну владу". Кличко розповів про замовників обшуків у комунальних установах Києва

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко назвав обшуки на комунальних підприємствах придушенням місцевого самоврядування та тиском на нього особисто і на столичну владу.

Про це він заявив під час засідання Київради.

"Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти. Як блискавично і масово знайшлися якісь "справи", що не витримують жодної правової критики. Я завжди акцентував на тому, що в нашій роботі нульова толерантність до корупції. І міська влада завжди відкрита і співпрацює в цьому напрямку з правоохоронними органами" – сказав Кличко.

Він наголосив на тому, що головна причина масових обшуків – самостійність київської влади та невиконання вказівок Офісу Президента.

"Насправді те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто. І скажу, з чим він пов'язаний. Бо Київ вивчає питання про запровадження виконкомів. Коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової. І цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок", – пояснив лідер "УДАРу".

Він зазначив, що тільки за останніх два дні обшуки відбулися в "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Київавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин", "Київміськсвітлі", у департаментах земельних ресурсів і соціальної політики, вдома у головного архітектора Києва та голови виконкому партії "УДАР".

Кличко також звернувся до тих, хто намагається дестабілізувати ситуацію у столиці.

"А тим, хто хоче мене, так би мовити, "потренувати", скажу: я тренувався ще, коли ви в школу ходили. Тому перебуваю у відмінній формі. Я переконаний, такі дії щодо міської влади не залишаться без уваги і оцінки наших міжнародних партнерів. Бо про яку демократію і місцеве самоврядування ми можемо говорити?! Цей "серіальчик" не покращує імідж України, як європейської держави. Сценарій – непрофесійний, треба коригувати", – підсумував він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Да ладно!.. таких "хороших" людей прям и посадить незачто! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 4333
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13.05.2021 13:51
+12
А что же скурвившегося Педалика, очільника строительной мафии не обыскали то?... "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 2930
Будем надеяться, что это на десерт! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 8178
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13.05.2021 13:56
+10
Я за последних 2 года не заметил, что клоун умнее боксёра. Он разве что умнее перчатки Виталика, да и то ненамного. "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 588
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13.05.2021 14:03
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Зелень рулить.
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13.05.2021 13:47 Відповісти
Недомерок 🤢🤡🐲 решил , что он «всемогущ «, как его кумир х…
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13.05.2021 13:48 Відповісти
Да ладно!.. таких "хороших" людей прям и посадить незачто! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 4333
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13.05.2021 13:51 Відповісти
Виталя, наплевать на вас, киевскую власть, - киевлян кошмарят!
тебе бы как меру етого не знать?
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13.05.2021 13:52 Відповісти
Как он такой текст выговорил? Где видео?
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13.05.2021 13:53 Відповісти
Есть и видео, поверьте, лучше читать! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 7179
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13.05.2021 13:58 Відповісти
А что же скурвившегося Педалика, очільника строительной мафии не обыскали то?... "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 2930
Будем надеяться, что это на десерт! "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 8178
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13.05.2021 13:56 Відповісти
Дык живёт с семьёй в Германии, только откаты через офшоры получает.
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13.05.2021 14:15 Відповісти
Зебил, он в Киеве живет.
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13.05.2021 14:53 Відповісти
Главная причина массовых обысков в том, что Виталик легко обставит Зелю на следующих президентских выборах. И Штаты, кстати, при Байдене тоже определились, кого они хотят видеть на Банковой. "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 9125
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13.05.2021 13:56 Відповісти
Може краще обмежитись клоуном і не випробовувати долі ще на боксері?
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13.05.2021 14:00 Відповісти
Я за последних 2 года не заметил, что клоун умнее боксёра. Он разве что умнее перчатки Виталика, да и то ненамного. "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева - Цензор.НЕТ 588
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13.05.2021 14:03 Відповісти
З Німеччини звісно видніше. Я у Києві живу, бачу і стан інфраструктури і будівельний беспред.
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13.05.2021 14:06 Відповісти
Строительный беспредел сегодня не только в Киеве. Может, предложите вместо боксёра с клоуном кого-то более достойного (из известных всем людей)? "Кошмарять столичну владу". Кличко розповів про замовників обшуків у комунальних установах Києва - Цензор.НЕТ 9804
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13.05.2021 14:31 Відповісти
Не запропоную. Невдячна це справа.
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13.05.2021 14:36 Відповісти
Легко. Все зебилы хотели Верещук. Она еще тупее самого гринпоца.
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13.05.2021 15:42 Відповісти
ну розкажи, житель, що при Кличку змінилося в місті?
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13.05.2021 21:04 Відповісти
Що саме цікавить?
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13.05.2021 21:08 Відповісти
ну зміни які помітить справжній киянин неозброєним оком - будь-які
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13.05.2021 21:15 Відповісти
🥴
Сьогодні зранку,наприклад, години з дві не було світла (десь з 5 до 7) та холодної води (десь до 9.00).
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13.05.2021 21:18 Відповісти
А за межами квартири та з 2014 року?
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13.05.2021 21:24 Відповісти
Великих позитивних змін не помітив. Хаотична забудівля та місцями убиті дороги як були так і є. Трохи прибрали мафи, но то таке.
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13.05.2021 21:30 Відповісти
ну то ти мабуть з Харкова
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13.05.2021 21:49 Відповісти
Я там служив. На "Хододній горі".
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13.05.2021 21:53 Відповісти
звідти десь так і буде видно те що описали
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13.05.2021 21:52 Відповісти
?
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13.05.2021 21:54 Відповісти
да клоуна хто хошь на виборах обставить.
Ось кремль і купішує, щоб залишились тільки його викормиші
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13.05.2021 21:03 Відповісти
кривороготня в Киеве 95тая? - ето воспалившийся аппендицит.
и он будет вырезан.
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13.05.2021 13:57 Відповісти
к своим друзьям, Джулиани с Фирташем поедешь)
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13.05.2021 13:59 Відповісти
прямо як ти в спам "Кошмарять столичну владу". Кличко розповів про замовників обшуків у комунальних установах Києва - Цензор.НЕТ 8391
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13.05.2021 21:05 Відповісти
Кошмарят и правильно делают, нихрена власть не делает !. Мне под 3000грн за горячую и 170грн за холодную долга насчитали, которого на самом деле нет, уже несколько лет пишу письма, ответ только один ваш вопрос рассматривается... По делом Кличку и остальнып прихлебателям.
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13.05.2021 14:02 Відповісти
Нет, подонок. Это еще не кошмарят. Кошмарят, это когда тебя выведут из КГГА в наручниках и обнародуют все твои поганые делишки, с хаотичной застройкой города, с многомиллионными взятками за "Заречный", "Патриотику" и другие объекты. Когда всплывет, что цена за незаконную 25 этажную "свечку" это миллион долларов.
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13.05.2021 14:05 Відповісти
ти помилився, боте, це справа прокуратури та МВС
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13.05.2021 21:06 Відповісти
Не мешайте Витальке пилить бабло!
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13.05.2021 14:07 Відповісти
о о - Виталя, к тебе вроде предьява от киевлян.
отметая ботоферму и кацапов - аж от двоих вроде.
ответь!
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13.05.2021 14:12 Відповісти
Все остальные, типа поддерживающие Педалика - иногородняя трольчатина. Я живу в Киеве и своими глазами вижу весь беспредел от пидальки, застройщиков и прочих прихлебателей
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13.05.2021 14:22 Відповісти
я не живу в Киеве - дочка живет.
разговариваем раз в неделю, а то и чаще.
дай мне одну причину верить твоeму высеру в 10 слов больше чем дочке?
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13.05.2021 14:31 Відповісти
несмотря на твою невежливость и даже хамство, я тебе
скорую вызову - сделают ли ето твои родичи? тот еще вопрос.
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13.05.2021 14:56 Відповісти
А живешь в в доме, построенном застройщиками? Беспредел 😄
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13.05.2021 15:03 Відповісти
знову ботохвєрма оживілась?
Ну-ка, "киянин", розкажи що змінилося в місті з приходом Кличка?
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13.05.2021 21:08 Відповісти
"Киянин" с ботофермы это как раз ты, видевший Киев разве что на картинках
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14.05.2021 07:39 Відповісти
Никогда не поддерживал и не поддерживаю "зеленых", но Виталика и его братву давно нужно наказать за явно незаконные делишки, хотя чего можно ожидать от этой "отрыжки 90-х"..
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13.05.2021 14:13 Відповісти
В Киеве уже чуть ли ни дня не обходится без митингов, под КМДА никогда нельзя пройти, постоянные акции протестов, палатки, а он как не вчем не бывало, какую-то бредятину с бумажки прочтет, а дальнейших действий - 0!
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13.05.2021 14:15 Відповісти
да-да, Шмыгаль с Ахметкиным стараются...
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13.05.2021 22:13 Відповісти
Завжди кошмарили Садового , а коли зрозуміли, що Кличко за Україну " бендеровиць" -взялись за нього.
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13.05.2021 14:18 Відповісти
у меня знакомые зе и кличко называют просто виталик зеленский что один что другой никакой разницы
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13.05.2021 14:19 Відповісти
Да они жопу от головы отличить не могут- какая разница 😄
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13.05.2021 15:04 Відповісти
Кодлан Коломойского кукарекает а Кличко делает, что кодлан раздражает. Раньше на Кличко гадил Ткаченко, холуй Коломойского.Сейчас гадит ахметовский Шмыгаль.
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13.05.2021 14:22 Відповісти
Шмигаль недавно проговорился, когда Виталий предложил ввести карантин по всей стране. На что Шмыгло ответил: "Лучше мэра поменять! " хотя это из серии- "В огороде бузина..." - Проговорился Шмыгло про свои мечты , и о том, что говорится в кабинетах Ермака иЗебобика, Шмыгло не выдержал, и проговорился, по Фрейду.
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13.05.2021 22:11 Відповісти
Пидалька, проворовался, так не кукарекай теперь!
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13.05.2021 14:24 Відповісти
А то теперь каждый Отпетый уголовник визжит про политические преследования
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13.05.2021 14:25 Відповісти
Я думал Комарницкий с Виталей кошмаряться... меряются строительными площадками)))
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13.05.2021 14:26 Відповісти
Радрстные новости. В Киеве проезд в метро и транспорте могут подорожать до 20 гривен
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13.05.2021 14:28 Відповісти
радостные
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13.05.2021 14:29 Відповісти
Кто мзду собирать будет вот в чем вопрос. А то что страна на распродаже никому уже не страшно. Страна багатая что то и пересичным перед выборами перепадет.Если коронобесием не прихлопнут в резервациях.
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13.05.2021 14:57 Відповісти
Не речь, а "плач Ярославны". Сколько денег из карманов киевлян было потрачено на сочинение такой речуги и распространение её в соц.сетях?
Как обворовывал киевлян, когда работал вышибалой на киевских рынках, так и продолжает обворовывать.
P.S. Это тебе, боксёр, в том числе, и за фонтан возле кинотеатра "Лейпциг", застроенный генделыками без согласия киевлян.
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13.05.2021 15:02 Відповісти
Только сообщили, что педалий и его окружение обвиняются ФБР в торговле людьми.
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13.05.2021 15:15 Відповісти
тільки що повідомили. що ти вступив в одностатевий зв'язок. Інфа - сотка
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13.05.2021 21:12 Відповісти
Вся коммуналка в Киеве по-тихому передана в руки Ахметова через ДТЭК. Попорбуйте что-то оплатить без участия ахметовских компаний. Кличко только удобная "крыша", на самом деле обкладывают Ахметова.
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13.05.2021 15:22 Відповісти
ДТЕК получил в свое распоряжение Киев еще в 2011 при дваждынесудимом. Но зебилы естественно и сюда как то приплетут Порошенко.
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13.05.2021 15:47 Відповісти
Только сейчас появилась возможность и необходимость в переделе состояний олигархов. Это очень мощный стимул, но требует систематического подхода. С наскока здесь ничего не сделаешь. Нужно окучивать.
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13.05.2021 15:59 Відповісти
Зедебіл не може пробачити.
"Мэр Киева Виталий Кличко встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.
"Пообщался и поздравил государственного секретаря США Энтони Блинкена и заместителя госсекретаря Викторию Нуланд от имени киевлян и поблагодарил за визит в Украину"
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13.05.2021 17:42 Відповісти
 
 